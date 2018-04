Opravdu chcete HandEru 330? (1) - První zastavení - QVGA

V čem se vlastně HandEra odlišuje od svých konkurentů a v čem je tak výjimečná? Dnes si rozebereme asi nejspektakulárnější aspekt - rozlišení 240x320 pixelů.

QVGA rozlišení

Rozlišení 240x320 pixelů je obvyklé u platformy WinCE/PocketPC. Na Palmech je nejrozšířenějších 160x160 pixelů, nyní se dravě začíná prosazovat hi-res Sony 320x320 pixelů (naposledy černobílým modelem střední třídy T415).

Je třeba si uvědomit, že QVGA rozlišení dá vašemu Palmu třikrát víc pixelů než 160x160 (jednoduché počty - 160x160=25600, 240x320=76800, 76800/25600=3). QVGA je ale též spojeno s mnoha mýty a očekáváními, která leckdy zklamou.

QVGA - pozor na nepřiměřená očekávání

Jedním z nich jsou propagační screenshoty s nejmenším písmem - třeba s kusem textu či tabulkou. Tady pozor - v tom nejmenším písmu je obrazovka skoro nečitelná, určitě si třeba nepřečtete knížku. Zvažte nejen velikost pixelu, ale i jinou kvalitu PDA displeje oproti screenshotu, který si tak zálibně prohlížíte na plazmové obrazovce vašeho desktop počítače. Je to dobré třeba jako přehledové zobrazení, ale na běžnou práci si nastavíte určitě písmo větší ...

Tohle vypadá prostě fantasticky, viďte? Má to jednu chybu - číst se to opravdu dlouho nedá ... Zato takovéto zobrazení vám těžko jiný Palm poskytne. Takto vydržím naprosto pohodlně číst i velmi dlouhé texty.

Ne všechny programy fungují

Dalším problémem, se kterým se hned na začátku uživatel HandEry setká, je to, že ne všechny PalmOS aplikace na HandEře fungují, jak by měly. U některých je třeba nastavit mód zobrazení na 160x160 pixelů, u některých nepomůže ani to. Problémy mají některé programy s výraznější grafikou - nejčastěji hry. HandEra není ideální počítač pro hráče, pokud jste náruživým pařanem, kupte si něco jiného - nejlépe s barevným displejem.

Ověřte si kompatibilitu svých stěžejních programů ještě před koupí HandEry

Je docela tristní zjistit po upgradu počítače, že mi polovina draze registrovaných aplikací na mém novém stroji nefunguje. Byla by to sice dost ojedinělá situace (protože většina běžných programů na H330 je normálně funkčních a výrobci postupně odstraňují nekompatibilitu z dalších), ale jestli jste třeba vyloženě závislí na některé hře, tak si radši ověřte, jestli vám bude na HanEře fungovat ...

Nejzávažnější varování ke QVGA jsme již vyslovili, zbývají superlativy :-) Ano, HandEra s 240x320 pixely vám poskytne na jedné obrazovce víc informací. Stále se množící programy s "QVGA certified" dokáží využít schopností tohoto počítače na maximum a není to jen o vyšším rozlišení, ale i u virtual graffiti a landscape módu (viz dále).