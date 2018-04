Opravdu bude Zire31?

Tak jako snad každý rok, objevují se vždy pravidelně fotografie modelů, které ještě nejsou oficiálně uvedeny na trh, a spekulace o nich. Máme těmto fotografiím věřit? Částečně ano, mělo by to být vodítko k tomu, jak by další model mohl vypadat. Navíc se již několikrát potvrdilo, že fotografie, které byly zveřejněny převážně na japonských, či čínských stránkách, byly pravdivé.

Na serveru tompda.com se objevily dvě velice malé fotografie Palm Zire31. Tyto fotografie mohly být pořízeny buď mobilním telefonem s vestavěným fotoaparátem, nebo jsou jen výplodem fantazie autora.

My se však pojďme na tyto fotografie podívat a zamyslet nad nimi.

Palm Zire31 by měl dle těchto fotografií obsahovat barevný displej. Podle druhé fotografie můžeme poznat aktivní transreflektivní displej zřejmě ze Zire71 – tím by firma ušetřila na jeho výrobě a vývoj.i Dle první fotografie má ale podsvícení stejný nádech jako lowres reflektivní displej z Palmu m515. Vinou malého rozlišení fotky nemůžeme poznat, zda se jedná o lowres, či hires displej.

Zire31 pokračuje v ideálu svých předchůdců a má pouze dvě aplikační tlačítka po obou stranách kurzorového. Kurzorové se skládá z plastického výstupku, v kterém je up / down tlačítko divného vzhledu notně připomínající Sony Clié T615. Nalevo od tlačítek je pak zapínací tlačitko.

Procesor prý bude 200 MHz Intel a paměť 16MB RAM a 4/8 MB ROM. Baterie budou zrejmě vestavěné typu Li-on. A synchronizace bude opět přes miniUSB konektor a kablík.