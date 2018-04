Opravdu může ČR získat 20 miliard korun za UMTS?

Co je UMTS Sítě třetí generace - UMTS



Česká republika chce do září letošního roku udělit licence na provozování sítí UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). Nabízí celkem čtyři licence a počítá s tím, že za ně získá minimálně 20 miliard korun. Tento obnos již figuruje ve státním rozpočtu. Premiér Miloš Zeman údajně slíbil předsedovi parlamentu Václavu Klausovi, že částku získanou nad 20 miliard stát použije na obnovu silniční sítě v ČR. Licence by si měli koupit současní operátoři (EuroTel, RadioMobil, Český Mobil) a někdo čtvrtý. Zejména od čtvrtého majitele licence se očekává, že do státního rozpočtu přinese dokonce více peněz, než pět miliard, které by na něj vycházely prostým dělením požadované částky.

Regulátor našeho telekomunikačního trhu, Český telekomunikační úřad (ČTÚ), se kvůli tomu ocitl v komplikované situaci. Musí splnit vládní zadání, které požaduje 20 miliard korun do státního rozpočtu. Přitom však sleduje klesající výnosy výběrových řízení v jednotlivých evropských zemích, které žádným způsobem nepodporují přetrvávající optimismus české vlády. Přinášíme komplexní pohled na chystaný prodej licencí na provozování UMTS v ČR. Může opravdu Česká republika za prodej licencí UMTS získat 20 miliard korun? Předseda vlády Zeman si myslí, že ano, protože 2. února řekl ČTK: "Je to velmi reálné, spíše je otázka, kolik to bude nad těch 20 miliard."

Česká vláda se pod vlivem úspěšných aukcí v Německu a Británii rozhodla získat do rozpočtu co největší obnos. Na základě optimismu, který v první polovině minulého roku panoval, předpokládala, že i v ČR se bude o čtyři licence ucházet alespoň pět zájemců. Proto vláda usoudila, že se jí podaří obohatit rozpočet o 20 miliard korun. Současná situace je však zcela jiná. Zájem o licence na provozování UMTS se stále zmenšuje a stejně tak ochota operátorů investovat. Současní operátoři by měli licence získat na základě souhlasu s podmínkami vlády za pevnou cenu pět miliard. Čtvrtá licence má být k mání v dražbě s vyvolávací cenou pět miliard korun. Již v okamžiku, kdy záměr vlády poprvé pronikl na veřejnost, zaujali současní operátoři GSM velmi rezervovaný postoj. EuroTel nechtěl tuto částku vůbec komentovat, RadioMobil prohlásil za rozumnou cenu jednu miliardu korun. Oskar sice konkrétnější vyjádření odmítal, ale jeho úvahy se podle našich informací pohybovaly někde mezi dvěma až třemi miliardami korun. Již na podzim roku 2000 nám to potvrdil i Jon Eddy, technický ředitel Oskara. S ohledem na výsledky prodeje licencí v ostatních evropských zemích a propočty návratnosti lze za adekvátní cenu licence v ČR považovat přibližně tři miliardy korun. Pokud se na této ceně shodnou i naši operátoři GSM, s jejichž zájmem vláda počítá, vznikne okamžitě problém. EuroTel, RadioMobil a Oskar se totiž mohou inspirovat polským příkladem. Tam si díky jednotnému postupu operátoři GSM vymohli prodej licencí UMTS za nižší cenu, než jakou polská vláda původně předpokládala. V tom případě by náš rozpočet získal jen devět miliard, oproti předpokládaným patnácti, které by měli stávající operátoři zaplatit. Tento vývoj může nastat i v případě, že do finančně nejslabšího Oskara vstoupí silný zahraniční partner.

