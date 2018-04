Opravdu se našly ČD - Telekomunikace?

Minulý pátek na tiskové konferenci ministerstva dopravy a spojů vytáhl náměstek Vrba na světlo boží zajímavou informaci. Situace kolem drážního telekomu se vyjasňuje, telekom byl dohledán a stane se konkurentem SPT Telecom. Situace ale není vůbec tak jasná, jak ji ministerstvo - a navíc dosti zmateně - presentovalo.

Majitelem všech telekomunikačních tras jsou České dráhy. Ty je pronajaly za určitých podmínek společnosti ČD - Telekomunikace do exklusivního užívání po dobu třiceti let. Tyto "určité podmínky" se nedávno revokovaly na nátlak Českých drah, protože se ukázalo, že smlouva pro ČD není příliš výhodná. Společnost ČD-Telekomunikace ovšem trvala na exklusivním pronájmu všech cca. 10 000 km tras.

Ty by se měly postupně modernizovat a měly by sloužit jako základ celorepublikové telekomunikační sítě, která může nabídnout i další rozšířené služby. Vše záleží na tom, zda a kolik bude do těchto tras investováno, ale to nejhorší - tedy smlouvy a pronájmy všech patřičných pozemků, má firma již za sebou - vše garantují České dráhy, které mají svoje pracoviště a koleje ve velkém počtu obcí. Co více si přát pro budování telekomunikační sítě, než-li možnost tahat optické kabely při železnici?

Zajímavá otázka ovšem zní, kdo to vlastně jsou ČD-Telekomunikace? V jejím držení bylo poměrně rušno, přeskočíme ale řadu transakcí a podíváme se ihned na současného majitele. Tím se 20.4.1998 stala irská společnost Intermet Enterprises Limited - ta vložila všech 600 000 Kč základního jmění. Podotýkám, že v obchodním rejstříku je zapsána opravdu společnost Intermet, nikoliv Internet Enterprises Limited, nicméně můžeme předpokládat, že jde o možný překlep při zápisu a budeme brát v úvahu obě varianty.

Jednatelkou společnosti ČD-Telekomunikace je dr. Alena Pelantová. Pro ni ovšem nejsou telekomunikace jediný nosný obor a záběr má podstatně širší, neboť je současně i jednatelkou ve společnosti Italat CZ s.r.o., jejíž hlavní působnost spočívá v poradenství v mlékárenství, potravinářství, dovoz a vývoz technologií a investičních celků - firma je známa především dovozem italských sýrů (viz nabídka zde). Na adrese uvedené v obchodním rejstříku se dr. Alena Pelantová nezdržuje a další informace o ní nejsou známy.

Podobně zajímavá je situace u společnosti Intermet/Internet Enterprises Limited s udaným sídlem v Dublinu. Podle informací irské Chaber of Commerce, není tato společnost registrována! To by podle sdělení obchodní komory nemuselo nutně znamenat, že neexistuje, ale pouze to, že její obchody nedosahují výše potřebné k registraci plátce daně. Jméno společnosti ovšem vzbuzuje dojem, že se jedná o společnost s ručením omezeným. Také další rešeršní služby, jako je Thompson Business Guide nejsou ani o společnosti Intermet Enterprises, ani o společnosti Internet Enterprises schopny poskytnout jakékoliv informace - a to ani v případě hledání nejenom v Irsku, ale i na území celé Británie. Stejně tak databáze RIPE a InterNIC, kde se vyskytuje většina firem majících něco do činění z internetem, tato společnost registrována není. Na celých ostrovech je nejbližším jménem název Intermetal nebo řada společností začínajících na Internet, ale rozhodně bez slova Enterprises.

Shrnuto: jednatelkou společnosti ČD-Telekomunikace je žena, jejíž další prací je potravinářství a mlékárenský průmysl. Stoprocentním vlastníkem je firma, o níž obchodní komora ani další databáze ve vlastní zemi nic neví. Tato firma údajně měla zaplatit za odkup ČD-Telekomunikací sumu šplhající ke stamilionu korun. Opravdu si myslíme, že jsme našli majitele ČD-Telekomunikací?

Podle některých informací, které se vyskytly v průběhu hledání identity potenciálního dalšího konkurenta SPT Telecom, je velmi pravděpodobná varianta, že společnost Internet Enterprises Limited je pouze nastrčená firma. Jejím faktickým vlastníkem, díky místní legislativě velmi obtížně prokazatelným, může být někdo úplně jiný. O této potenciální firmě v pozadí existuje jen velmi málo náznaků. Ten nejsmysluplnější by vedl k jednomu neúspěšnému kandidátovi na privatizaci SPT Telecom ze země galského kohouta. Ale na pravdu si zatím budeme muset počkat. Prozatím je třeba smířit se s tím, že o skutečném vlastníku ČD-Telekomunikací nevíme mnoho. Spíše nic.