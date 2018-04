Opravdová lahůdka pro mobilní fandy

Oblast mobilních telefonů se rozrůstá stále více, kdo by ale čekal, že se dočkáme mobilního telefonu z čokolády? Společnost Creative Chocolates of Vermont ale včas zachytila trend popularity mobilních telefonů a do svého portfolia zařadila velmi chutný mobilní telefon z hnědé čokolády.

Klávesnice přístroje je pak vyrobena z kvalitní čokolády bílé, dokonce se ani nezapomnělo na popisky jednotlivých kláves. Z prvních zkušeností uživatelů vyplývá, že klávesnice se velmi povedla a nikdo si na její kvalitu prozatím nestěžuje.

Telefon má ale i drobnou nevýhodu. Je jím zastaralý design připomínající již pěknou řádku let vysloužilé Dancally. Externí anténa je již dneska neomluvitelná, rozměry 127 x 50,8 x 12,7 mm jsou ale vcelku zajímavé.

Vývojáři ve firmě se tak jistě inspirovali novým trendem supertenkých mobilních telefonů, ač mnoho uživatelů by u přístroje tohoto typu jistě uvítalo tloušťku větší. A to, že se z telefonu nikam nedovoláte, je už jen zanedbatelná drobnost. Tento vynikající mobilní telefon lze pořídit za cenu $6, což je přibližně 130 Kč.

Pokud však patříte mezi skutečné mobilní gurmány, devět z desíti odborníků na gastronomii doporučují k dokonalému prožitku z ryze mobilních lahůdek i vynikající víno GSM. Více zde...