"Studie renomované investiční banky Merrill Lynch říká, že pokud by se vyšlo z průměrných cen dosažených v Evropě, pak by cena za licenci v České republice mohla být okolo 80 milionů eur (přibližně 2,8 miliardy korun, pozn. red.), což se mi zdá být rozumné," řekl naší redakci Terrence Valeski, generální ředitel EuroTelu. Ředitel RadioMobilu Roland Mahler označil za rozumnou dokonce cenu pouze jedné miliardy korun. Naše vláda by samozřejmě mohla vsadit na to, že přiláká zájem více investorů ze zahraničí. Jim by podle dosavadních předpokladů přidělovala licence na základě aukce. Vzhledem k popsaným výsledkům prodeje v ostatních zemích (zejména v Rakousku, Švýcarsku, Francii), jejichž výnosy jsou stále nižší, a nezájmu o licence v Belgii však není příliš pravděpodobné, že by se sešlo alespoň pět zájemců o čtyři licence. Kdo by přicházel v úvahu?

Deutsche Telecom má podíl v RadioMobilu a do této hypotetické skupiny tedy nepatří, France Telecom prodává 15 % akcií Orange, aby vylepšil svoji finanční bilanci, španělská Telefónica má problémy s financováním svých projektů UMTS. Ve výčtu můžeme dále pokračovat, až se dostaneme k vzývání Vodafone, který by skutečný zájem o naši licence mít mohl. Kde ovšem najít další čtyři zájemce, kteří by se aukce zúčastnili?

Velmi diskutabilní také je, zda by každý případný zahraniční uchazeč byl ochoten zaplatit za licenci minimálně pět miliard korun. Přes svou rozvinutost je totiž trh v ČR malý a zejména ve chvíli, kdy o licence nebude velký zájem, neexistuje důvod, proč platit tolik, kolik naše vláda chce vydělat.

Analytik Patria Finance Ondřej Dačka se přesto domnívá, že představy české vlády nejsou úplně nereálné. "Vzhledem k tomu, kolik bylo zaplaceno za licence v Evropě, je pět miliard korun za jednu licenci málo." Ovšem dodává: "Nicméně poslední vývoj v Evropě je takový, že tendry na UMTS licence byly neúspěšné. Myslím si, že vláda se pokusí stanovit cenu za UMTS licence tak, aby ji stávající mobilní operátoři přijali a aby licence nespadly do aukce." Zatím však takovému kroku české vlády nic nenasvědčuje. Možnosti českého trhu Analýzy některých tuzemských operátorů GSM uvádějí cca 300 tisíc majitelů mobilních telefonů, kteří jsou potenciálními uživateli UMTS. Optimistické předpovědi pak hovoří o zhruba 800 tisících zákazníků UMTS. Nabízí se jednoduchá kalkulace. Mají být čtyři držitelé licencí, kteří se budou dělit o 300 až 800 tisíc zákazníků. To znamená, že v horším případě bude průměrný počet zákazníků na operátora 75 000, v lepším případě půjde o 200 000 zákazníků. Uvedená čísla vypadají ve srovnání s počty uživatelů GSM směšně (operátoři v ČR hlásí přes 4,1 milionu uživatelů GSM). Není se co divit, protože UMTS nabídne především profesionální aplikace, které majitelé dnešních předplacených karet nebudou schopni zaplatit ani skutečně využít. Kvalifikované odhady proto předpokládají, že průměrný český uživatel UMTS by musel měsíčně platit okolo 4 000 korun, aby se operátorům ve vzdálené budoucnosti vyplatilo provozování sítí třetí generace. Tato částka by se přitom nesnížila v průběhu několika měsíců po zavedení nové technologie, protože skupina potenciálních zákazníků nemůže růst takovým tempem, které by se mohlo pozitivně promítnout do cen služeb.

