Opravdu první česká recenze iPhone 4, i přes vysokou cenu ho chce skoro každý

Apple iPhone je jedním z nejprodávanějších smartphonů současnosti. Loňský model 3GS sice přinesl hodně vylepšení, ale jinak měl naprosto totožný design s druhou generací iPhonu, modelem 3G. Třetí provedení 3GS tak bylo jen vylepšeným modelem 3G.

Aktuální čtvrtá generace iPhonu je na tom ale zcela jinak. I přes své strohé označení iPhone 4 je to revoluční telefon; přináší zcela nový design a také mnohá vylepšení. Na tento mix inovací navíc zákazníci slyší a z novinky se stal okamžitě po zahájení prodeje obrovský hit. Telefon se ostatně vyprodal během jediného dne. - čtěte Lidé šílí, chtějí iPhone 4. Všechny se vyprodaly za jediný den

iPhone 4 se na českém trhu prodává od pátku a jeho cena je relativně příznivá. Cena nedotovaného přístroje u Vodafone je na úrovni cen v značkových prodejnách Apple ve Francii a Velké Británii. Zákazníci O2 si ale zpočátku nepořídí novinku jako nedotovanou a u T-Mobile zase nemají verzi s pamětí 32 GB.

Kompletní přehled cen iPhone 4 na našem trhu:

T-Mobile

iPhone 4 16 GB Cena pro nové zákazníky Cena pro stávající zákazníky Měsíční plnění 2 300 Kč 9 999 Kč 7 999 Kč Měsíční plnění 1 200 Kč 11 499 Kč 9 999 Kč Měsíční plnění 800 Kč 12 499 Kč 11 499 Kč Měsíční plnění 500 Kč 13 499 Kč 12 999 Kč Měsíční plnění 250 Kč 14 499 Kč 14 499 Kč Základní cena 16 999 Kč Sada Twist 17 049 Kč

Vodafone

Vodafone Minimální plnění 177 Kč 477 Kč 777 Kč 1177 Kč 2177 Kč iPhone 4 16 GB 14 277 Kč 13 277 Kč 12 577 Kč 11 777 Kč 9777 Kč iPhone 4 32 GB 16 977 Kč 15 977 Kč 15 177 Kč 14 277 Kč 12 277 Kč

O2

O2 Minimální plnění - noví zákazníci 240 Kč 720 Kč 1200 Kč 2400 Kč iPhone 16 GB 14 195 Kč 13 195 Kč 12 395 Kč 10 995 Kč iPhone 32 GB 16 795 Kč 15 795 Kč 15 095 Kč 13 795 Kč

O2 Minimální plnění - stávající zákazníci 240 Kč 720 Kč 1200 Kč 2400 Kč iPhone 16 GB 13 595 Kč 12 595 Kč 11 595 Kč 9995 Kč iPhone 32 GB 16 295 Kč 15 295 Kč 14 595 Kč 13 295 Kč

První iPhone a tedy vůbec první mobil od společnosti Apple byl přitom představen až začátkem roku 2007, jeho prodej byl následně zahájen v létě téhož roku. Od té doby americký výrobce připravil další tři generace. Dnes na trh nastupuje generace čtvrtá a zřejmě i nejrevolučnější.

Konkurenti iPhonu 4 v Katalogu mobilů: HTC Desire s Androidem, Nokia N8 se Symbianem a Samsung Wave s OS Bada.

Nová generace jednoho z nejprodávanějších smartphonů současnosti má elegantní design a kompaktní rozměry. Oproti předchozím verzím překvapí pozměněným vzhledem a více než stovkou dalších inovací.

