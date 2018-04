Orange SPV se systémem Microsoftu (preview)

Asi nejčastěji si pod pojmem chytrý telefon představujeme zařízení stejné velikosti (nebo nepatrně větší) jako běžné mobilní telefony současnosti. Budeme-li se této myšlenky držet, můžeme současné přístroje – kupříkladu XDA nebo nový Sony Ericsson P800 – pasovat spíše do role mobilního kapesního počítače než do role chytrého telefonu.

Vzhled, rozměry, ovládání

Smartphone Orange SPV se však dá chytrým telefonem bez obav nazvat. Podíváme-li se na jeho rozměry, nepřevyšuje o mnoho současné běžné mobilní telefony. Zato se šířkou je na štíru – samotný telefon je poměrně tlustý, což většinou z fotografií nepoznáte a přijdete na to až tehdy, když držíte telefon v ruce.

Z počátku jsem považoval tuto šířku za velkou nevýhodu, ovšem postupem čas jsem trochu polevil, protože telefon díky tomu dobře padne do dlaně, a snadněji se pak ovládá. Tento telefon svým uživatelům nenabízí sice komfort dotykového displeje, ovládání operačního systému je však natolik dobře přizpůsobeno pro ovládání prostřednictvím klávesnice, že vám určitě chybět nebude.

Telefon se ovládá prostřednictvím čtyřsměrového kurzorového tlačítka , stisknutím jeho středu se provádí volba momentálně zvýrazněné položky a dvě softwarová tlačítka pod displejem slouží pro volbu položek z menu. Jakkoli může připadat popsaný způsob ovládání funkcí přístroje zmatečný, v praxi je vše poměrně striktně logické a určitě nikde nezbloudíte.

Displej

Displej telefonu je barevný aktivní, je opravdu kvalitní a podle subjektivního srovnání nemá v mobilních telefonech konkurenci. Řekl bych dokonce, že zde výrobce použil stejný typ displeje jako u kapesních počítačů iPAQ – samozřejmě s nižším rozlišením 176 x 220 obrazových bodů. Displej s úhlopříčkou 54 milimetrů je dostatečně velký pro pohodlné zobrazení textů i obrázků a zabírá poměrně velkou část přední části telefonu.

Data a synchronizace

Pro datovou komunikace s okolním světem se nabízejí rychlé datové přenosy s využitím technologie GPRS (zde v konfigurace 4 + 1 timeslot). Přístroj bohužel nelze použít jako datový modem po připojení k osobnímu počítači.

Jeho velkou výhodou je ale nabízená synchronizace dat a nastavení se stolním počítačem. Samotné propojení můžete realizovat prostřednictvím dodávané USB kolébky nebo přes infračervený port. Právě v jednoduchosti a rychlosti synchronizace operační systémy Microsoftu jednoznačně vedou a své konkurenty nechává daleko za sebou.

V průběhu synchronizace nenarazíte na žádný problém – vše funguje na první zapojení a bez nutnosti restartu. Máte-li již v počítači nainstalován program ActiveSync pro synchronizaci kapesních počítačů s operačním systémem PocketPC, sesynchronizujete SPV během několika sekund pouhým zasunutím do kolébky. Odpadá tak nutnost instalace různých programů pro různá zařízení – kdo již někdy instaloval například program pro komunikaci Sony Ericssonu P800 na počítač s nainstalovaným softwarem kupříkladu pro Nokii 7650 jistě ví, co máme na mysli.

Systém pro systém a jeho stabilita

Operační systém Smartphone 2002 mnohými zatracované společnosti Microsoft se v tomto zařízení jeví více než použitelným. Rychlost studeného startu systému lze sice počítat na sekundy, samotné zapnutí již „spícího“ telefonu je otázkou okamžiku.

Použití hlavní (základní) obrazovky Today je rozumným tahem, protože tak při každém zapnutí přístroje či pohledu na displej jste upozorněni na nejdůležitější úkoly či události (textové zprávy, emaily apod.). V horní liště displeje je zobrazeno pět naposled spuštěných aplikací nebo zde můžete nechat pevně přednastavené odkazy na jednotlivé aplikace. Webový prohlížeč i Windows Media Play jsou samozřejmostí.

Rozlišení 176 x 220 není pro uživatele žádným omezením při p

ráci s elektronickou poštou a textovými zprávami, stejně jako při prohlížení prezentací vytvořených v PoverPointu. V přístroji bohužel nenajdete předinstalovány prohlížeče dokumentů ve formátech Wordu a Excelu (ty mají být později k dispozici ke stažení ze stránek Microsoftu). Právě rozšiřitelnost o další aplikace je velkou výhodou této platformy, protože konverze stávajících PocketPC aplikací není ničím složitým, a proto se začíná objevovat stále více nový her i programů.

A co tak často kritizovaná stabilita operačního systému i aplikací? Shrnu to do několika málo slov: není si proč stěžovat. Při běžné práci s přístrojem budete muset restartovat skutečně výjimečně, určitě ne častěji než jednou do měsíce.

Mobil a telefonování

Orange SPV není zrovna nejlépe vybaveným mobilem – kromě základních funkcí v něm nic navíc nehledejte, a pokud požadujete kupříkladu podporu pro SIM Toolkitové aplikace nebo multimediální MMS zprávy, budete se muset poohlédnout po řešení nezávislých dodavatelů softwaru.

Kvalita hlasu je však na dobré úrovni a také citlivosti na signál toho není příliš co vytknout. Byly sice místa, kde se jiné mobilní přístroje „chytaly“ lépe, vždy se však s Orange SPV dal uskutečnit hovor.

Možná se dočkáme

Orange SPV je chytrý telefon, jehož cena je v Anglii více než přijatelná – prodává se totiž za dotovaných 149 liber, přičemž kupříkladu dotovaná Nokie 7650 vás bude stát o padesát liber více. Smutné však je, že se s tímto mobilem u nás zřejmě nikdy nesetkáme – snad jedině by se mohl objevit v síti Orange na Slovensku. Výrobce tohoto přístroje však připravil srovnatelný mobilní telefon s pracovním názvem Tanager, který by se mohl objevit v nabídce sítě T-Mobile.