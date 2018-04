Oppo potvrdilo lepší fotoaparáty. S 50 megapixely chce pokořit Nokii

Společnost Oppo v úterý 4. března ukončila spekulace okolo rozlišení displeje, kterým bude nástupce úspěšného modelu Find 5 osazen. Podle prvních informací měl stejně jako jeho předchůdce i model Find 7 používat displej s Full HD rozlišením (1 080 x 1 920 obrazových bodů). Avšak koncem loňského roku se objevily spekulace, že jej Oppo osadí QHD displejem (1 440 x 2 560 obrazových bodů).

Upoutávkou na novinku, kterou Oppo zveřejnilo na Twitteru, oficiálně potvrdilo použití obou displejů. Find 7 tak do prodeje zamíří hned ve dvou provedeních. Jejich jedinou odlišností však pravděpodobně nebude pouze rozlišení displejů. Verze s Full HD displejem by měla totiž používat čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 800 a 2 GB RAM, provedení s QHD displejem pak novější Snapdragon 801 s vyšším taktem (2,5 GHz oproti 2,3GHz frekvenci u Snapdragonu 800) a RAM by měla mít 3 GB.

Rouškou tajemství je však i nadále zahalena úhlopříčka displejů. Spekulace naznačují 5,5" v případě QHD panelu, u Full HD displeje by měla být o půl palce menší. Z toho lze usuzovat, že by se obě provedení mohla lišit i rozměrově.

Neznámá je i dostupnost novinky na světových trzích. Je možné, že lépe vybavené provedení bude určeno pouze pro domácí trh, jak je tomu u čínských výrobců často zvykem.

Vnitřní paměť nemusí být dostačující

Baterie má mít kapacitu 4 000 mAh a podle nejnovějších spekulací bude vyměnitelná. I přes její výrazně vyšší kapacitu by se tloušťka Find 7 měla zastavit těsně pod deseti milimetry. Vnitřní paměť má mít kapacitu 32 GB. Se slotem pro paměťové karty výrobce nepočítá.

To by však mohl být problém. Na čínském mikroblogu Weibo totiž Oppo zveřejnilo fotografii Fordu LTD z 70. let minulého století (originální rozlišení fotografie naleznete zde), která byla podle expozičních dat pořízena právě modelem Find 7. Na tom by nebylo nic znepokojujícího, pokud by však tento snímek nedosahoval téměř 10 MB objemu dat.

Fotografie pořízená smartphonem Oppo Find 7 s 50MPix fotoaparátem.

Rozlišení fotografie je 8 160 x 6 120 obrazových bodů, což odpovídá 50MPix snímači. Jeho použitím by čínský výrobce předstihl Nokii, jejíž model 1020 má 41MPix fotoaparát (recenzi čtěte zde). Přitom podle informací z loňského června měl mít hlavní fotoaparát Find 7 rozlišení 13 MPix.

Zveřejněná fotografie se vyznačuje nízkou hladinou šumu, slušnými detaily a také minimální chromatickou aberací. Avšak pouštět se do hodnocení celkové kvality fotoaparátu pouze na základě jedné fotografie nelze. Není ani jisté, zda je obří čip určen skutečně pro model Find 7. Oppo mohlo pouze testovat své možnosti a snímač by tak mohl být výsadou jiného chystaného modelu.

Nedlouho po zveřejnění snímku se objevily i ohlasy, že jde o podvrh. Podle některých je snímek například dodatečně zvětšen. Při úpravě fotografie v jakémkoli programu se sice v EXIFu informace o tomto kroku zobrazí, avšak i to lze obejít a takovou informaci z expozičních dat zcela odstranit.

Čínská společnost navíc obdobnými informacemi uživatele ráda škádlí. Například loni v srpnu krátce před představením modelu N1 vypustila informace o dvojici doplňkových objektivů s deseti a patnáctinásobným optickým zoomem.

Oficiálně bude Oppo Find 7 představen 19. března v Pekingu. Do té doby lze o pravosti fotografie či použití snímače s obřím rozlišením pouze spekulovat.