Je také velmi pravděpodobné, že vývoj cen UMTS bude negativně ovlivňovat také nedostatek a vysoká cena osobních terminálů. Další komplikací bude pravděpodobně počáteční nedostatek odpovídajících profesionálních aplikací. Pokud se do doby spuštění prvních sítí třetí generace (3G) ve druhé polovině roku 2002 nepodaří uspokojivě vyřešit roaming mezi UMTS a současným GSM, budou uživatelé nového systému donuceni nosit s sebou dva terminály - běžný telefon GSM a také aparát pro UMTS. V době spouštění sítí třetí generace (3G) přitom bude celkem běžnou záležitostí využívání technologie GPRS (General Packet Radio Service - technologie vysokorychlostního datového přenosu), která je schopna splnit většinu nároků na přenosovou rychlost. Pokud taková situace opravdu nastane, lze očekávat další snížení počtu zájemců o UMTS. Nejde jen o cenu licence Potenciální uchazeči o licenci UMTS do svých výpočtů a plánů musí zahrnout nejen cenu licence, ale také cenu za vybudování sítě. Ta se odhaduje na 30 - 35 miliard korun. Náklady na vybudování sítě budou rozloženy přibližně do tří let. K tomu je potřeba připočítat rozšíření počtu zaměstnanců, nové budovy, servisní zařízení.

Z uvedených čísel je patrné, že celkové investice jednotlivých operátorů do vybudování sítě UMTS se budou pohybovat okolo jedné miliardy dolarů. Každý z uchazečů má přitom dluhy i z dalších činností, které vyvíjí. Současně se ukazuje, že návratnost této investice nebude zdaleka tak rychlá jako v případě GSM. U sítí 3G se totiž propočty návratnosti pohybují okolo deseti i více let.

Kdo tu částku stanovil? Vláda pověřila Český telekomunikační úřad (ČTÚ), aby do rozpočtu získal 20 miliard. V tom smyslu je také připraven návrh, jak licence udělit. Ovšem předseda ČTÚ David Stádník prohlásil: "Výnos 20 miliard jsem nikdy neviděl reálně." Podle Stádníka o výši výnosu pochybují i některá ministerstva.

Pokusili jsme se zjistit podrobnosti na ministerstvu financí (MF). Jeho mluvčí Libor Vacek nám však sdělil, že tuto částku nenavrhl resort financí. "Předpokládám, že vznikla na ministerstvu dopravy a spojů."

Ministerstvo dopravy a spojů (MDS) na náš dotaz odpovědělo také záporně: "Především je nutné konstatovat, že MDS se ve svých materiálech týkajících se UMTS nikdy nepokoušelo o stanovení nějaké částky za prodej licencí," píše se v jeho prohlášení.

Kde se tedy objevil požadavek na získání 20 miliard korun za prodej licencí UMTS? Postatnější je však nyní to, že právě tato částka je zahrnuta ve státním rozpočtu. Současně je stále zřejmější, že vláda svých 20 miliard nedostane. Bylo správné zahrnout takto nejistý příjem do rozpočtu? Zřejmě ne. Potvrzují to i názory analytika Libora Vinkláta z České spořitelny. "Reálná cena za jednu licenci by mohla být kolem tří miliard korun, čtvrtá licence se bude prodávat velmi těžko." S tímto názorem souhlasí i Jan Slabý z konzultační firmy Wood & Company.

Zdá se tedy reálné, že rozpočet získá podstatně méně než 20 miliard. Podle mluvčího MF Vacka má v takovém případě vláda dvě možnosti - najít jiné zdroje příjmů nebo škrtat výdaje rozpočtu. "Pokud bychom z prodeje licencí UMTS získali méně než 10 miliard korun, byl by to opravdu problém," dodává k tomu Vacek. Budeme mít UMTS? Nabízejí se dva možné scénáře dalšího vývoje. Vláda bude trvat na 20 miliardách, které jí nikdo nebude chtít dát. Licenci si nakonec koupí jeden či dva operátoři, kteří si vymíní zvláštní podmínky svých licencí. Budování sítí bude pomalé a konkurenční prostředí nebude fungovat. Druhá možnost je ta, že vláda ustoupí ze svých požadavků. Do rozpočtu přiteče méně peněz, na druhé straně nebude omezeno konkurenční prostředí a výstavba sítí 3G bude co možná nejrychlejší. V tomto případě navíc bude možné, aby ČTÚ diktoval podmínky udělení licencí.