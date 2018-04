Opravdový kolibřík mezi komunikátory - recenze ASUS P320

HTC Touch v loňském roce zaznamenal obrovský úspěch zásluhou zajímavého designu a opravdu kompaktních rozměrů. Při pohledu na ASUS P320 je více než jasné, že inspiraci inženýři společnosti ASUS našli právě u trpasličího komunikátoru z dílen HTC. Dnes by však novinka s výbavou více než rok starého modelu mohla jen těžko obstát. A tak dostal P320 navíc do vínku i vestavěnou navigaci. A rozměry? Ty se podařilo ještě citelně snížit a tak je dnes ASUS P320 po právu nejmenším WM komunikátorem světa. Přesně tímto přídomkem jej výrobce hrdě prezentoval na výstavě CeBIT. Pokud vás zajímá, jak si tento mrňavý PDA telefon vedl v redakčním testu, pak nahlédněte do následujících řádek.

Katalog mobilů:

Testovaný ASUS P320 se svými staršími sourozenci –P526 s numerickou klávesnicí a P535, nejlepší ASUS vůbec.

Kapitoly recenze:

Vzhled, konstrukce a zpracování

Paměť a procesor

Displej

Telefonování, SMS, MMS a emaily

Konektivita

Satelitní navigace

Fotoaparát

Bonusové aplikace

Výdrž a výkon, testy

Závěr

Stručná charakteristika:

Miniaturní WM komunikátor s vestavěnou navigací, wi-fi a 2.0 MPix fotoaparátem.



Obsah balení:

Síťová nabíječka, nabíječka do automobilu, pouzdro, stereo HF, CD s bonus aplikacemi, CD s AS 4.5 a WMDC, USB kabel, 1 100 mAh akumulátor, držák do automobilu



Vzhled, konstrukce a zpracování

Snaha o miniaturizaci mobilních telefonů je poslední dobou cítit i u Windows Mobile komunikátorů, které vždy patřily mezi ty největší telefony vůbec. To sice platí i dnes, přesto se většinou nejedná o nijak velké diference. Nový ASUS P320 je přitom rekordmanem a menší přístroj téže třídy byste na trhu hledali marně. Nebo snad znáte PDA telefon, který by trumfnul rozměry této novinky? Z tabulky je vidět, že rozměry jsou až na šířku takřka totožné s HTC Touch, věřte ale, že v praxi je nový ASUS skutečně citelně menší.

Design přístroje se nese v duchu elegance, kterou přístroji přihrává lesklé černé čelo a kovový stříbrný lem, jenž obepíná horní obvod telefonu. Drtivou část nevelké přední plochy zaujímá dotykový displej a pak také ovládací prvky, kterým patří spodní čtvrtina čelní strany. Kromě kruhového prvku simulujícím joystick a potvrzovacího středu ovládání usnadní dvojice kontextových tlačítek, klávesa OK a prvek k otevření Start menu. Samozřejmostí jsou pak tlačítka k uskutečňování hovorů. Ovládacích elementů je tak ve porovnání s HTC Touch daleko více, což pochopitelně nahrává rychlejšímu ovládání.



Sluchátko telefonu a signalizační LED by jen těžko někdo hledal jinde, než nad displejem. Pod ním je potom logo výrobce.

Při pohledu na boky přístroje se odhalí další líbivý prvek, kterým je lesklá linka, která krom spodní hrany obepíná celý bok telefonu a je samozřejmě poseta ovládacími prvky. Na pravém boku je to známý posuvník k rychlému uzamčení telefonu, kterým jsou komunikátory ASUS proslulé. Dále nechybí záslepka ukrývající konektor pro GPS anténu, ve spodní části je potom spoušť fotoaparátu.

Horní hrana obsahuje utopené tlačítko k uspání/probuzení telefonu a drobný systémový reproduktor. Z levého horního rohu jde vidět stylus.

Na pravém boku je obvyklá dvojice ovladače hlasitosti a tlačítka k hlasovému záznamu. Krytka ukrývá microSD slot – k manipulaci s paměťovou kartou tak není třeba přístroj vypínat.

Spodní hrana se honosí miniUSB konektorem pro nabíjení nebo zapojení dodávaných sluchátek. Další konektor nenajdeme a tak je poslech muziky a nabíjení současně nemožné. To je ale problém drtivé většiny dnešních komunikátorů. Malý otvor skrývá soft reset tlačítko, další pak mikrofon telefonu.

Zadní strana sestává ze dvou částí, větší je přitom snadno odnímatelná a slouží ke vložení akumulátoru a SIM. V její spodní části je vyvedeno logo Windows. Objektiv fotoaparátu je situován v horní části krytu. Celý kryt je na rozdíl od lesklého čela matný a tak nehrozí jeho věčné upatlání.

