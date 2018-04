Opravdu v Telecomu tají ledy?

Sliboval jsem, že tento týden dám k lepšímu článeky o SPT Telecom. Nakonec jsem po zralé úvaze rozhodl vypustit zveřejnění některých materiálů a schovat si je na čtvrteční jednání s Telecomem, zato vás oblažím informacemi o posledním vývoji situace - dovolím si to rozebrat více, než na serveru Bojkot.cz.

Když jsem před půl druhým rokem sepsal článek SPT Telecom: smrt sahá na internet, strhla se kolem něj hotová bouře. Tehdy ještě nebylo příliš zvykem sáhnout na piedestal Telecomu a poctít je slovy kritickými. Navíc já jsem si dovolil více - zahleděl jsem se do budoucnosti a namísto Libuše jsem prorokoval z hvězd a hlavně z dobrých informací.

Když si článek s odstupem doby přečtete, samozřejmě najdete mnoho věcí, které se nevyplnily - ať už proto, že se nikdy stát neměly, nebo že kdosi se probral latergie a postaral se, aby se nestaly. Ale základní bod se vyplnil beze zbytku.



Když tento článek přišel na Mobil server, napsalo mi několik internetových providerů a označili mne bezmála za člověka slabého ducha. Vždyť já jsem bezostyšně tvrdil, že Internet on Line se do roka a do dne stane významným, ne-li nejvýznamnějším providerem. Také jsem řekl, jak se to stane - nabízením dotovaných bundle balíků za velmi výhodných cen a tlakem na střední i velké firmy via ISDN.

Tehdy mi provideři tvrdili, že není šance, aby se Telecom zařadil mezi ně. Arogantní firma s nepružným systémem, to byly ty argumenty. Ejhle - arogantní zůstala monopolní divize a v Internet on Line jako když medu ukrajuje, když hovoří se zákazníkem. Internet on Line dnes bezesporu patří mezi největší providery a je jen velmi málo šancí, že by se jeho podíl na trhu neměl přehoupnout do roku 2000 přes jednu třetinu. Podle neoficiálních informací má jen na dial-up připojení IOL více klientů, než několik let fungující průkopník VOL. A což teprve pevné linky a tlak na ISDN - opravdu chcete porovnat ceník připojení CesNetu a IOL via ISDN? To se pobavíte, jaký rozdíl to je. A to nezapomínejte, že se zapojením ISDN máte možnost koupit si dotovaný balíček technické výbavy dle momentální nabídky - a připojení k IOL si můžete dokoupit při tom. Vidíte někde ekonomický důvod, proč shánět připojení k internetu jinde, když zde je vše v jednom?

Ukázalo se, že jsem měl pravdu - Telecom znamená životní ohrožení českého internetu. Eskalující poplatky, cenový diktát, nulová šance na odvolání. Taková je realita.



Generální ředitel SPT Telecom Svatoslav Novák je geniální matematik.

Pokud jste poslouchali úterní Radižorunál nebo 21 na ČT2, asi jste slyšeli dialog Ondřeje Neffa s generálním ředitelem SPT Telecom Svatoslavem Novákem. Asi již víte, že SPT Telecom mne, Iva Lukačoviče a Ondřeje Neffa vyzval k jednání o tarifní politice a to na čtvrtek. Pokud jste slyšeli jeden z výše zmíněných pořadů, děláte si ohledně jednání stejné naděje, jako já.

Svatoslav Novák ukázal, kdo je v zemi pánem. Ledově nám sdělil, že neumíme počítat a zdražení není šedesátiprocentní, ale pětadvacetiprocentní, přičemž mlčky souhlasil s tím, že nově bude opravdu impuls za 2,60 Kč a to na dvě minuty ve špičce. Věru se bojím, jak výhodnou nabídku předloží tento člověk na stůl v okamžiku, kdy mu dělají nesnesitelný problém elementární matematické výpočty. Nevím, jak by se Telecomu líbilo, kdybych podobnou matematiku aplikoval na placení jeho faktur a standardně jejich výši dělil datem soudného dne, jak nám monopolní kejklíř s čísly předvádí.

Není zvykem, aby v čele velké firmy stála osoba se sníženým intelektem a ačkoliv se to tak po těchto dvou vystoupeních jevilo, ani Telecom není výjimkou. Pan Novák kopal za barvy svého týmu - sice s několika fauly a podrazy, ale v rámci pravidel, která mu podepsal nejmenovaný/nejmenovatelný ministr. Nač říkat děkuji, když byly vynalezeny peníze. A ohánět se obecnou dostupností služeb po pádu monopolu zakotvenou v zákoně? Jsem zvědav, zda SPT Telecom zavede babičce do Horní dolní linku za stejné peníze a stejně rychle, jako v rámci města, kde je konkurence. To jsem opravdu zvědav, jak na tohle bude zákon pamatovat...

