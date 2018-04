Krásný nový smartphone. Displej nemá boční rámečky

Podle patentu, který zveřejnil server GSM Arena, je bezrámečkové provedení spíše optickou iluzí. Boční rámeček telefonu nezasahuje až do čelní části přístroje. Navazuje na něj krycí sklo displeje, které díky tomu zasahuje až do boku telefonu. Displej ovšem není zahnutý jako například u Samsungu Galaxy S6 edge (více zde).

Výrobce využil difrakce (ohybu) světla (Wikipedia), díky čemuž se zdá, že displej končí až na hraně telefonu. Podobný systém použil na modelu Aquos Crystal japonský Sharp. Tento telefon jsme vám představili letos z veletrhu CES v Las Vegas. Aquos Crystal je poměrně levný mobil, u kterého displej jakoby zasahuje do bočních hran a i na horní hranu. Vypadá skvěle, ale konkrétně v USA prodávaný model nepodporuje sítě GSM.

Podle všeho by Oppo mělo tuto technologii posunout ještě dále a efekt bezrámečkového smartphonu by měl být dokonalý. Posoudit to můžete na prvních snímcích, které publikoval twitterový účet @leaksfly.

Oproti Sharpu bude telefon zřejmě mnohem lépe vybavený a displej by měl mít minimálně plné HD rozlišení, ale další podrobnosti o výbavě nejsou známy. Značka Oppo prodává své produkty on-line po celém světě, má i celoevropský internetový obchod. Pod Oppo patří i populární start-up značka OnePlus, která nedávno začala prodávat svůj jediný model One i českým zákazníkům.

Smarpthony Oppo patří v rámci čínských značek mezi prémiové produkty a firma se nebrání zajímavým konstrukčním řešením. Například modely N1 a později N3 se proslavily otočným objektivem nad displejem.