Nový ASUS díky svým miniaturním proporcím výborně padne i do ženské dlaně. Zpracování je tradičně na vysoké úrovni, ostatně nic jiného jsme od přístroje této značky neočekávali. Příkladné je i lícování jednotlivých dílů, které eliminuje vrzání a další projevy nedokonalosti na minimum.

Paměť a procesor

Procesor Texas Instruments s taktem 200 MHz se stal hlavním hnacím elementem celé řady WM komunikátorů. Poslední dobou naštěstí výrobci přístroje osazují daleko výkonnějšími čipy. To však pro nový ASUS neplatí a tak se tento střízlík snaží veškeré pokyny uživatele ukočírovat právě s tímto CPU, vydatně mu přitom pomáhá RAM kapacity 64 MB. Pro běh aplikací je přitom vyhrazeno 26 MB, což není mnoho. O moc lépe na tom není ani FlashROM, které ze 128 MB zbývá jen 22 MB. Použitá Windows Mobile 6.1 Professional spolu s bonusovými aplikacemi se zkrátka někam nacpat musejí.

Pokud vám po přečtení předchozích řádek běhá mráz po zádech a děsíte se pomalých reakcí, pak nebudete od pravdy nijak daleko. Latence jsou tak patrné i při běžných úkonech, jako otevření kalendáře nebo složky s textovou korespondencí. Pomalé překreslování je znát i při spouštění telefonní aplikace. Je škoda, že ASUS nesáhl po nové verzi procesoru s frekvencí 450 MHz, kterou vybavil například M930. Ten by sice byl energeticky náročnější, odměnou by ale byla daleko pohodlnější práce. Technická specifikace: Název ASUS P320 Rozměry [mm] 54,5 x 99 x 13,35 Hmotnost [g] 105 g Operační systém Windows Mobile 6.1 Professional Procesor Texas Instruments OMAP850, 200 MHz RAM 64 MB FlashROM 128 MB Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Quadband GSM Data GPRS, EDGE Displej - rozlišení 240 x 320 pix Displej - úhlopříčka 2,6" (66 mm) Displej - barvy 65 536 Satelitní navigace AGPS Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.0, EDR Infraport ne Digitální fotoaparát 2,0 MPix Autofocus ano Videotelefonie ne FM rádio ne Baterie 1 100 mAh







Displej

Miniaturní rozměry řadu uživatelů potěší. Ovšem menší úhlopříčka displeje, která musela rozměrům ustoupit už tolik příznivců mít nebude. Displej P320 má tak v úhlopříčce 66 milimetrů, což odpovídá 2,6 palcům a zobrazí více než 65 tisíc barev. Kresba je tak o poznání jemnější, než na 2,8“ zobrazovačích, horší je to ale s ovladatelností bez dotykového pera. Tomu totiž nenahrává ani zapuštění displeje. Dotyková vrstva reaguje přesně a displej není tvrdý ani příliš měkký. Pokud ale na něj ale prsty klepnete trochu silněji, obraz se rozvlní, což se nám dvakrát nezamlouvalo.

Jas displeje lze regulovat zvlášť pro běžný provoz i pro dobu nabíjení. Pro oba režimy je shodně v nabídce osm stupňů, ale ani při tom nejvyšším není čitelnost na přímém slunci právě nejlepší.

To je ale vlastnost všech WM komunikátorů, i když HTC Touch Diamond je v tomto směru daleko před ostatními. Pochválit ale musíme barevné podání, kdy je bílá opravdu ukázková.

Telefonování, SMS, MMS a emaily

Komunikační schopnosti přístroje dovoluje telefonní modul, který si rozumí pouze se čtyřmi GSM pásmy. Podpora sítí třetí generace se tedy nekoná. To však nás Čechy díky mizernému pokrytí 3G tolik trápit nemusí. Datování na P320 je tak možné leda přes GPRS nebo EDGE.

Oddělení zpráv je členěno do tří kategorií (SMS, MMS, E-maily), což je pro Windows Mobile obvyklé řazení. Každá z kategorií je dále rozdělena na zprávy přijaté, odeslané, rozepsané a smazané. Nově jsou zprávy zobrazeny formou konverzace, což je novinka verze 6.1.





Se skladbou multimediální zprávy pomůže známý editor, který kromě jednotlivých chlívků pro audio/video a text zobrazuje i aktuální datovou velikost MMS. Posílání multimediálních zpráv není nijak oblíbené, daleko levnější je poslat fotku jako přílohu k emailu. Počet emailových účtů není omezený, samozřejmá je pak synchronizace s MS Exchange serverem a to díky technologii Direct Push email. S veškerým nastavením pomůže detailní průvodce.