Apple iPhone 4 je tedy zcela nový model, designem i hardwarem. Všechny iPhony ale používají stejný software a tak vymoženosti, které jsou dostupné u nového modelu, si mohou užít i majitelé staršího iPhonu 3GS. Nový software, který se jmenuje iOS4, je dostupný i pro model 3G, ale v jeho případě musí majitelé oželet některé funkce. Na první iPhone z roku 2007 už Apple nemyslí a nový software pro něj není. - čtěte Apple představil nový iPhone OS 4 s multitaskingem

Jak už bylo zmíněno, má nový iPhone 4 zcela nový design. Šéf Applu Steve Jobs ho přirovnal ke klasickému designu fotoaparátů Leica. Něco na tom je, design telefonu vypadá nadčasově a to bez jakýchkoliv módních výstřelků. Mezi konkurenčními smartphony opravdu novinka vyniká, a to jak designem, tak zpracováním. Nový model působí luxusně, na čemž mají mimo jiné podíl i velmi kvalitní použité materiály.

Ač to na fotografiích není příliš patrné, nový iPhone vypadá naživo opravdu hodnotně. Podíl na tom mají skleněné panely na čele i zádech přístroje. Aluminosilikátové sklo, které se používá například jako průhledné štíty v rychlovlacích nebo vrtulnících, je podle výrobce třicetkrát tvrdší než plast.

Stopy po otiscích prstů jsou potlačeny oleofobním potahem. Ten je jak na displeji, tak na zádech přístroje. Přesto se "upatlání" telefonu zcela nevyhnete. Celkový dojem z testovaného telefonu dotváří rámeček z nerezavějící oceli, který nový iPhone obepíná ze všech stran.

Zpracování telefonu zaslouží velkou pochvalu, vše je precizně slícované a povrzávání známé z některých konkurenčních produktů je iPhonu 4 zcela cizí. Svůj podíl na tom má i nevyměnitelná baterie a tedy napevno přidělaný zadní kryt.

Narozdíl od konkurenčních smartphonů s čím dál tím většími displeji rozměry nového iPhonu oproti předchůdci nenarostly. Naopak. Nový iPhone 4 je menší než předchozí model 3GS. Výrobci se podařilo zachovat stávající rozměry displeje, které stačí pro pohodlné ovládání, a přitom telefon zmenšit. Takže se pohodlně nosí v kapse.

Na výšku je nový iPhone 4 i starší iPhone 3GS téměř stejně velký. Rozdíl je v šířce a tloušťce. Na šířku je novinka o 3,5 milimetru užší. Nový iPhone je tenký pouze 9,3 milimetru, což z něj činí nejtenčí dotykový smartphone na světě. Rozměry nového iPhonu jsou 115,2 × 58,6 × 9,3 milimetru. Hmotnost se oproti předchůdci zvedla jen nepatrně o 2 gramy na 137 gramů.

Nový iPhone 4 se bude opět nabízet v černém i bílém provedení. Oproti předchozímu modelu ale nebude bílý pouze zadní kryt, ale i ten přední.

Displej je hlavní chloubou nového iPhonu; je dotykový, typu IPS a má bezkonkurenční rozlišení 960 × 640 obrazových bodů. Takovým rozlišením se nemůže pochlubit žádný mobil na světě. Apple ho nazval Retina, což v překladu znamená sítnici. A ne nadarmo; má čtyřnásobek bodů na čtvereční palec než model 3GS. Na palec má 326 pixelů, kontrastní poměr je pak 800:1.

Displej nového telefonu od Apple je neuvěřitelně jemný a nabízí špičkové zobrazovací schopnosti. Jeho předností je skvělá čitelnost na přímém slunečním světle. Navíc je dobře čitelný i z velkých úhlů. Zkrátka jsme z něj nadšení. Konkurenční displeje Super AMOLED používané Samsungem se tomu u iPhonu 4 nevyrovnají, na druhou stranu se mu svou kvalitou dost blíží.

Úhlopříčka dotykového displeje není příliš velká. Hodnota 3,5 palce je stejná jako u předchozího modelu. Konkurence nabízí smartphony s daleko většími úhlopříčkamii. Velikost použítá u iPhonu 4 ale stačí na pohodlné ovládání telefonu i na dostatečně velkou klávesnici. Prohlížení fotografií a videa je na novém iPhonu prvotřídní.

