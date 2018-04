Čínský dravec představil dvojčata s duálním fotoaparátem

Už jsme si zvykli, že základní model alespoň vyšší třídy výrobci často doplní jeho zvětšenou variantou. Rozdíly mezi základním a maximalizovaným modelem bývají různé, v případě novinek s logem Oppo se však diference smrskly na úhlopříčku displeje, celkové rozměry a velikost baterie a operační paměti. Jinak jsou si telefony velmi podobné a na snímcích by bez zachování proporcí byly snadno zaměnitelné.

Řada R11 s kovovým tělem patří mezi vůbec první smartphony s čipovou sadou Qualcomm MSM8956 Plus, což je Snapdragon 660 (více zde). Přestože je čip designován pro smartphony střední a vyšší třídy, Qualcomm u něj vsadil na jádra vlastní architektury Kryo 260.

Čip je osmijádrový, o vykreslování grafiky na 5,5" nebo šestipalcovém Full HD (1 080 × 1 920 pixelů) displeji se stará grafická jednotka Adreno 512 a systém Android 7.1.1 s nástavbou ColorOS 3.1 hospodaří se 4/6 GB operační paměti. Větší panel a vyšší kapacita RAM samozřejmě náleží modelu s přívlastkem Plus.

Avšak v případě úložiště už panuje shoda, v obou případech je v základu připraveno 64 GB, přičemž něco uzme samotný operační systém. Hybridní slot navíc pojme paměťovou kartu microSD velikosti až 256 GB. Pod displejem je umístěn snímač otisků prstů pro rychlé odemčení bez zadávání hesel.

Rozdíly mezi OPPO R11 a R11 Plus R11 R11 Plus Rozměry 74,8 × 154,5 × 6,8 mm 81,5 × 165,8 × 7,8 mm Hmotnost 150 g 188 g RAM 4 GB 6 GB Baterie 3 000 mAh (podpora rychlého dobíjení) 4 000 mAh (podpora rychlého dobíjení)

Dvojčata s dvojitými foťáky

Devizou novinek jsou bezpochyby jejich fotoaparáty. Primární je dvojitý, kdy 16MPix snímač (velikost 1/2,8", rozměr pixelu 1,12 mikronu) s širokoúhlým objektivem světelnosti f/1.7 doplňuje 20megapixelový fotomodul (1/2,8", 1,0 mikronu) s teleobjektivem světelnosti f/2.6.

Ostření probíhá fázovou detekcí a k přisvětlení scény je připravena dvoutónová dioda. Fotoaparát umí pořizovat videa v rozlišení až 2 160p při 30 snímcích za sekundu. Čelní jednotka pro selfie má 20megapixelový snímač, objektiv s clonovým číslem 2.0 a poradí si s videi ve Full HD rozlišení.

Integrovaný modem X12 podporuje veškerou myslitelnou konektivitu včetně rychlého LTE, běžnějšího HSPA i v Asii a Americe užívaných standardů CDMA a EV-DO.

Oppo R11 i R11 Plus jsou již v Číně v prodeji v černém, zlatém nebo růžovozlatém provedení. Základní model stojí 2 999 jüanů (asi 10 300 korun), šestipalcové Plusko pak 3 699 jüanů (12 700 korun). Menší R11 bude k dispozici také ve speciální edici v červeném provedení za 3 199 jüanů (11 tisíc korun).

Oppo by mohlo být do budoucna světovou trojkou

Ačkoli v tuzemsku o značce slýcháme teprve v posledních několika letech, Oppo se výrobou telefonů zabývá již od roku 2008. A postupně stoupá vzhůru. V prvním kvartálu loňského roku podle analytiků z IDC prodala 19,7 milionů smartphonů, což znamenalo tržní podíl 5,9 procenta. O rok později odbyt dosáhl už 25,6 milionů kusů a firma z celkového segmentu ukousla 7,4 procenta. Meziročně to znamenalo bezmála 30% růst a v obou případech to stačilo na čtvrtého největšího prodejce smartphonů.

Rychlejší růst si žádný z výrobců nepřipsal, Huawei dosáhl ve stejném období meziročního zlepšení „jen“ o 21,7 procenta. A je to právě Huawei, koho by Oppo mohlo v budoucnu dotáhnout, byť i tento gigant má smělé plány - do čtyř let chce stanout na samotné špici a prodat více smartphonů než Apple i Samsung.