Při psaní delšího emailu (i SMS) budete ale proklínat absenci softwarové telefonní klávesnice. Vyťukávat znaky na QWERTY je na malém displeji opravdu jen pro silnější povahy. Je zde ještě rozpoznávání rukou psaného písma, ovšem ten není mezi uživateli až tolik oblíbený, i když někteří na něj nedají dopustit.

Telefonní aplikace nic nového nepřináší. Seznam kontaktů je tedy nezměněn a tak ani nepodporuje rolování jmény pomocí prstů. Jednotlivé kontakty můžete přímo z menu snadno posílat jako SMS, MMS nebo přes Bluetooth rozhraní. Hovory lze snadno filtrovat a zobrazit tak například jen zmeškané nebo příchozí telefonáty. Vadila nám lenost systému, která o sobě při telefonování dávala vědět. Nouze tak nebylo o citelná zpoždění mezi udělením povelu a jeho provedením. Alespoň, že po technické stránce hovory probíhaly bez problémově a reproduktor i mikrofon tak odváděly bezchybnou práci.

Konektivita

Možnosti konektivity jsou u P320 jen standardní a tak nic nového nečekejte. Začněme možnostmi propojení s PC pomocí USB kabelu, kdy se při transferu dat na paměťovou kartu obejdete i bez ActiveSync (WM Device Center). Ano, nový ASUS podporuje funkci Mass Storage, která zařízení promění ve čtečku karet.

Možnosti Bluetooth modulu nejsou nijak bohaté a kromě podpory EDR (Enhanced Data Rate) ASUS podporuje ještě režim A2DP pro bezdrátový poslech muziky ve stereo kvalitě. Pokud jste zvyklí tisknout dokumenty přes BT tiskárnu, pak nový ASUS nebude nic pro vás. Bezdrátová synchronizace s PC ale proběhla bez sebemenších problémů a stejně tak i následný přenos dat oběma směry. K wi-fi modulu není moc co dodávat – během našeho testování fungoval na výbornou, ovšem na cestách jej kvůli mizerné dostupnosti volných hot-spotů příliš nevyužijete.

Satelitní navigace

ASUS je navzdory svým miniaturním rozměrům velmi dobře vybaven a do drobného těla se tak vešla i satelitní navigace hojně užívaného protokolu SiRF Star III. Po instalaci TomTom, dohrání mapových podkladů a nastavení GPS došlo ke spojení se satelity velmi rychle – P320 potřebovala více než 30 sekund jen zřídka. Problém nezpůsobily ani výškové budovy uprostřed města, i tam netrvalo zjištění pozice nijak dlouho. Dodejme ještě, že jde o aGPS, která umožňuje rychlé stažení údajů o poloze z Internetu.

Prakticky jsme P320 jako navigátor vyzkoušeli na několika prázdninových výletech, při kterých si ASUS vedl velmi dobře. Překážkou v pohodlné navigaci nebyl ani menší displej, přeci jen se řídíte hlasem a tak na displej kouknete jen v případě nejasností. Pomalejší hardware je bohužel v případě navigování docela citelný a tak nebylo překreslování map vždy zcela svižné.

Potěšující je, že díky štědrosti výrobce není nutná dodatečná investice do držáku k přichycení do automobilu. V balení najdete i cigaretovou nabíječku, bez níž by navigace skončila po několika hodinách.













Fotoaparát

Již testy dřívějších modelů značky ASUS jednoznačně potvrzovaly nadvládu tohoto výrobce v oblasti vestavěných fotoaparátů, které pořizovaly vždy velmi pěkné snímky. Totéž jsme očekávali i od nové P320 a nemýlili jsme se. Je ale škoda, že výrobce přístroj nevybavil moderním snímačem a tak si v době, kdy jsou v téže kategorii běžné 3 MPix, musíme vystačit se dvěma miliony bodů na snímku.

Aplikace fotoaparátu se nijak neliší od prostředí u typu P526, u P320 se nám však nepodařilo zachytit prostředí aplikace. Ta je opět přehledná a v horní části displeje tak vidíte vše potřebné – aktivní fotoaparát nebo kameru, zvolený režim, počet snímků, které se ještě vejdou do zvoleného úložiště i nastavenou velikost obrázku.

