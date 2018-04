Gigant Oppo má velkou chuť. Začíná útočit na trhy mimo Asii

Oppo ve třetím kvartálu letošního roku prodalo přes 25 milionů smartphonů a ještě před několika lety neznámá firma se se sedmiprocentním tržním podílem rázem stala světovou čtyřkou. První tři příčky stále drží Samsung, Apple a Huawei, který už v říjnu překonal hranici 100 milionů letos prodaných smartphonů.

Vstupem do USA hodlá Oppo do budoucna svoji pozici nadále posilovat, k čemuž má ideální nástroje. Umí totiž vyrobit kvalitní smartphony s poctivým dílenským zpracováním za znatelně nižší ceny než tradiční značky. Ostatně podobnou taktiku razí třeba i firma Xiaomi, jenže ta zatím se vstupem do USA váhá (více zde).

Oppo drží přes 1 100 patentů, týkajících se digitálních fotoaparátů a příbuzných oborů a přibližně 200 z nich má celosvětovou platnost. Očekává se tedy, že Oppo se při snaze zvyšovat svůj tržní podíl zaměří na kvalitu vestavěných fotoaparátů.

Jejich dovednosti koneckonců u uživatelů získávají na důležitosti. Roli v tom nepochybně hraje rostoucí obliba nejrůznějších sociálních sítí a sdílení fotografií přes takovéto služby.

Připomeňme, že firma Oppo je součástí skupiny BKK Electronics, pod jejíž křídla spadají i společnosti Vivo a OnePlus. Mimo Asii je známá jen poslední značka, která oficiálně působí v Evropě. Naopak Oppo a Vivo jsou velmi silné v Číně a na dalších trzích jihovýchodní Asie.