OptiRoam – jak pohodlně ušetřit za roaming

Ceny za hovory v roamingu jsou hodně vysoké a spoustu uživatelů odrazují od používání mobilu v zahraničí k čemukoliv jinému než k příjmu textových zpráv. Pokud se už ale rozhodnete mobil v zahraničí používat, můžete ušetřit výběrem vhodné sítě. Někdy jsou ceny prakticky shodné, ale v exotičtějších destinacích může rozdíl činit až několik desítek procent.

Podle jednoho švédského průzkumu používá manuální volbu sítě v roamingu jen 4 % uživatelů. Dá se předpokládat, že u nás je poměr podobný, v řádu procent. Ostatní uživatelé používají automatické hledání sítě, což rozhodně k šetření za roaming nevede. I když ale použijí ruční výběr sítě, ne vždy mohou zvolit správně. Zvláště pokud si ceny před odjezdem nepoznamenají, ale spoléhají jenom na svoji paměť, nebo automaticky předpokládají, že operátor v zahraničí se stejným názvem má i stejné ceny.

Švédská firma Accinity, kterou založilo několik studentů Univerzity v Göteborgu, vyvinula doplňkový modul, zatím k mobilům Nokia (6210, 6310) a Sony Ericsson (R320, R520, R600, T28, T39, T200, T300, T65, T68). Tento modul, nazvaný optiRoam, má v paměti ceny za roamingové hovory pro zákazníky švédských operátorů. Když přijedete do zahraničí a zapnete mobil, připojíte modul. Ten vyhledá dostupné sítě a vybere tu nejvýhodnější. Poté nastaví manuální vyhledávání sítě a přihlásí vás do ní.

Díky tomu máte jistotu, že jste se přihlásili do sítě s nejnižšími roamingovými cenami. Ovšem musíte si dát pozor, aby jste při vyhledávání byli v dosahu všech místních sítí. Jinak nebude moci optiRoam najít tu skutečně nejvýhodnější, ale najde jen tu nejlepší z dostupných. Nevýhodou optiRoam je také to, že hledá jen při připojení k mobilu a nikoliv neustále. I když na neustálé vyhledávání by vyčerpávalo baterii. Takže pokud se přesunete do míst, kde jsou přítomné jiné sítě než při prvním vyhledávání, měli byste optiRoam použít znovu.

Pokud se změní roamingové ceny, pošle zákazníkům Accinity textovou zprávu s aktualizovanými cenami, kterou dokáže modul optiRoam načíst a zpracovat. Ceny si samozřejmě před cestou můžete napsat na papírek a pak si vždy vybrat nejvhodnější síť. Jenže to dělá málokdo. Ale i tito lehkovážní uživatelé by jistě každé ráno při zapnutí mobilu dokázali připojit k mobilu optiRoam a o nic se dá nestarat s vědomím, že ušetřili a stálo je to jenom půl minuty času bez větší námahy.

OptiRoam se měl začít prodávat právě v dubnu. Jenže zatím se neprodává a nejspíše ani nevyrábí. Není také stanovená cena a společnost Accinity nemá jasno ani v tom, jestli bude licencovat optiRoam i do jiných zemí. Nápad je to každopádně zajímavý a pokud se optiRoam dařilo prodávat za rozumné ceny, jistě by si našel dost zákazníků.