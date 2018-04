Orange potvrdil existenci dvou nových mobilů - Sony Ericsson P810 a Siemens A60

V říjnu a listopadu tohoto roku by se měly začít prodávat mobily Sony Ericsson P810 a Siemens A60. Vyplývá to alespoň z předběžné nabídky nadnárodního operátora Orange, který je do svého portfolia zařadil. O Sony Ericssonu se ví již delší dobu, ale zatím nebylo potvrzeno označení nového modelu. Některé zdroje hovořily o modelu P900, jiné o modelu P810. Nyní se tedy můžeme přiklonit na stranu modelu P810 (je ale možné, že Sony Ericsson chystá rovnou dva nové kominikátory). Naopak o Siemensu A60 se mimo výrobce a operátory neví a zatím není k dispozici ani jeho fotografie. Tento telefon by měl v nabídce Siemensu nahradit modely A50/A55/A52; nejvýznamnější inovací bude barevný displej.

Sony Ericsson P810 - o trochu menší

První fotografie Sony Ericssonu P810 jsme vám již představili v tomto článku, nyní pro vás máme základní technické parametry tohoto přístroje. Novinka bude jen o málo menší než současný model P800, hmotnost pak bude u obou modelů úplně stejná. Původní P800 má rozměry 117 x 59 x 27 mm, novinka se bude chlubit následujícími parametry 115 x 57 x 23 mm. Je tedy zřejmé, že nejpodstatnějších změn dozná tloušťka telefonu, délka a šířka se liší jen minimálně. Hmotnost 157 gramů bude platit pro původní i pro nový model. Opticky vypadá novinka menší. Má totiž kratší flip s klávesnicí a i její tmavá barva jak známo zeštíhluje, na rozdíl od světle modrého provedení modelu P800. Orange plánuje zahájení prodeje modelu P810 ve své síti na počátku října.

Porovnání připravovaného komunikátoru, nového véčka Z600 a T610.

Více barev na displeji

Inovace se dočká i displej telefonu. V obou případech, u P800 i P810, se jedná o TFT displej, novinka se ale bude pyšnit mnohem širší paletou barev, které dokáže zobrazit. P800 umí jen 4 096 barev, nový model P810 dokáže zobrazit až 65 536 barev. Rozlišení displeje zůstane stejné, 208 x 320 obrazových bodů, díky kratšímu flipu se ale zvětší viditelná část displeje u zavřeného telefonu. Z další výbavy telefonu stojí za zmínku WAPový prohlížeč ve verzi 2.2, xHTML prohlížeč, Java ve verzi 1.0, dynamická vnitřní paměť doplněná paměťovými kartami Memory Stick Duo a konečně VGA integrovaný fotoaparát. Telefon je opět třípásmový a GPRS je v konfiguraci 4+1 timeslot. Dříve zveřejněné informace o integrovaném fotoaparátu s rozlišením 1,3 megapixelu se tak nepotvrdily.

Siemens A60 - barevný displej i pro nejlevnější řadu

Siemens představil několik nových modelů před nedávnem v Moskvě, další novinky ale na sebe nenechají dlouho čekat. Multimediální model ST55 již byl oficiálně představen minulý týden, minimálně dvě novinky však na svoji premiéru ještě čekají. Obě by měly patřit do nejnižšího cenové spektra. Siemens C62 jsme vám již představili minulý týden, dnes je řada na ještě levnějším modelu A60. Obě novinky by podle našich informací měly mít premiéru na veletrhu IFA, který se uskuteční v Berlíně koncem tohoto měsíce.

Jen základní funkce

Model C62 by měl navazovat na již představený model C60, dle současného značení telefonů značky Siemens je pravděpodobné, že se bude jednat o jednodušší model, co mu ale bude chybět, to v této chvíli nevíme. Dnešní novinka, Siemens A60 bude nástupcem modelů A50/A55/A52. Bude mít barevný displej - 4 096 barev, rozlišení 101 x 80 obrazových bodů, takže je zřejmé, že se bude jednat o stejný displej, který je v jiných současných modelech značky. Výbava telefonu bude odpovídat současnému modelu A55, MMS telefon podporovat nebude, nebude možné k němu připojit ani fotoaparát, z pokročilejších funkcí v telefonu najdeme jen GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot. Rozměry telefonu zatím nejsou známé, hmotnost by měla být 85 gramů (identická s modelem A55) a objem přístroje bude 91 centimetrů krychlových.