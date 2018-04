Oppo Find 7 bude mít obří baterii a nejnovější procesor Snapdragon 800

Číslovka v názvu Find 7 se tentokrát nerovná velikosti displeje, jako tomu bylo u "pětky". Panel tak zůstane na dnes již běžné velikosti pěti palců při rozlišení 1 080 × 1 920 obrazových bodů (Full HD). Na každý palec se tak vměstná 441 pixelů.

Naproti tomu čipová sada má být v porovnání s aktuálním modelem značně výkonnější. Qualcomm Snapdragon S4 Pro (4 × 1,5 GHz ARM-Cortex A9, 28 nm proces, Adreno 320) totiž nahradí nejnovější Snapdragon 800 s výkonnější grafickou jednotkou Adreno 330. Takt procesoru zatím není znám, ale může být použit až čtyřjádrový čip s frekvencí 2,3 GHz. Operační paměť zůstane na dnes optimální velikosti 2 GB.

Připomeňme, že v květnu byla pouze pro Čínu představena verze modelu Find 5 s čipsetem Qualcomm Snapdragon 600, který pohání třeba HTC One nebo některé verze Samsungu Galaxy S 4.

Otázkou zůstává podoba telefonu. Ucelené fotografie totiž zatím nejsou k dispozici, ale lze předpokládat, že si novinka zachová rysy původního modelu v čele s ostrými hranami.

Dalším výrazným vylepšením bude akumulátor kapacity 4 000 mAh, což je hodnota, kterou jsme dosud vídali pouze u tabletů. Tloušťka smartphonu se přitom má zastavit těsně pod deseti milimetry, a tak se není nutno obávat, že by snad nové Oppo bylo v pase poněkud objemnější.

Pro srovnání: Galaxy S 4 skrývá pod odnímatelným krytem 2 500mAh akumulátor, baterie HTC One má kapacitu 2 300 mAh a Oppo Find 5 používá 2 500 mAh článek. Jeho nástupce by tak mohl být v otázce výdrže skutečným rekordmanem, kterému by se mohlo vyrovnat pouze Lenovo P780 se stejně velkou baterií.

Z další výbavy se uvádí 32 GB vnitřní paměti, které si mezi sebou rozdělí jak operační systém, tak uživatel. S paměťovým slotem se nepočítá. Hlavní fotoaparát zachytí nejvýše 13MPix snímky, ale výkonný bude ale i sekundární foťák s rozlišením 8 megapixelů, což je hodně neobvyklý parametr.

Pokud jsou uvedené informace pravdivé a Oppo Find 7 má být skutečně v prodeji již v září, pak jsme zřejmě jen krůček od jeho oficiálního představení. Co se týče dostupnosti, pak je jisté, že novinka doplní sortiment evropského

e-shopu Oppo style, odkud je možné si aktuálně objednat model Find 5 včetně bohatého příslušenství.