Opravdu již mají mobil všichni?

Již před loňskými Vánoci prohlásil ředitel Eurotelu Salvador Anglada, že v roce 2006 očekává 300 000 nových aktivací SIM karet. Na konci letošního roku by jich tak vycházelo na sto obyvatel 112 kusů.

Podobných závratných výsledků dosahují i jiné evropské země. Podle agentury Strategy Analytics mají nejvíce aktivních karet v Lucembursku, kde je penetrace 160 procent. Následuje Itálie (119 procent), Portugalsko (114 procent) a Švédsko se 112 procenty.

Více jak stoprocentní penetraci mobilů mají ještě v Řecku, Velké Británii, Španělsku, Irsku, Finsku, Rakousku, Nizozemí a Dánsku. Podle výše uvedených údajů by se Česká republika zařadila někam na konec první poloviny žebříčku. Velmi podobného výsledku by dosáhlo i Slovinsko a do klubu nejnáruživějších mobilních telefonistů by se pravděpodobně dostalo i Estonsko a Litva.

Máme více telefonů než Němci

Na první pohled tak můžeme mít radost z toho, že jsme náruživější mobilní telefonisté než Němci, Francouzi, Belgičané, nebo něž i naši sousedé Poláci a Slováci. Jenže pravda bude někde uprostřed. Čísla udávající penetraci aktivních SIM karet v populaci jsou zavádějící.

Pokud by totiž platila absolutně, musel by mít mobil každý kojenec i důchodce a to rozhodně nemají. Podle statistické ročenky za rok 2002 žije v České republice přibližně 600 000 dětí předškolního věku. Lidí v důchodovém věku je pak přes 1,5 milionu. V obou těchto kategoriích je penetrace mobilů mnohem nižší než u lidí v produktivním věku a u školní mládeže.

Jenže trh se zatím nezdá být nasycen. V zemích západní Evropy, podle Strategy Analytics, rostl počet nových registrovaných zákazníků v každém měsíci roku 2005 více, než v předchozím roce. Kdyby byl trh nasycen, tak by počet nových registrací měl spíše klesat a nikoliv růst.

Mobil ale doopravdy nemá pětina lidí

Kvalifikované odhady uvádějí, že mobil nemá minimálně pětina populace, to je v případě České republiky přibližně dva miliony obyvatel. Jenže zhruba stejné množství obyvatel má minimálně dvě aktivní SIM karty a proto je číslo udávající penetraci tak vysoké. Z lidí, kteří mobil nevlastní lze zhruba čtvrtinu až polovinu vyloučit. Kojencům nebude mobil k ničemu a určitá část populace si jej tak jako tak nikdy nepořídí – často díky svému sociálnímu statusu.

Přesto u nás zbývá minimálně milion potenciálních zákazníků, na které mohou operátoři políčit. Jenže se musí snažit, pokud je chtějí získat. Pro určité skupiny zákazníků může být nepřekonatelným problémem stát se klientem některého z operátorů přílišná komplikovanost dostupných mobilů.

Další cíl jsou děti a důchodci

Zde je prostor především pro jednoduché mobily pro děti nebo pro důchodce. Ty druhé má v nabídce například Vodafone pod názvem Vodafone Simply, který by je mohl nabízet i u nás. Dětské mobily pro ty nejmladší zákazníky, kteří třeba ještě neumějí ani čísla, pak nabízí v zahraničí hned několik výrobců.

Někteří lidé, kteří ještě nemají mobil, argumentují, že jim stačí jejich pevná linka. Ty bude velmi těžké přesvědčit, možná pomocí velkého mobilu od Jablotronu, který vypadá jako pevný mobil.

No a některé zákazníky žádný ze současných operátorů nepřesvědčí, ale mohlo by se to povést některému virtuálnímu operátorovi. Třeba v některých zemích západní Evropy se to daří virtuálním operátorům pod značkou některé sítě maloobchodních prodejen. Ty nabízejí nejrůznější bonusy a tak se zákazníkům vyplatí si jejich kartu pořídit.

Letos přijde ještě válka o zákazníky

V současné době se ale můžeme těšit spíš na válku operátorů o stávající zákazníky. Očekává se, že vítr by měl přinést ostrý vstup Vodafone na náš trh, který se očekává od února letošního roku. Pomoci by měla i možnost přenést si stávající číslo k novému operátorovi, zkušenosti ze zemí kde tato služba funguje již delší dobu ale žádné extrémní počty migrujících klientů nepredikují.

Náš tip? Ačkoliv je náš trh výrazně cenově senzitivní, takže lidé stále hledí především na výši účtu, tak jedním z největších lákadel pro získání klienta na svou stranu je nabídka dotovaných telefonů. A pokud bude strategie získávání nových klientů opravdu agresivní, může si leckdo pořídit další SIM kartu do své sbírky a penetrace mobilů tak poroste k závratným výšinám.