Titul nejtenčího smartphonu zůstává Vivu. Novinka Oppa totiž přibrala

Čínské Oppo v těchto dnech v Pekingu představilo novou generaci topmodelu, a to hned ve dvou provedeních ctících současný trend. Novinky R7 a R7 Plus přicházejí pouhého půlroku po odhalení modelu R5, který zaujal především extrémně tenkým tělem. K jeho dosažení musel výrobce udělat řadu ústupků včetně pouze 2 000mAh baterie či vystouplého fotoaparátu (více zde).

Tyto neduhy však uživatele v případě nové generace již trápit nemusejí. Oppo se totiž zjevně přestalo hnát za co nejtenčím smartphonem a dalo přednost uživatelskému komfortu. Titul si tak udržel X5 Max konkurenční společnosti Vivo. Patrně i tu honba za smartphonem tenkým jako papír již omrzela, u novinky se firma zaměřila hlavně na delší výdrž (více se dočtete zde).

Změn je u Oppa R7 oproti předchozímu modelu poskrovnu. Na první pohled spíše nepostřehnutelným rozdílem je displej. R7 je totiž osazen

5" AMOLED displejem, tedy panelem o dvě desetiny menším oproti předchůdci. Full HD rozlišení (1 080 x 1 920 obrazových bodů) však zůstalo zachováno, displej novinky je tak o něco jemnější (453 PPI). Proti poškození jej chrání sklo Gorilla Glass 3.

To je použito i pro ochranu displeje druhé novinky, modelu R7 Plus. I v tomto případě je panel Full HD rozlišení, vzhledem k 6" úhlopříčce však jemnost klesla na 377 PPI. Patrně kvůli zachování snesitelných rozměrů phabletu je displej R7 Plus téměř bezrámečkový, zasahuje totiž až k samotným bočním okrajům čelní plochy. Systémové klávesy se pak oproti menšímu R7 přestěhovaly na displej. Jde spíše o estetické hledisko, místa pod displejem je totiž dostatek.

Oba modely pohání osmijádrový čip Qualcomm 615 s 64bitovou architekturou a 3 GB RAM. U R7 je nutné se spokojit s pouze 16GB interní pamětí, větší R7 Plus pak disponuje dvojnásobnou kapacitou. V obou případech je však možné si pomoci paměťovou microSD kartou, ta se vkládá do jednoho ze dvou slotů pro SIM. Oba telefony běží na novém systému ColorOS 2.1. V případě R7 je postavený na Androidu 4.4 KitKat, u R7 Plus pak na nejnovějším 5.1 Lollipop.

Čelní fotoaparáty novinek mají srovnatelné 8MPix rozlišení i světelnost f/2.4. Mírné rozdíly jsou patrné až u hlavního fotoaparátu. Ač i v tomto případě jsou u obou modelů použity obrazové čipy Sony se shodným 13MPix rozlišením se světelností f/2.2 a možností nahrávat videa až ve 4K rozlišení, tak navrch má přeci jen větší R7 Plus. V jeho případě je totiž použit RGBW senzor, jehož předností je podle Oppa o 32 % lepší schopnost zachycovat světlo ve srovnání s běžnými čipy a snímky mají vykazovat o 78 % méně šumu. Pouze model R7 Plus je pak vybaven i dvojitým LED bleskem a laserovým ostřením. Pod hlavním fotoaparátem se navíc nachází snímač otisků prstů, ten u standardního provedení schází.

Rozměry Oppa R7 jsou 143 x 71 x 6,3 milimetru a hmotnost 147 gramů. Větší R7 Plus je pak při rozměrech 158 x 82 x 7,75 milimetru o 56 gramů těžší. Model R7 se tak, co se tloušťky týká, vrátilo na hodnotu o dvě generace staršího modelu R3. A díky tomu je zapomenut i další kompromis, k němuž musel výrobce u loňského modelu R5 přistoupit. Ten totiž vzhledem k tenkému tělu postrádal 3,5 audio jack konektor.

Silnější tělo R7 je dáno především použitím větší baterie s kapacitou 2 320 mAh. Větší R7 Plus pak ukrývá 4 100mAh baterii. Novinky podporují technologii VOOC, díky níž lze baterie na 75 % jejich kapacity dobít za pouhou půlhodinu. Již pětiminutové nabíjení vystačí na dvouhodinový hovor. Neschází podpora wi-fi 802.11 b/g/n/a, Bluetooth 4.0 a LTE, a to včetně podpory evropského standardu.

Oba modely jsou v tuto chvíli v prodeji pouze na domácím čínském trhu ve stříbrném a zlatém provedení. Oppo R7 stojí 2 499 jüanů (necelých 10 tisíc korun), za větší model se připlácí dalších 500 jüanů. R7 Plus tak v přepočtu vyjde na necelých 12 tisíc korun. Oppo na českém trhu sice oficiálně nepůsobí, novinky však nebude problém objednat přímo přes výrobce. Je však nutné vyčkat až do poloviny června, kdy budou modely R7 a R7 Plus uvedeny do prodeje i mimo čínský trh.