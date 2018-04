Opravdu chcete HandEru 330? (3) - Třetí zastavení

Pokračujeme v povídání o počítači HandEra 330: čím se tento model odlišuje od ostatních - v dobrém i ve zlém ...

Jog-dial a select tlačítka

Výhoda různých otočných koleček a tlačítek po boku handheldu je již tak zřejmá, že ji do svých počítačů běžně zabudovávají i jiní výrobci (například Sony). Tlačítko je silně návykové a pro přesuny v různých formulářích i textu je prostě vynikající. Jsou situace, kdy potřebujete ovládat Palm jen jednou rukou - jog-dial je tu právě proto ...

Hlasový záznamník

Již dávno jej měli majitelé počítačů jiných platforem (Psiony 5mx, PocketPC stroje), takže na HandEře to není nic převratně inovativního, ale je zde. Jediný svého druhu na PalmOS platformě. Díky dvěma slotům a cenové dostupnosti zejména CF karet můžete hlasové záznamy přímo ukládat na kartu, což je výborné - hlasové záznamy jsou náročné na paměť. Většinou však jde o to rychle si něco "poznamenat" - třeba telefon, datum apod. - později si záznam přehrajete, přepíšete třeba do AddressBooku a ... vymažete.

Audio schopnosti - pozor na nesplněné sny!

Opět je ale namístě krátké varování - audioschopnosti jsou na HE330 dotaženy právě na úroveň toho záznamníku. Nečekejte přehrávání MP3, stereovýstup na sluchátka, uživatelské alarmy typu ranního "Vstávej, Veliteli !". Existují již různé programy a hacky, jak do HE330 přihrát různé Wavy, ale dosud není program, který by je dokázal dostat až do alarmu (i když si myslím, že by nemělo být neřešitelné jej udělat ...)

Dva sloty

HandEra má hned dva sloty - jeden na CF a druhý na SD/MMC karty. Pomocí programu AutoCF vám dokáže spouštět programy (a dokonce i databáze) z karty, můžete mít tudíž na kartách uloženy desítky MB textů, tabulek apod.). To je naprosto unikátní schopnost a vysvětlení, proč jsou HandEry (a byly i TRGpro) oblíbené mezi uživateli s velkými nároky na uložení rozsáhlých souborů - textových, databázových i grafických.

Existují již dokonce aplikace s VFS schopnostmi - program i databáze máte na kartě, můžete je modifikovat - příkladem je třeba poslední verze databázového programu JFile.

Výborná je schopnost rychlého backupu celé ROMky na kartu - již se nemusíte nikdy obávat tvrdého resetu někde v terénu, obnovení paměti je otázkou několika desítek vteřin. (Zlí jazykové by asi trefně podotkli, že tuto schopnost budete na HE330 docela často potřebovat, takže zálohujte raději každý den).

Časté pády

Když už jsem to nakousl, tak do dotáhnu - s HandErou si resetů docela užijete. Já ty svoje ale přičítám z 90% procent experimentování, kterému se v prvních fázích učitě nevyhnete. Zjišťování "kompatibility aplikací" je docela dobré provádět v emulátoru nebo se spolehnout na různé odkazy lidí, kteří již svoje pády prodělali (viz další pokračování našeho tématu). Mně například nadělal tolik problémů freewarový GreenLightHack, že se mi k tomu ani nechce vracet :-((

Volitelné baterie

Když si koupíte HandEru, máte v ní slot na 4 baterie typu AAA. Do tohoto slotu si ovšem můžete přikoupit i Li-Ion pack s nabíječkou. HandEra tak znamená konec sporů mezi zastánci Li-Ion a klasických baterií - můžete si ji přizpůsobit svým podmínkám či kombinovat použití Li-Ion (doma, v kanceláři) a AAA (na cestách).

Zpětná kompatibilita

Neposlední, nikoliv nepodstatná schopnost HandEry je důležitá v našich končinách - periferie jsou drahé a majitelé nové řady Palmů museli vše kupovat znovu kvůli novému Universal konektoru.

Shrnutí odlišností - pro koho je tedy HandEra 330?

Po tři dny jsme si zde rozebírali podrobně odlišnosti HandEry 330, abychom si mohli tento počítač zařadit do současné nabídky a doporučit možným vhodným zákazníků a varovat ty nevhodné.

Takže - komu se HandEra určitě nebude hodit?

Hráčům

- tedy ne že by na HandEře nešly hrát hry. Má rychlý procesor a některé karetní hry v QVGA jsou určitě super. Je zde ale velké množství her, které na HandEře nefungují (či si je musíte přepnut do zobrazení 160x160). Hráčům můžu určitě doporučit stále se zvyšující kategorii barevných Palmů či handheldů s platformou PocketPC.

Multimediálním labužníkům

- na HandEře si nepustíte MP3 ani oblíbený film. Není zde výstup na sluchátka.

Naprostým začátečníkům, kteří se nechtějí zdržovat občasným řešením problémů s PDA ...

- přiznejme si, že HandEra je trošku problémové zařízení - na vině jsou zejména jeho odlišnosti, z 90% vyšší rozlišení. Není to ale nic, co by se nedalo zvládnout (s 8MB backupovací kartou je pro vás řešení i těch nejhorších "pádů" otázkou několika desítek vteřin obnovení poslední zálohy).

Lidem, kteří potřebují oslňovat špičkovým designem

- v kategorii hi-managementu nebude tento plastový model patrně příliš oblíben, tento segment trhu dá jistě přednost ultratenkým typům.

A komu by se HandEra 330 hodit mohla?

Všem ostatním. Využijí ji lidé s velkými nároky na paměť (například velké databáze, rozsáhlé texty apod.) a bezpečnost dat (viz dva sloty, AutoCF, možnost rychlého zálohování), uživatelé, kteří pracují s kancelářskými programy (ve vyšším rozlišení se daleko lépe pracuje s tabulkami, textem i formuláři), s PIM programy (pohodlí jog-dialu a vyššího rozlišení, hlasový záznamník pro vložení rychlé poznámky k jejímu pozdějšímu přepsání). Duální napájení je výhodou pro lidi, kteří se pohybují v "terénu" i v kanceláři.

Zítra se vrhneme na pole speciálních programů, které byly vyrobeny proto, aby nám HandEra dobře fungovala a aby nám vůbec dělala jen samou radost ...