S novým firmwarem dostal iPhone možnost zvolit si tapetu pro úvodní obrazovku i pro uživatelské prostředí. Telefon tak lze více přizpůsobit svému vkusu, uvítali bychom ale širší možnosti personalizace. Dokážeme si představit menu v různých barvách, výběr jiné grafiky ikon a interaktivní úvodní obrazovku s widgety. Na tom by měl americký výrobce ještě zapracovat.

Apple slibuje u nového iPhonu 4 vyšší výdrž než u předchozího modelu. Nemáme důvod tomu nevěřit, jelikož kapacita baterie je nyní větší. Nový iPhone máme prozatím krátce a tak detailní test výdrže publikujeme později. Apple udává výdrž v pohotovostním stavu až 300 hodin, hovorový čas by měl dosahovat 14 hodin v sítích GSM, nebo sedmi hodin v sítích 3G. Hudbu by mělo být možné nepřetržitě poslouchat až 40 hodin a až 10 hodin by měl iPhone 4 dokázat přehrávat video. Výdrž při brouzdání na internetu přes 3G podle výrobce dosahuje šesti hodin, přes wi-fi dokonce 10 hodin.

Nový iPhone je možné nabíjet jak přes USB kabel připojený k počítači, tak přes standardně dodávanou nabíječku. I on má napevno zabudovanou baterii, její demontáž je ale o něco jednodušší než v případě předchozího iPhonu. Toto řešení se nemusí každému zamlouvat, ale podle našich zkušeností baterie v životním cyklu telefonu není nutné měnit, jak dokazuje redakční první iPhone z roku 2007. Ten, kdo požaduje ještě větší výdrž, se musí poohlédnout po externích bateriích.

Apple iPhone přišel s revolučním ovládáním přes dotykový displej, které zahrnovalo ovládání více prsty (multitouch) nebo pohybový senzor. Svůj náskok před konkurencí si udržuje i nový iPhone. Vše je jednoduché a přehledné, odezva telefonu je díky novému hardwaru ještě lepší. Oproti některé konkurenci je intuitivní ovládání iPhonu řešeno tak, že vyhoví i méně technicky zdatným uživatelům.

Mechanických ovladačů má nový iPhone 4 (stejně jako předchůdci) minimum. Pod displejem je tlačítko Home, které slouží pro návrat. Na vrchu telefonu potom najdeme tlačítko pro vypnutí. Z režimu spánku lze telefon probudit jak tlačítkem Home, tak vrchním ovladačem.

Na levém boku ovládací prvky doplňují dvě samostatná tlačítka pro regulaci hlasitosti a přepínač tichého režimu. To je vše. Ostatní funkce se ovládají přes dotykový displej. K dispozici je i hlasové vytáčení a ovládání, které v rámci inovace dostalo do vínku nové povely. Česky však iPhone prozatím nerozumí. Softwarová QWERTY klávesnice zasluhuje pochvalu, žádný z konkurentů nenabízí tak pohodlné psaní přímo na displeji.

Vedle pohybového senzoru, který automaticky změní zobrazení z vertikálního na horizontální, přináší nový iPhone 4 i gyroskopický senzor. Ten najde využití například při hraní her. Nový firmware přinesl tolik diskutovanou možnost mít spuštěno více aplikací najednou. Multitasking je vyřešen přehledně, jeho funkčnost je ale závislá na kompatibilitě aplikací třetích stran. Využít se dá například pro navigační programy nebo pro VoIP telefonování přes internet.

Není tedy problém mít na pozadí spuštěnou streamovanou hudbu a přitom využívat různé funkce telefonu. Stejně tak můžeme mít spuštěný GPS signál a vyřídit si hovor. Při telefonování přes VoIP je možné být na příjmu i v režimu spánku nebo udržovat hovor na pozadí. K dispozici jsou Push notifikace známé z předchozího provedení operačního systému.

Nový iOS4 přinesl také větší přehled v menu telefonu díky složkám. Ty však pojmou pouze 12 aplikací. U některých z nich (třeba her) je tak nutné mít několik složek s podobným obsahem. Složky přinesly možnost mít viditelných až 2 160 aplikací oproti 180 u předchozí verze operačního systému. Nechybí přehledné vyhledávání v celém telefonu SpotLight, které nově umožňuje i vyhledávání na internetu nebo na Wikipedii.

