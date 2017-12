Jediná funkce, kvůli které musíte kupovat drahé smartphony

Ceny špičkových smartphonů startují na částce 20 000 korun. Tedy v případě, když jde o novinky nebo iPhony. Ale i po slevách musíme u nejlepších modelů jednotlivých výrobců počítat s cenou nad 15 000 korun. To modely střední třídy stojí zhruba polovinu, tedy 7 500 až 12 000 korun. A do naší redakční pošty dostáváme hodně dotazů, jestli je nutné za špičkové smartphony připlácet.

Kdo touží po iPhonu, dál číst nemusí, nové modely jsou drahé a během roku po premiéře se jejich cena nehýbe. Alternativou jsou dva roky staré modely iPhonu, které cenou do střední třídy již patří, ale výbava je víc kompromisní než při srovnání nejlepších androidů a přístrojů střední třídy se stejným systémem.

Přestože se výbava srovnává, jsou top modely lepší než smartphony ve střední třídě. To je logické, jinak by jejich existence nedávala smysl. Jenže je pro někoho, kdo na věc kouká prakticky, ten rozdíl tak markantní? Domníváme se, že nikoliv. Ano, displeje mají vyšší rozlišení, jsou roztaženější a pokrývají větší část čelní plochy telefonu. Ano, fotoaparáty fotí o fous lépe a ano, procesory jsou či mohou být výkonnější a dostanete i více paměti - operační i uživatelské. A jako bonus dostanete špičkový design a výborné zpracování. Tedy většinou.

Ale pokud na věc koukáte pragmaticky, tak dobrý smartphone střední třídy vám umožní dělat to samé co špičkové modely. Tedy až na jednu funkci, která je nenahraditelná a mají ji jen přístroje nejvyšší třídy. Tou funkcí je optická stabilizace obrazu, zkráceně označovaná jako IOS.

Pokud namítáte, že i váš mobil střední třídy (a platí to i pro levnější mobily okolo 5 000 korun) má také stabilizaci obrazu, máte pravdu. Jenže to je elektronická stabilizace, která se od té optické liší. A to jak technologicky, tak prakticky.

Stabilizace zamezí tvorbě rozmazaných fotek nebo skákajícího videa. Ta elektronická si za dobrých podmínek obstojně poradí s fotkami, ale třeba video za chůze prostě bude pohupovat. Tak, jak se při chůzi pohupujete vy. Kdo to má v ruce, může jev částečně eliminovat, ale úplně se této negativní vlastnosti zbavit nejde. Respektive jde, stačí si pořídit gimbal, tedy stabilizovaný držák. Jenže ty dobré stojí od 7 500 korun výše a nejsou úplně skladné, takže každý den ho s sebou nosit nebudete.

Naopak optická stabilizace se chová podobně jako onen gimbal, dokáže pomocí dvou či čtyř gyroskopů umístěných v optice fotoaparátu obraz udržet i při chůzi nebo jiné činnosti. U statických videí rozdíl mezi oběma typy stabilizace nepoznáte (pokud se vám netřesou ruce), ovšem u pohybu kamery téměř vždy.

Připravujeme test videa s oběma typy stabilizace a s použitím gimbalu, ale už teď si dovolíme tvrdit, že pro běžné použití je smartphone s optickou stabilizací plně dostačující. Dodejme, že na kvalitu nahrávky bude mít vliv i světelnost objektivu, schopnost zaostřování a další parametry. Ale na hladký záběr má optická stabilizace vliv největší.

Nejlevnější smartphony s optickou stabilizací lze zakoupit zhruba za 10 000 korun. Ale to jen v případě, že se vám budou líbit výprodejové modely jako LG G6 nebo loňský Samsung S7 s cashbackem od výrobce. Nové modely jsou podstatně dražší, ceny začínají na 13 000 korunách.