Novák naznačil jednu z možných variant, o které Telecom diskutoval - volat se bude na zelená čísla, tedy zdarma. Výborná idea, jenže její háček dodal šéf českého telefonu v zápětí - po providerech se budou chtít peníze za příchozí hovory. Je nasnadě, že provider, jehož šéf není povoláním Kristus, tyto peníze zinkasuje od zákazníků, aby je zaplatil Telecomu. Problém se tedy neřeší, jen přesouvá na providera a to ještě krajně průhledně.

Situace se má samozřejmě jinak. Na dnešním zasedání provozního výboru SPT Telecom se hovořilo o zřízení virtuálních přípojných bodů, kdyby si z ústředny Telecomu šel datový kabel k providerovi a nebylo by nutno u providera zřizovat modemová pole. Volání by mohlo probíhat na čísla podobná zelené lince, ale provider by platil podle objemu datové linky, kterou by si k Telecomu zřídil a provozoval. To bohužel Novák neřekl - buďto to nevěděl, nebo nechtěl. Ani ode mne to neberte jako hotovou věc - všechno může snadno hodit k ledu TelSource a zpráva navíc není oficiální, je jen z "dobře informovaných zdrojů".

Situace se podle všeho má takto:

Vláda nemůže zrušit monopol SPT Telecom, aniž by nehrozil mezinárodní skandál. TelSource se nechce monopolu Telecomu vzdát, což potvrdil Svatoslav Novák a alespoň tohle bych mu věřil. Ministerstvu financí je naprosto jedno, jak Telecom zvyšuje ceny - hlavně musí být na papíře napsáno, že to není o více, než 4 procenta. Použitá formule to dovoluje a je natolik elastická, že i 62,5 procent zvýšení cen jsou vlastně čtyři procenta. Potvrdil to náměstek ministra financí Wágner. SPT Telecom hodlá dále zvyšovat ceny, protože mu to zákon umožňuje a TelSource to vyžaduje. Potvrdil to ředitel Telecomu Novák. Konkurence přijde koncem roku 2000. Potvrdil to Dyba a Anúbis mu za to žehnej.

Kde je východisko?

Pokud nedojde ke změně na klíčových postech, východisko neexistuje. Klíčovými posty je ministerstvo financí obsazené Ivem Svobodou (ČSSD) a Fond národního majetku spravující 51 procent akcií SPT Telecom.

Vůle ministerstva financí něco řešit je - jak vidno z vystoupení Wágnera (to není ten s tou fackou, co ho vyloučili z ČSSD) - mírně řečeno nulová. Zato FNM je jistá šance - brzy by se měl zvolit jeho předseda. Není bez zajímavosti, že jedním z vážných kandidátů na post předsedy Fondu národního majetku je Martin Mossinger, předseda Sdružení drobných akcionářů SPT Telecom, jenž s Telecomem či spíše s TelSource má kulantně řečeno neshody. Tím by kromě akcií drobných akcionářů disponoval ne zanedbatelným vlivem zástupce 51 procentního majitele - a to je síla, která se počítá.

Pokud se stane, co se má stát - a vše tomu zatím napovídá - dočkáme se v Telecomu změn. Namísto holandského managementního výprodeje by na svá místa mohli nastoupit lidé, kteří rozumějí problému a chápou, že nelze jen ždímat a schovávat se za dybem.

Připomenu na závěr této eseje dva citáty. Ten první mi kdosi pošeptal z jednoho interního jednání Telecomu: "I kdybychom jím ten internet dali zadarmo, tak ušetříme víc, než vyhodíme za reklamu, kterou si za dva roky budeme dávat dohromady image společnosti."

Ten druhý je závěrečným odstavcem loňského článku SPT Telecom: smrt sahá na internet. S odstupem doby se hrozím pravdy, kterou jsem tehdy měl:

Může se stát, že falešně bijeme na poplach. O tomto plánu spálené země údajně neví ani český management Telecomu a zatím se skrývá v hlavách strategického partnera TelSource. Nejsou svědci ochotní vypovídat, neexistuje přímý důkaz, existují jenom indicie, které jsme se zde pokusili shrnout a které otevřou oči těm, kdož dosud neoslepli - na takových je, aby učinili to, co považují za správné.

Co dodat? www.bojkot.cz - národ sobě.

