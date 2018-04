Orange uvede Motorolu s OS Microsoft do konce měsíce

Podle listu Financial Times, by měl francouzský operátor Orange uvést na trh ještě do konce tohoto měsíce novou Motorolu s operačním systémem Microsoft. Pravděpodobně se bude jednat o model MPx200 (V700), který jsme vám představili v tomto článku. Motorola, která se nedávno vzdala svého devatenáctiprocentního podílu ve sdružení Symbian, by se měla do budoucna zaměřit na vývoj chytrých telefonů na bázi operačního systému Linux.