V rámci telefonování se toho u nového iPhonu oproti předchůdcům mnoho nezměnilo. Přehledný telefonní seznam s vyhledávací funkcí je samozřejmostí, stejně jako možnost zadávat ke kontaktům vyčerpávající množství informací. S novým iPhonem 4 se dovoláme po celém světě, jelikož vedle všech čtyř pásem GSM podporuje i čtyři pásma sítí třetí generace.

Novinkou u iPhonu 4 je druhý mikrofon na vrchu přístroje, který potlačuje okolní hluk. Jak jsme se přesvědčili, funguje to. iPhone umožňuje pohodlnou synchronizaci s Outlookem přes program iTunes.

iPhone 4 je první mobil na světě, který používá zmenšené microSIM karty. Slot pro SIM se přestěhoval z vrchu přístroje na pravý bok. K vyjmutí SIM karty je nutné použít dodávaný "šperhák", nebo se lze spolehnout na obyčejnou kancelářskou sponku.

MicroSIM karty Běžnou kartu SIM do iPhonu 4 nedáte. Budete muset zajít za svým operátorem, který vám kartu vymění za její zmenšenou variantu. Pak ji ale zase nevložíte do jiného mobilu. U nás začíná microSIM nabízet od tohoto týdne Vodafone a další operátoři se brzy přidají. Na internetu lze najít návody, jak oříznout běžnou SIM na velikost microSIM. Bez šablony ale budete tvar a velikost odhadovat obtížně.

Jak jsme vás informovali, u nového iPhonu 4 se objevil problém s kvalitou signálu. Nový model od Apple má anténu integrovanou do obroučky obepínající celý telefon a při držení v levém spodním rohu má docházet ke zhoršení či úplnému výpadku signálu. Nový iPhone jsme samozřejmě důkladně otestovali, ale žádný podobný problém jsme nezaznamenali. V Praze v síti Vodafone ukazoval indikátor signálu i při držení v levém rohu telefonu stále plný počet čárek a hovor nám ani jednou nespadl.

Nevýhodou iPhonu je nemožnost přiřazení specifického vyzvánění ke kontaktu ze seznamu hudebního přehrávače. Vyzvánění je možné zakoupit pouze na iTunes obchodu, který však v České republice hudbu prozatím nenabízí. Řešením, jak dostat vlastní vyzvánění do iPhonu, je ale například služba Nakko.com.

Testovaný nový iPhone nabízí i videohovory. Funkce FaceTime je však použitelná pouze přes wi-fi připojení. FaceTime je nová technologie a tak se přes ni zatím dovoláme pouze na další iPhone 4. Časem by ji však měli postupně nabízet i další výrobci. Nezbývá než doufat, že bude dostupná i přes 3G sítě.

S novým firmwarem umí iPhone konečně odpočítávat znaky při psaní textových zpráv. Takovou samozřejmost, jakou jsou doručenky, ale nový iPhone 4 stále nenabízí. Editor textových a MMS zpráv je přehledný, řazení zpráv do bublin umožňuje pohodlnou kontrolu vzájemné konverzace. Nechybí prediktivní slovník, který však nabízí slova s diakritikou. Slovník je možné vypnout. Psát textovky a e-maily je možné i v horizontálním zobrazení, kdy je k dispozici rozměrnější klávesnice.

Vylepšen byl e-mailový klient, který nyní umožňuje mít všechny došlé e-maily z různých účtů v jedné složce. Novinkou je také podpora více Exchange účtů. Přílohy lze nově otevírat v aplikacích třetích stran. Všechny běžné kancelářské dokumenty ale dokáže iPhone otevřít přímo. K jejich editaci je však nutné zakoupit vhodnou aplikaci z App Store.

