Opravdu chytré véčko Motorola MPX200 (recenze)

Chytrý mobilní telefon je uživateli i samotným Microsoftem považován za vlajkovou loď operačního systému Microsoft Windows Mobile for Smartphone. Není sice prvním chytrým mobilem s tímto operačním systém – prvním byl smartphone společnosti HTC / Qtek, u nás prodávaný v prodejní síti mobilního operátora Eurotel pod názvem Eurotel Smartphone –, je však prvním mobilem s tímto systémem rozevírací koncepce. A co víc – na rozdíl od konkurenčního přístroje od HTC je Motorola MPX200 skutečně velmi dobře použitelná.

Oba mobilní telefony používají stejnou verzi operačního systému; najdete v nich Windows Mobile for Smartphone 2002. Rozdíl mezi nimi jsou uvnitř: zatímco v hrudi Eurotel Smartphonu tepe procesor společnosti Texas Instruments taktovaný na frekvenci 120 MHz, uvnitř Motoroly MPX200 zpracovává data o poznání rychleji procesor Intel PXA255 taktovaný na frekvenci dvou set megahertz. Nutno hned úvodem dodat, že použitá verze operačního systému je stále ještě poněkud „syrová“, a telefony se proto v některých situacích nechovají přesně tak, jak by od nich uživatel očekával. Vyřešit všechny problémy má verze nová, toužebně očekávaná Windows Mobile for Smartphone 2003.

Vzhled

Chytrý mobilní telefon Motorola MPX200 je na první pohled poměrně velké „véčko“, tedy telefon rozevírací koncepce. Pokud jste se s těmito telefony ještě nesetkali: jsou to přístroje, které se v polovině rozevírají a horní polovina obsahuje většinou pouze displej, zatímco celou spodní část okupuje klávesnice. Velkou výhodou tohoto řešení je možnost vestavět velký displej a kvalitní klávesnici do poměrně malého přístroje. Na druhý pohled – a především ve srovnání s některými přístroji stejné koncepce pocházejících ze stájí Samsungu či Sharpu - vám již Motorola MPX200 tak velkou nepřijde.

Telefon obsahuje integrovanou anténu (výborně!) a jeho přední část obsahuje kromě malého monochromatického displeje (více se oběma displejům věnujeme v samostatné kapitole dále v článku) ještě reproduktor hlasitého vyzvánění.

Pravý bok telefonu je překrytý slotem pro paměťové karty SD/MMC a konektorem pro osobní hands-free sadu. Levý bok telefonu obsahuje kolečko podobné tlačítkům Jog Dial známých z mobilních telefonů společnosti Sony Ericsson. Zde však má toto kolečko pouze funkci změny hlasitosti, nelze jej naprosto překvapivě použít pro pohyb v menu telefonu či jednotlivých aplikacích. Dále zde naleznete již jen spouštěcí tlačítko a okénko infračerveného portu, které je jedinou možností tohoto přístroje pro bezdrátovou komunikaci se svým okolím.

Spodní strana mobilního telefonu již skrývá pouze standardní mini USB konektor pro připojení synchronizačního kabelu.

Po rozevření telefonu získáte přístup k prostorné klávesnici. Numerická tlačítka jsou dostatečně velká s přirozenými rozestupy, takže ani uživatelé s velkými prsty nebudou mít s jeho ovládáním problémy. Horní část telefonu téměř celou vyplňuje aktivní barevný displej (více se oběma displejům věnujeme v samostatné kapitole dále v článku).

Baterie

Lithium-iontová baterie o kapacitě 1000 mAh dokáže podle informací výrobce udržet telefon až sto dvanáct hodin v pohotovosti nebo dokáže uskutečnit až dvě stě sedmdesát minut hlasového hovoru. Naše zkušenosti s tímto telefonem tyto informace pouze potvrzují, při praktickém použití jsme se běžně pohybovali mezi třemi až čtyřmi dny výdrže na jedno nabití baterie. Dodávaná cestovní nabíječka zvládne plně vybitý telefon dobít na plnou kapacitu za necelé tři hodiny.

