Opravdu univerzální GSM brána - Alphatech Bluegate compact

V jednu chvíli se až mohlo zdát, že masivní nástup GSM bran s digitálním výstupem znatelně ohrozí další vývoj bran analogových. Dostatečné množství produktů obou kategorií vytvořilo solidní podmínky pro boj, v němž jsou konfrontovány technické vymoženosti s pořizovací cenou. Zákazníci však stále dostatečně podporují obě strany, a tak se můžeme těšit i na novinky u cenově dostupnějších analogů. Proto se dnes budeme věnovat jedné z nich - Alphatech Bluegate compact.

První dojmy

Provedení a instalace

Svým jasně modrým krytem, od něhož byl také odvozen název výrobní řady, se trochu vymyká z dosavadních snah o nenápadná šasi. Snad až kosmický design zaujme každého, kdo nic netuší o skutečné funkci zařízení. Navíc uvidí-li ho nezapojené, zůstane tak trochu na pochybách o jeho funkci až do posledního okamžiku. Ani po detailnější obhlídce totiž nenajde všechny prvky, které by jednoznačně identifikovaly GSM bránu. Kromě klasického konektoru pro připojení běžného telefonu, popřípadě analogového přenašeče ústředny, si ještě povšimnete dvou kabelů sloužících pro přivedení napájení a antény. Ty jsou vyvedeny na přední části.Všechny životně důležité prvky, mezi něž lze bez sebemenších pochyb zařadit SIM kartu, jsou skryty právě pod umělohmotnou schránkou. Moc štastné řešení to zrovna není, neboť bez vhodného nástroje, nejlépe šroubováku, se dovnitř nedostanete. Navíc hrozí nebezpečí, že při častějším otevírání západky upadnou a kryt nebude mít na čem držet. Tím však instalace komponent důležitých pro provoz nekončí. Je třeba vyjmout drátovou propojku k řídící jednotce a poté i celou desku s GSM modulem. Pod ním je totiž schovaný šuplíček pro SIM kartu, který se stiskem jistící pojistky vysune. Zbytečně náročná operace k provedení tak běžného úkonu.

Když už máte bránu rozebranou, rozhodně stojí za prozkoumání její celkové provedení. GSM část obstarává dnes už hojně nasazovaný modul Siemens M20, podporující datové přenosy a pracující v pásmu 900 MHz. Nebudete tedy schopni využívat služeb Oskara, vyjma lokalit, kde využívá právě této frekvence. Posunete-li svůj pohled doprava od GSM modulu, spatříte řídící jednotku osazenou procesorem Atmel 89C52, v jehož blízkosti poblikávají indikační LED diody, za normálních okolností skryté očím uživatele. Pokud bránu zapnete, z jejich svitu snadno rozpoznáte tón, který lze slyšet z připojeného telefonu.

Všechny GSM brány od Alphatechu, nezávisle na tom, zda jako aktivní prvek používají modul nebo mobilní telefon, pracují se stejnými základními komponenty, což přináší především potřebnou úsporu výrobních nákladů. Uživateli to však klade spíše omezení, které pozná ve chvíli, kdy si vybere modifikaci se dvěma GSM linkami. Šasi je totiž navlas stejné. Ostatní části, řídící jednotkou počínaje a napájecím adaptérem konče, jsou zastoupeny dvojmo.

Z praktického hlediska je o poznání zajímavější rozšiřující modul rozhraní RS-232, s nímž můžete konfigurovat základní provozní parametry přímo ze svého počítače nebo přenášet data rychlostí až 9,6 kbps. Za tímto účelem dostanete k dispozici lehce modifikovaný softwarový ovladač modulu M20, určený pro Windows 95/98, díky němuž se brána tváří jako běžný modem. Pokud hodláte přístroj uzavřít pod kryt, budete trochu zápasit s vhodným vyvedením sériového kabelu. Výrobce však měl více zapracovat na přiloženém návodu, který popisuje pouze programování z připojeného telefonu.

Provoz

Přes zmíněnou možnost konfigurace pomocí sériového rozhraní je jednodušší nastavit potřebné parametry přímo z připojeného telefonu. Trochu nepochopitelná je položka vyžadující zadání, zda-li vloženou SIM kartu zabezpečuje PIN kód, neboť to by mohl bez sebemenších potíží zastat řídící software. Ve výčtu základních vlastností nenajdete vysílání tarifikačních 16 kHz impulsů, které si musíte dokoupit jako zvláštní rozšiřující modul, stejně jako záložní napájení či zmiňované rozhraní RS-232.

Velké zklamání představuje samotná telefonní část. Kvůli nedostatečnému oddělení GSM části jsou při spojení patrné vysokofrekvenční interference. Ve sluchátku tedy při hovoru slyšíte nepříjemné brumlání. Nepříliš štastně si výrobce poradil i s řešením konfliktních situací, konkrétně stavu, při kterém zvednete telefonní sluchátko a někdo mezitím zavolá. Volající totiž stále slyší vyzvánění, ve vašem sluchátku zmizí tón, ale ani po zavěšení brána nezačne příchozí volání indikovat. Neexistuje tedy způsob, jak hovor přijmout. Tento nedostatek je poměrně závažný, neboť takováto situace může nastat poměrně často.

Představovaný Bluegate compact by potřeboval strávit ještě nějaký čas ve vývojovém oddělení. Brumlání GSM části v průběhu hovoru, špatně přístupná SIM karta či neřešené konfliktní situace jsou za 20 120 Kč včetně DPH neomluvitelné. Na druhou stranu je nutné pochválit podporu datových přenosů, která není u konkurenčních produktů běžná.