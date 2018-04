Oppo Find 7 dostane QHD displej. První už ale nebude

Krátce na to, kdy Oppo avizovalo vývoj modelu Find 7, se napříč technickými servery začalo spekulovat, jak velký displej bude chystaný přístroj mít. U modelu Find 5 číslovka v názvu nakonec odpovídala diagonále displeje v palcích. Sedm palců by už ale na smartphone, a především jeho potenciální uživatele, bylo přeci jen obtížně stravitelné sousto. A tak se tiše předpokládalo, že by se displej mohl natáhnout do rozměru 5,7 palce.

Obě spekulace ale v minulých dnech vyvrátil manažer společnosti Carl Pei na svém Google+ profilu. Později byla potvrzena jiná zajímavá informace, a sice, že novinka dostane panel s vysokým rozlišením QHD (Quad HD, tedy 1 440 × 2560 pixelů). Na Twitteru společnosti se pak objevila zpráva, že zatímco Find 5 byl prvním smartphonem s Full HD displejem, Find 7 půjde ještě o krok dál.

Za první smartphone s displejem takových kvalit (5", Full HD rozlišení), je ale všeobecně považován HTC Butterfly, který se začal prodávat v USA pod jménem Droid DNA. Pokud měl výrobce v plánu slavit s QHD zobrazovačem prvenství, ani tentokrát mu to nevyjde, jen před několika dny byl totiž oficiálně představen phablet Xplay 3S s 5,5" QHD (2 560 × 1 440 pixelů) displejem (více v dřívějším článku). To ale samozřejmě nemusí nutně znamenat, že reálně bude dříve v prodeji právě Oppo Find 7.

Novinku má pohánět inovovaný Qualcomm Snapdragon 805 se čtyřjádrovým 2,5GHz procesorem (jádra Krait), výkonnou grafickou jednotkou Adreno 420 a 3 gigabyty operační paměti. Čipset bude podporovat rozlišení Ultra HD (4K, tedy 3 840 × 2 160 pixelů). Datum oficiálního představení očekávaného smartphonu zatím není známo.