Příslušenství

Poměrně bohatá je nabídka dodávaného příslušenství. Kromě již zmíněné miniaturní cestovní nabíječky najdete v prodejním balení ještě USB synchronizační kabel pro propojení se stolním či přenosným počítačem, osobní hands-free sadu, cédéčko s ovladači a Microsoft Outlookem 2000 a dále kožené pouzdro na telefon s možností uchycení na opasek. Velkou nevýhodou pouzdra je, že neobsahuje výřez na infračervený port ani na paměťovou kartu.

Ovládání

Ovládání celého chytrého mobilního telefonu může z počátku působit trochu zmateně, po několika dnech si na něj určitě zvyknete. Středem ovládacích prvků telefonu je velké čtyřsměrové kurzorové tlačítko, stisknutím jeho středu provádíte volbu aktuálně zvýrazněných položek. Tlačítko s ikonou domečku slouží pro rychlé zobrazení výchozí obrazovky, tlačítko se šipkou vlevo funguje pro návrat na předchozí položku – úplně stejně, jako tlačítko zpět ve vašem webovém prohlížeči. A konečně dvojicí softwarových tlačítek pod displejem provádíte volbu položek menu zobrazených ve spodním řádku displeje.

Displeje

Vnější displej je malý, monochromatický a není příliš kvalitní. V přístroji, který jsme měli k dispozici, byl tento displej velmi tmavý i při nejlepší možnosti nastavení jeho kontrastu. Tento displej je také poměrně špatně podsvícen tmavě zeleným světlem, které na čitelnosti displeje nijak nepřidává. U tohoto displeje máte možnost nastavit až tři témata zobrazování stavových informací – ta se však od sebe liší jen minimálně.

Úplně z jiného soudku je displej vnitřní. Je aktivní barevný nedotykový typu TFT, disponuje rozlišením 174 x 220 obrazových bodů a dokáže zobrazit až šedesát pět tisíc barevných odstínů. Displej je velmi kvalitní, jeho čitelnost je překvapivě dobrá i na přímém slunečním světle. Překreslování displeje je rychlé a hodí se i pro přehrávání videosekvencí.

Systém

Operační systém Windows Mobile for Smartphone 2002 není v současných mobilních telefonech příliš často používán a zdá se, že se již příliš nerozšíří. Místo něj se totiž již brzy dočkáme podstatně vylepšeného následovníka ve verzi 2003, který podle našich informací i zkušeností je o poznání kvalitnější než jeho současný sourozenec. Naštěstí uživatelé recenzované Motoroly budou mít možnost své telefony na tento nový operační systém povýšit v době, kdy bude konečně k dispozici.

Verze 2002 použitá v testové Motorole MPX200 obsahuje některé nepříjemné „mouchy“, na které si budete muset zvyknout. Určitě si všimnete jisté pomalosti při otevírání aplikací, stejně jako prodlevy při přepínání mezi aplikacemi. Velké výhrady ale máme k webovému prohlížeči.

Pocket Internet Explorer zvládne sice zobrazit téměř všechny webové stránky, prohlížení webu je však na samé hranici použitelnosti. Pokud totiž otevřete jakoukoli graficky náročnější stránku či stránku s mnoha tabulkami, prohlížeč při vykreslování stránky na dlouhé chvíle zablokuje celý telefon. Při prohlížení stránek obsahujících fotogalerii si můžete rovnou zajít na kávu.

Synchronizace

Právě synchronizace se stolními či přenosnými počítači je to, co povyšuje chytré mobilní telefony s operačním systémem Microsoftu o jednu třídu nad konkurenci. Instalace synchronizační aplikace ActiveSync je rychlá a bezproblémová, obejde se i bez restartu počítače po jejím dokončení. Po propojení telefonu se stolním počítače a vytvoření partnerství mezi ním a mobilem můžete nastavit synchronizaci s Microsoft Outlookem či jinou PIM aplikací. Synchonizace pak může probíhat ve třech režimech: manuální synchronizuje pouze po stisknutí příslušného tlačítka, poloautomatická vždy po propojení mobilního telefonu s počítačem a automatická synchronizuje vždy, když dojde v některém ze zařízení ke změně (k synchronizaci kupříkladu dojde po každém přijatém emailu či po jakémkoli zásahu do kalendáře). Máte tak vždy obsah mobilního telefonu okamžitě synchronizován s počítačem stolním.

