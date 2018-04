Optus přináší multifunkční telefony

Cable&Wireless Optus představil škálu technologií, které umožní v budoucnu používat interaktivní služby a aplikace na digitálních GSM sítích.

Optus přináší definici a řešení inteligentních sítí budoucnosti, která nemusí být až tak moc vzdálená. Řešení obsahuje automatické směrování hovorů, GPRS (general packet radio service) pro vysokorychlostní přenosy dat a WAP pro mobilní zařízení, která pomocí tohoto standardu mohou používat internet.

Podle Optusu budou zákazníci moci procházet internetem, rezervovat si hotely, či nakupovat zboží a nebo dostávat navigační instrukce prostřednictvím mobilního telefonu v příštích několika letech. Ovšem sami víme, že již dnes světoví výrobci pracují a někteří dokonce testují první verze GPRS systémů a ti nejlepší již pracují na verzi následující.

"V příštích třech až pěti letech změní lidé svůj způsob života a také způsob jakým jsou dnes zvyklí používat jejich mobilní telefony", řekl Paul O'Sullivan, ředitel mobilní divize C&W Optus.

Jenže sami dobře víme, že to, co zažívá dnes svět mobilních telefonů a mobilních zařízení je teprve začátek celého tohoto odvětví. Dnes používáme mobilní telefony pouze k telefonování a psaní zpráv. Zatím ne všichni, kdo vlastní mobilní telefon, ho používají pro připojení k internetu nebo posílání e-mailů. Toto se během poměrně krátké doby změní. Samozřejmě, že lidé nebudou používat internetové služby jako je známe dnes, ale budou stejně nebo podobně náročné, jako je dnes telefonování. A to zvládne každý. Mobilní telefony budou stále více a více integrovat nové funkce a budeme je brzy vnímat se stejnou samozřejmostí jako každodenní pomůcku, která nám ulehčí spoustu věcí.

O'Sullivan řekl, že bezdrátové přenosy a rozšířené služby se brzy stanou novou bitevní půdou pro mobilní zákazníky.

Oznámil zkušební testování GPRS na přelomu roku 2000. To bude těsně před tím, než se v polovině roku 2000 spustí tento systém pro veřejné použití. GPRS umožní vysokorychlostní přenosy dat až do rychlosti 115Kbps. Dále prohlásil, že GPRS nám přináší možnosti desetinásobného zrychlení datových přenosů a ještě vyšších rychlostí v budoucnosti.

Dále O'Sullivan oznámil testovací spuštění WAP v Hongkongu na příští měsíc s tím, že na podzim by měla být služby oficiálně spuštěna. Tou dobou by měla být na trhu dostatečně široká škála mobilních telefonů podporujících WAP.