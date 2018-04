Orange spustí na Slovensku Push to Talk

Společnost Orange v minulých dnech oznámila, že plánuje spustit službu Push to Talk na Slovensku. Nejdříve se ale tak stane ve Velké Británii, kde už Orange tuto službu nabízí pro firemní klientelu. Ještě letos bude následovat Francie a plné spuštění služby ve Velké Británii pro všechny zákazníky. Následně pak Orange spustí službu Talk Now, jak se u něj Push to Talk jmenuje, i na Slovensku, v Rumunsku, Karibiku, Irsku, Dominikánské republice, Nizozemsku, Belgii a v Jordánsku. Datum spuštění služby v těchto zemích zatím nebylo upřesněno, Orange hovoří o "následujících měsících".

Orange dále oznámil, že již nyní je ve Velké Británii k dispozici první přístroj s podporou této služby a tím je Treo 600. Dále Orange plánuje nabízet telefony s podporou Push to Talk od Alcatelu, Sagemu, LG a Nokie. Až na Nokii ale zatím ani jeden z těchto výrobců žádný telefon s podporou Push to Talk nenabízí a ani v případě modelu Treo 600 nevíme, že by standardně tuto službu podporoval.