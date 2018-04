Opravdu chcete HandEru 330 ? (2) - Druhé zastavení - Graffiti

Až bude někdo kriticky zpětně hodnotit tento náš malý seriál a bude se pozastavovat nad rozsahem, který jsme věnovali jednotlivým schopnostem (včera QVGA, dnes Virtual Graffiti a zítra všechny ostatní odlišnosti) vězte, že asi polovina uživatelů HandEry si na ní cení nejvíc QVGA, třetina Virtual Graffiti a zbytek uvádí některou z těch ostatních. (dle hlasování v diskusních skupinách). Ne, že by duální karetní slot, jog-dial či hlasový záznamník byly na periferii zájmu, prostě 240x320 rozlišení a možnosti hrátek s Graffiti ploškou jsou pro uživatele zjevně velmi fascinující ...

Virtual Graffiti

Schopností minimalizovat a maximalizovat Graffiti plošku se zatím HandEra pyšní jako jediná (i 320x320 Clié mají plošku "natvrdo"). To je naprosto unikátní a vynikající vlastnost z několika důvodů:

- Virtual Graffiti vám umožní v určitých režimech práce s HE330 skrýt Graffiti plošku a využít celou obrazovku k zobrazení dat. Je to vynikající nástroj zejména tam, kde nepotřebujete editovat, ale číst (elektronické texty, prohlížení databází, tabulek apod.) nebo kde se program ovládá pouze stylusem či tlačítky.

- v Grafiti plošce se vám zobrazují Graffiti tahy, máte tudíž mnohem větší kontrolu nad vašimi vstupy i nad tím, co "děláte špatně". I na jiných Palmech existují programy, které vám mohou zobrazit takovéto tahy, vždy je to však mimo Graffiti plošku, tím pádem to není tak přehledné a bezprostřední.

- existuje možnost nechat si místo Graffiti plošky zobrazit přímo klávesničku (řada lidí upřednostňuje tento způsob vstupu textu), kterou si můžete i editovat a přizpůsobit. Alternativní virtuální klávesnice pro ostaní Palmy tuto možnost většinou nemají.

- Graffiti ploška není "navrdo" namalovaný obrázek, tím pádem vám zobrazí daleko víc informací - existují programy, které vám do ní přidají aktuální datum, čas, stav paměti, stav baterií apod. (tomuto HandEra speciálnímu software se ještě v našem tématu budeme věnovat)

Na obrázcích můžete vidět jak může na HandEře330 vypadat vaše graffiti ploška :

Běžná Graffiti ploška, která ale zobrazuje vaše tahy. Neumíte si představit, jak dobrá věc to je (i po letech psaní Graffiti ...). Oproti běžným Palmům jsou zde navíc maličké ikonky (zleva doprava - nastavení kontrastu, minimalizace Graffiti a zvuková poznámka). Minimalizovaná Graffiti ploška. Různé hacky vám v ní mohou zobrazit další údaje i ikony (datum, čas, symbol pro hledání apod. - viz druhý obrázek a další pokračování našeho tématu). Při takto minimalizované plošce vám zbývá na zobrazení dat skoro "celý Palm". Virtuální klávesnice v Graffiti plošce se zachováním havních ikon. Ušetříte místo v hlavní části displeje. Na ostatních Palmech se řeší různými přelepkami (TapPad, SilkyPad), které pak ale vadí při jiných programech ... Virtuální klávesnice v rozšířeném módu, kdy využívá i místa pro "tlačítka" - ta jsou ale všechna obsažena po stranách (v menším měřítku). Je to velmi pohodlné pro psaní, snáze se trefíte do tlačítek, protože jsou větší. Nelze zapomenout i na takovouto podobu Graffiti plošky po otočení o 90%.

K dokončení tématu HandEra a displej je třeba zmínit i podsvícení, které není inverzní jako u novějších modelů od firmy Palm, nýbrž klasické s modrým podbarvením. Je to výrazně individuální, ale já toto řešení považuji za lepší ...

Zítra dokončíme téma odlišností HandEry oproti ostatním Palmům.