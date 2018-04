Opravte si všechna čísla na SIM kartě během minuty

S blížícím se přečíslováním všech mobilních i pevných čísel se množí nabídky internetových stránek a softwarových aplikací, pomocí kterých zjistíte nové telefonní číslo. Na internetu si své nové číslo zjistíte například na stránkách Českého Telecomu, Contactelu a dalších alternativních operátorů. Představa přepisování celého telefonního seznamu, pokud nemáte všechna čísla uložena v mezinárodním formátu s předvolbou ve tvaru +420..., není vůbec příjemná, málokomu by se nad manuálním umazáváním nul, nebo připisováním předvoleb chtělo delší čas sedět. Představíme vám program s názvem Přečíslovač firmy Compelson, který udělá zdlouhavou práci za vás.

K použití jednoduchého programu Přečíslovač potřebujete počítač s USB portem a čtečku SIM karty, která je dodávána v jednom balíku s aplikací. SIM kartu vložíte do čtečky, kterou připojíte do volného USB portu, a zapnete Přečíslovač. V nabídce vyberete čtečku USB, zadáte funkci Načíst a po chvíli se vám na displeji objeví všechny vaše kontakty ze SIM karty (v případě, že máte kartu chráněnu PIN kódem, bez jeho zadání vás program nepustí dál). Jediným stiskem klávesy Přečíslovat se vám všechna čísla přepíšou do nového tvaru. Následně stačí pouze zadat funkci Zapsat a nová čísla se vám automaticky uloží na SIM kartu. Celá operace, která netrvá déle než jednu minutu, je nyní hotova a simku můžete vložit zpátky na její místo do telefonu.

Stejným způsobem program přečísluje i vaše kontakty v MS Outlooku, Excelu nebo v databázích, umí totiž zpracovat i telefonní čísla z textového nebo CSV souboru. Pro přečíslování čísel v paměti mobilního telefonu, když nechcete všechna čísla kopírovat na SIM kartu, nebo se vám tam jednoduše nevejdou, potřebujete datový kabel na propojení telefonu s počítačem. Program umí ale přečíslovat pouze seznamy v telefonech Siemens a Ericsson (Sony-Ericsson). Velkou výhodou tohoto softwaru je především rychlost, s jakou vám změny v telefonním seznamu provede. Program vám po změně čísel v přehledné tabulce zobrazí uskutečněné změny, takže máte přesný přehled o tom, která čísla byla změněna a jak. Chcete-li si stará i nová čísla archivovat, můžete si oba seznamy vytisknout, čímž si vyrobíte zálohu kontaktů v tištěné podobě.

Program Přečíslovač vyvinula firma Compelson (autor například úspěšné aplikace SIMedit!) a na svých internetových stránkách jej v online obchodě nabízí za 2490 Kč s USB čtečkou, samotný SIM software se dá pořídit za 990 Kč. Společnost navíc nabízí malou verzi programu Přečíslovač zdarma.

Podobný program pro přečíslování pro vás přinášejí také Softwarové noviny. Tato aplikace je nabízena zdarma a umí převádět na nový tvar čísla v adresářích vašeho počítače. Program poporuje MS Outlook, textové soubory (CSV, DBF) a téměř všechny formáty databázových souborů. Po zapnutí programu si můžete vyzkoušet převod jednoho konkrétního čísla, ověřit správnost převodu a následně převést všechna čísla po zadání přímé cesty k adresáři.

Obě výše zmíněné aplikace vám pomohou snadno se přenést nad strašákem přečíslování, takže se nebudete muset bát, že se po 22. září nedovoláte. Podobných programů je ještě celá řada, víte-li o nějakém, který je čímsi zvláštní nebo nabízí nějaké doplňkové funkce, budeme rádi, když nás o něm budete informovat. Detailní popis všech změn telefonních čísel najdete v tomto článku.