Překreslování scény na displeji je poměrně rychlé, stejně tak i ukládání hotových fotografií. Pořízení momentky předchází nejprve namáčknutí spouště a po zobrazení červeného rámečku (signalizuje zaostření) domáčknutí tlačítka. Funkce fotoaparátu: CMOS: 2 mpx

Ohnisková vzdálenost: pevná

Autofocus: ano

Rozlišení snímku: 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120, 80 x 60

Rozlišení videa: 176 x 144, 128 x 96

Kvalita: normal, fine, super fine

Digitální zoom: až 2,5 x (nabízí se jen při nižším rozlišení)

Makro: ano

Režimy: auto, noc, sport

Efekt kresby: normální, ČB, negativ, sépie, přesvětlení

Vyvážení bílé: auto, žárovka, halogen, zářivka, přítmí, slunečno, oblačno

Jas: -3 až +3

Samospoušť: 5 s, 10 s., vypnuto

Dávka: 4 snímky, 9 snímků, vypnuto

Razítko datum a čas: ano/ne

Zvuk závěrky: ano/ne

Úložiště: paměťová karta/hlavní paměť

Formát: JPG





Bonusové aplikace

ASUS tradičně neopomněl své zařízení vybavit várkou nadstandardních aplikací. Některé z nich jsou důvěrně známé, jiné zase vidíme úplně poprvé.

ASUS Status

Známá utilita, která zobrazuje důležité systémové informace přímo z obrazovky Dnes. Kromě zvoleného USB režimu je to intenzita podsvícení displeje a stav volné RAM, FlashROM, i místa na paměťové kartě.





ASUS Today

Uživatelská rozhraní usnadňující ovládání WM komunikátorů jsou dnes v módě a u P320 se tak setkáváme s prostředím nazvaným ASUS Today.





Jde o variantu první verze konkurenčního TouchFLO.

Prostředí je tak rozděleno do šesti modulů:

Čas, datum, název operátora, časové pásmo

Zmeškané hovory, příchozí SMS, MMS, e-maily

Nadcházející schůzky v kalendáři

Počasí (v Česku na výběr pět měst)

RSS čtečka

Modul spolupracující s Media Playerem





Prostředí jsme si během testování vcelku oblíbili, bohužel jsme často vídali rotující barevný kotouč signalizující zaneprázdněnost systému. Tato nástavba tak dává vyniknout slaboučkému hardwaru přístroje v celé kráse.

Streaming player

Aplikace určená k přehrávání streamového videa a audia. Stačí mít aktivní připojení k internetu, zadat přesnou URL a kochat se videoklipy či poslechem muziky.





Theme Manager

Správce témat pro obrazovku dnes, v němž kromě rychlé změny předefinovaných témat můžete vytvořit i témata nová.





Voice Commander

Aplikace, určená k ovládání telefonu hlasem. Předprogramovány jsou základní funkce jako vytočení telefonní čísla, přečtení SMS. Nabízí se i zjištění aktuálního času nebo spuštění muziky ve WM Playeru.



Výdrž a výkon, testy

Je zřejmé, že komunikátor se slabým 200 MHz srdcem nebude v oblasti výkonu podávat nijak heroické výkony. Zároveň je však tento čip velmi skromný k odběru elektrické energie, což jsme poznali u spousty stejně vybavených modelů (HTC Charmer, Hero, Artemis, Mio A501,…). Dodávaný akumulátor kapacity 1 100 mAh tak bez potíží zvládl tři dny slušného pracovního nasazení. Při šetrnějším použití se můžete dostat až k pětidenní hranici. Pokud se však pustíte do surfování po webu, které okořeníte „vykecáváním“ přes Instant messenger, pak baterii vyždímáte za 7 hodin. Na takřka stejnou hodnotu se dostanete při použití libovolného komunikátoru, nijak lépe na tom není ani Apple iPhone.

Další naměřené výsledky:

Přehrávání filmu v CorePlayeru 4 h 30 min

Přehrávání MP3 22h 10 min

Navigace 4h 10 min

Výkonové testy dopadly přesně podle očekávání, tedy nevalně. Dokonce tak špantě, že novinka dopadla v komplexním testu Spb Benchmark citelně hůře než její starší stájový kolega s označením P526. Na druhou stranu VS Benchmark naměřil o několik desítek bodů více. Je ale škoda, že se poslední modely komunikátorů ASUS nemohou chlubit tak vysokým výpočetním výkonem, který loni předvedl povedený typ P535.

Výsledky Spb Benchmark:





Výsledek VS Benchmark 2007:

Zařízení Výsledek HP iPAQ 214 3 370 HTC Touch Diamond (P3700) 2 821 HP iPAQ 614c 1 440 HTC Touch Cruise 1 390 Asus P320 905 Asus P526 870