Zprávy

Práce s textovými zprávami je stejná jako práce s emaily nebo s multimediálními zprávami. Všechny zprávy se zobrazují v Inboxu, kde se společně mísí jedna s druhou. Toto řešení má své výhody i nevýhody – výhodou je skutečnost, že nemusíte přemýšlet, ve kterém seznamu právě příchozí zprávu najdete. Na druhou stranu však přicházíte o přehlednost: na souhrnném pohledu jednotlivé typy zpráv nebudete od sebe schopni odlišit. Hodilo by se kupříkladu rozlišení jinou ikonkou či barevným zvýrazněním.

Na rozdíl od konkurenčního Eurotel Smartphonu disponuje Motorola MPX200 slovníkem systému prediktivního zadávání textu T9 – bohužel pouze v anglické verzi, protože verze lokalizované do naší mateřštiny včetně té devítky se zřejmě u současné verze operačního systému nedočkáme. Lepší by to mělo být u verze 2003, která by již mohla být plně lokalizována.

Editor textových zpráv je velmi jednoduchý. Dokáže zobrazit až deset řádků textu, nezobrazuje však počet napsaných ani zbývajících znaků. Těchto hodnot se nedočkáte ani při odeslání zprávy a telefon vás dokonce ani neupozorní na skutečný počet textových zpráv, kolik bude k odeslání zprávy zapotřebí. Stejné výtky platí i pro editor MMS zpráv a konec konců i e-mailů, přestože právě u nich je počet napsaných znaků irelevantní.

Aktualizováno: podle nových informací mobilní telefony Motorola MPX200 nabízené v prodejní síti ukazují při psaní zpráv jak počet znaků, tak i počet textovek nutných pro odeslání napsané zprávy. Tato informace se zobrazuje v levém horní rohu editoru a uvidíte ji až po zadání telefonního čísla odesílatele.

Data a web

Chytrý mobilní telefon Motorola MPX200 podporuje rychlé datové přenosy s využitím paketové technologie GPRS, zde v konfiguraci 4+1 timeslost. Rychlost datového přenosu je subjektivně velmi rychlá, na druhou stranu pouze pro vnitřní aplikace. Ani za několik dní intenzivního nastavování se nám nepodařilo použít recenzovaného telefonu jako datového modemu ve spojení se stolním či přenosným počítačem.

E-mailový prohlížeč podporuje stahování příchozí pošty protokoly IMAP4 i POP3, pro odeslání pošty lze využít i autentifikaci uživatele vyžadujícího SMTP serveru. Kromě již zmíněného webového prohlížeče dokáže datového připojení využít i klient komunikační služby MSN Messenger. Klient funguje podle očekávání, seznam uživatelů je stažen ze serveru této služby. Nešťastně je však vyřešeno čtení zpráv v případě, že pracujete momentálně s jinou aplikací: musíte se vrátit zpět do MSN Messengeru, v menu zvolit zobrazení aktivních chatů a teprve zde zvolit zobrazení příslušené zprávy. Jednoduché, že?

Mnoho uživatelů mohou za velkou nevýhodu tohoto přístroje považovat absenci bezdrátové technologie Bluetooth i digitální kamery. V obou případech však lze tento handicap řešit prostřednictvím rozšiřujících SD karet. Chcete-li ovšem telefon, který bude mít tyto možnosti již vestavěny, počkejte si raději několik měsíců na novější model MPX220.

Opravdu chytrý telefon?

Recenzovaný mobilní telefon Motorola MPX200 je i přes výtky v této recenzi zmiňované velmi slušný mobilní telefon. V průběhu jeho používání jsme si na něj poměrně rychle zvykli a jeho nedostatky lze jistě tolerovat. Dobrou zprávou je, že snad všechny výtky padají na hlavu operačního systému a nikoli samotného mobilního telefonu; s příchodem nové verze operačního systému Windows Mobile for Smartphone 2003 bychom se měli dočkat jejich odstranění. A bude-li tomu skutečně tak, stane se Motorola MPX200 téměř dokonalým kouskem.

Nás tip: obrázky displejů tohoto chytrého mobilního telefonu můžete najít v této naší galerii.