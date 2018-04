Oracle útočí na podstatu Androidu. Google má několik linií obrany

Google podle společnosti Oracle porušil sedm jeho patentů, které se týkají samé podstaty Androidu. Ten je totiž postaven na programovacím jazyku Java vyvíjený společností Sun Microsystems. Tu však minulý rok koupil právě Oracle a spolu s ní samozřejmě i všechny patenty týkající se této platformy. Ve hře jsou tak částky v řádech stovek milionů dolarů a další licenční poplatky, které by se vztahovaly na zařízení s OS Android.

Nic není tak černobílé a Google má celou řadu protiargumentů. Několik z nich zpochybňuje samotnou podstatu těchto patentů a další se zakládají na tom, že Android je zčásti postaven na úplně jiné implementaci Javy poskytované pod otevřenou licencí. Zbytek pochází z vlastních dílen Googlu. Navíc Android disponuje naprosto odlišným virtuálním strojem, který byl vyvinut speciálně pro tento mobilní operační systém.

Pro dobrotu na žebrotu

Všechno zpočátku vypadalo jako idylka. V roce 2006 oznámil Sun Microsystems, že uvolní Javu jako open-source, což by znamenalo pro celou komunitu velký krok kupředu. To se skutečně o rok později stalo, ale bohužel kvůli určitým částem kódu spadajícím pod právní ochranu jiných společností nebyl uvolněný balíček opravdu kompletní.

Komunita se k tomuto problému však postavila čelem a vzniklo několik úprav, vylepšení a dalších modifikací, které zlepšovaly vlastnosti platformy, ale rovněž pomohly překlenout výše zmiňovaný problém. Za zmínku stojí například IcedTea vyvinutý společnosti Red Hat a především Apache Harmony, na němž byla vytvořena část systému Android.

Všechny tyto součásti byly vydány pod různými otevřenými licencemi, které umožňují tento kód volně šířit či modifikovat. Klíčovou chybou však bylo, že Google nepostavil Android právě nad IcedTea. Ten je totiž šířen pod trochu odlišnou licencí, která poskytuje určitou ochranu proti různým patentům. Vybral si raději Apache Harmony, jehož licence usnadňuje snazší vývoj proprietárního softwaru na Androidu.

Sedm není šťastné číslo

Oracle má v současné době v rukou sedm patentů, které se týkají Javy a mohou hodně ovlivnit budoucnost Androidu. Google však může jasně dokázat, že veškeré zdrojové kódy vytvořil buďto sám nebo staví na výše zmiňovaném Apache Harmony. Vše je tedy z jeho strany v pořádku. Navíc u části patentů zpochybňuje Google vůbec jejich platnost a odkazuje mimo jiné na uvolnění Javy jako open-source.

Jeden z patentů Oraclu se týká i virtuálního stroje, který je klíčovou součástí Javy a stará se o spouštění všech aplikací. Pro účely operačního systému Android však byl vyvinut zbrusu nový virtuální stroj Dalvik, který stojí na odlišeném základu než virtuální stroje běžně používané na stolních počítačích či u J2ME.

Další určitou výhodou společnosti Google je, že Android je vyvíjen jako open-source a oficiálně spadá pod Open Handset Alliance. Do tohoto seskupení se od jejího vzniku přidala celá řada firem jako je například ARM, Intel, Nvidia a prakticky všichni přední výrobci telefonů a mobilní operátoři. Jejich cílem bylo vytvořit otevřenou mobilní platformu a být konkurencí pro iOS, Symbian či Windows Mobile/Phone 7.

To je sice úctyhodný čin, ale i tak to není důvod k porušování patentů. Na druhé straně tyto firmy rozhodně nebudou rády, že by jejich snaha přišla vniveč a z každého prodaného Androidu by musely být odváděny licenční poplatky. Jak moc si to s nimi tedy bude chtít Oracle rozházet a nepřistoupí kvůli tlaku ostatních spíše na nějakou tichou dohodu?

Free Software Foundation navíc považuje soudní při ze strany Oraclu za jasný útok proti svobodnému používání, modifikaci a distribuci softwaru. Jedním dechem však dodává, že Google se již k těmto problémům měl postavit čelem daleko dříve.

Paradoxy minulosti

V současné době vyvolává spíše již úsměv na tváři prohlášení CEO Sun Microsystems z roku 2007, kde přeje Androidu (a obecně spojení Javy a Linuxu) hodně štěstí a blahopřeje Open Handset Alliance. Ačkoliv toto prohlášení vzniklo zhruba rok před vydáním prvního telefonu s Androidem, nic nenasvědčuje tomu, že by se Sun Microsystems bál o své patenty a naopak vítá ještě větší rozšíření svojí platformy na mobilní zařízení.

Navíc až do odkoupení Sun Microsystems na začátku roku 2010 společností Oracle samotný Sun proti platformě Android nepodal žádnou žalobu. S příchodem nového vedení je však všechno jinak a Oracle by rád pár dolarů uškudlil pro sebe. Otázkou je, jestli tento fakt, že Sun proti Androidu neprotestoval dříve, bude mít u soudu nějakou váhu.

Ještě větším paradoxem je fakt, že otec Javy a autor několika zmiňovaných "konfliktních" patentů, James Gosling, od začátku tohoto roku pracuje ve společnosti Google. Až do roku 2010 a zmiňovaného prodeje pracoval právě v Sun Microsystems. Od té doby se staví velmi kriticky k Oraclu a integraci obou společností. Dokonce uvádí, že zaměstnanci Sunu byli "grilováni", když přišla řeč na patentový spor s Google a v očích právníků Oraclu byly vidět jiskřičky, které značily, že celou věc nenechají jen tak být.

Pouze drobný problém

Ačkoliv je celý tento spor velmi vážný a s největší pravděpodobností se bude táhnout celé roky, oproti ostatním patentovým sporům proti Androidu se právě tento může zdát jako ten méně nebezpečný. Oracle tak nemá nadějné vyhlídky, že soud rozhodne v jeho prospěch. Ve hře jsou však kromě pokuty či licenčních poplatků pro Android desátky z reklamního systému společnosti Google, který je provozován mimo jiné i na platformě Android.

Trochu smutným faktem je, že podobné problémy má nyní prakticky každý výrobce, ať už v menším nebo větším rozsahu a vypadá to, že podobné spory se jen tak rychle nevyřeší. Například Apple již od roku 2007 bojuje proti několika žalobám ohledně standardu GSM a řadě patentů, které se k němu váží a pochybení je možná daleko zřetelnější než v článku zmiňovaný spor ohledně Javy.