Nový iPhone 4 má nový procesor Apple A4. Je to stejný procesor, který je použitý v tabletu iPad. V iPadu je taktovaný na frekvenci 1 GHz. Ta v novém iPhonu je ale neznámá, výrobce o ni taktně mlčí. Dá se očekávat, že vzhledem k úspoře energie bude podtaktován. Procesor ARM Cortex-A8 doplňuje grafický čip. Novinka má oproti předchůdci 3GS dvojnásobnou paměť RAM s kapacitou 512 MB.

iPhony nepodporují paměťové karty, vzhledem k dostatečné vestavěné paměti to ale nevadí. iPhone 4 se nabízí ve dvou verzích; levnější provedení má paměť s kapacitou 16 GB, dražší 32 GB. Očekávali jsme, že Apple představí nový iPhone i ve verzi s pamětí 64 GB, ale prozatím nejsou o této variantě žádné informace. Snad se dočkáme později.

Předností nového iPhonu jsou jeho multimediální schopnosti. Ocenit musíme perfektní integrovaný hudební přehrávač iPod. Nyní je možné vytvářet vlastní playlisty přímo v telefonu. Nechybí funkce Genius, která automaticky vytváří playlisty žánrově podobných skladeb podle databáze výrobce.

Testovaný telefon je vybaven audio konektorem 3,5 milimetru a tak není problém připojit klasická sluchátka. Kvalita reprodukce je na vysoké úrovni. Oceňujeme zejména vyvážené podaní výšek i basů. Podporována jsou i stereofonní bluetooth sluchátka. iPhone 4 je vybaven pouze jedním reproduktorem pro hudbu umístěným na spodní hraně přístroje. Šikovnou funkcí je zobrazování textu přehrávané písničky.

Kvalitní je i videopřehrávač, který umožňuje sledování videí až v rozlišení 1280 × 720 obrazových bodů v kvalitě 30 snímků za sekundu. Rozšířený formát DivX bohužel telefon nepodporuje. Rozkoukané video však začne automaticky přehrávat od místa, které jste naposledy opustili. Nechybí aplikace pro sledování videí z portálu YouTube. Výbava zahrnuje i výstup na běžný televizor.

Kancelářské funkce splňují to, co se od nich očekává. Přehledný kalendář doplňuje poznámkový blok a budík. Kalkulačka nabízí i pokročilé funkce. K dispozici je hlasový záznamník a aplikace pro sledování pohybu akcií. Nechybí informace o aktuálním počasí. Ve výbavě se nachází elektronický kompas a A-GPS navigace, která využívá aplikaci Google Maps. Plnohodnotný navigační software je nutné dokoupit z široké nabídky nejen světoznámých výrobců.

S iPhonem je spojen obchod s aplikacemi App Store, jiná cesta k jejich získání a nainstalování do telefonu neexistuje. App Store nyní obsahuje více než 225 tisíc aplikací, řada z nich je k dispozici zdarma. Aplikace lze stahovat na počítači a přes něj instalovat do telefonu, nebo lze aplikace stahovat přímo v telefonu přes 3G sítě či wi-fi.

iPhone se může pochlubit povedeným internetovým prohlížečem Safari. Ten boduje rychlostí a pohodlným ovládáním. Při prohlížení internetu se hodí ovládání více prsty, které výrobce u testovaného telefonu skvěle odladil. Nedostatkem prohlížeče je absence podpory Flashe. Videa z YouTube ale přehraje speciální aplikace a například videa z populárních portálů DailyMotion nebo Vimeo dokáže iPhone streamovat.

Nový iPhone s pořadovým číslem čtyři podporuje v sítích třetí generace rychlé datové přenosy HSDPA 7,2 Mbps a HSUPA 5,8 Mbps. Na internet se lze připojit i přes wi-fi, podporovány jsou specifikace 802.11 b/g/n. Bluetooth je ve verzi 2.1 + EDR. Přes Bluetooth však nelze posílat fotografie ani hudební skladby. K počítači se iPhone připojuje přes proprietární konektor pomocí USB kabelu. Přes "modrý zub" je možné využít telefon jako modem pro notebook nebo lze nově připojit externí klávesnici.

