Opraví vám v záruce rozkousnutý mobil od psa?

, aktualizováno

Vydali jsme se do jednoho z mnoha autorizovaných servisů v ČR, které provádějí záruční a pozáruční opravy mobilních telefonů. Zajímá vás, jak to v takovém servisu vlastně vypadá? Co všechno se s ním děje, než se vám vrátí opravený?