Abychom pouze nechválili, musíme zmínit i nedostatky testovaného telefonu. Zamrzí absence FM rádia. Rádio si lze poslechnout pouze pomocí streamu přes internet. Nechápeme také absenci funkce Mass Storage, kterou nabízejí všechny přehrávače iPod s výjimku modelu Touch. Nepříjemná je také nemožnost spravovat multimedia na více počítačích.

Nový model iPhonu dostal do vínku pětimegapixelový fotoaparát. I když konkurence nabízí fotoaparáty s vyšším rozlišením, jsme přesvědčeni, že pětimegapixelové rozlišení je pro mobilní telefon naprosto dostatečné. Kvalita snímků pořízených novým iPhonem je slušná s věrným podáním barev i dostatečnou ostrostí.

Fotoaparát iPhonu je vybaven automatickým ostřením. Prstem můžeme na displeji označit místo, na které má fotoaparát zaostřit. Nechybí pětinásobný digitální zoom. S novým iPhonem lze fotografovat už i za tmy, jelikož je vybaven LED bleskem. Přední VGA fotoaparát poslouží pro autoportréty a videohovory. Nechybí možnost vkládat do fotografií lokace, kde byly pořízeny (geotagging). Místo pořízení snímků je možné nechat zobrazit v aplikaci Google Maps.



Ukázkové video pořízené iPhonem 4 si můžete stáhnout zde (10,8 MB).

Novinka od Applu dokáže pořizovat videa v HD rozlišení 1280 × 720 obrazových bodů a to v kvalitě 30 snímků za sekundu. V průběhu nahrávání videa lze dotykem prstu na displej měnit místa, kam má telefon postupně zaostřovat. Kvalita pořízených videí je na vysoké úrovni. Je pouze škoda, že nový iPhone nenabízí stabilizaci. Videa jsou totiž často roztřesená. Přimo v telefonu je k dispozici jednoduchá editace videí, pro pokročilejší úpravy je potřeba zakoupit aplikaci iMovie.

Nový iPhone 4 je jedním z nejlepších smartphonů na trhu, který nabízí pohodlné a propracované ovládání a slušnou funkční výbavu. Plusem je také prvotřídní zpracování a kvalita použitých materiálů. Design telefonu splňuje ty nejpřísnější kritéria, přístroj působí elegantně a luxusně. Inovace operačního systému přinášejí vítaná vylepšení, která posouvají smartphone od Apple zas o kus dál.

Nesmíme ale zapomínat i na některá omezení, která by si prvotřídní smartphone neměl dovolit. Zejména bychom uvítali FM rádio nebo Mass Storage. iPhone od Apple je svázán s programem iTunes. Komu toto řešení nevyhovuje, musí se poohlédnout jinde. Zbývá pouze doufat, že se brzy dočkáme plnohodnotného iTunes obchodu i v České republice.

iPhone 4 musí čelit stále rostoucí konkurenci, která rozhodně nespí. Platforma Android od Google se stále rozrůstá a smartphony s Androidem obsazují stále větší podíl na trhu. Nokia chystá koncem léta začít prodávat první model se Symbianem^3, možná se ale vyplatí čekat až na příští rok, kdy se objeví přístroje se Symbianem^4. Nokia má navíc v záloze ještě operační systém MeeGo, který vyvíjí společně s Intelem.

Microsoft chystá nový systém Windows Phone 7, ten ale poněkud "ziphonovatěl" a tak uvidíme, jak se k němu postaví stávající uživatelé. Zapomenout jistě nemůžeme ani na novou štiku v rybníce, a to na nový operační systém od Samsungu. Operační systém Bada je prozatím nabízen pouze v jediném modelu, ten však nabízí skvělý poměr výkon/cena. Budoucnost iPhonu ale prozatím vypadá růžově, což dokazuje nákupní šílenství při zahájení prodeje.

Nový iPhone navíc není z laciného kraje. iPhone 4 tak je jeden z nejdražších smartphonů na trhu.

Proč koupit? design

zpracování

použité materiály

ovládání

špičkový displej

multimediální funkce Proč nekoupit? chybí FM rádio

absence Mass Storage

neplnohodnotný Bluetooth

cena Kdy? Od 27.8. Za kolik? Nedotovaný od 15 577 korun