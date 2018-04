Opouští Sony černobílé modely?

Kromě námi představeného modelu SJ33, který má nahradit SJ30, chystá prý Sony současně i další inovaci - model Clié SJ20 by měl být nahrazen typem SJ2G, což bude SJ20 s barevným displejem. Od SJ33 by se měl lišit v tom, že nemá audio výbavu. Oproti předchůdci SJ20 by měl být i lehčí a tenčí.

Na konci února prý přijde na řadu model T665c, podrobnosti o jeho nástupci však nejsou dosud známy. Spekuluje se o virtual Graffiti (HiResPlus 320x480 pixelů) a o OS5 / XScale...

Po stažení SJ20 tak bude mít Sony na trhu jen jeden černobílý model, a to low-endový SL10 jako protiváhu Palmu Zire. Při tempu inovací Sony však vůbec není jisté, jak dlouho přežije - po jeho eventuálním vyřazení by v produktovém portfoliu firmy Sony nezbylo místo pro žádný model s černobílým displejem.

Přechod na barevné displeje není koneckonců ve světě PDA nic překvapivého. PalmOS je v tomto směru spíše trošku opožděn za PocketPC platformou, která si podobnou obměnu prožila již před mnoha měsíci a kde jsou černobílé modely dnes spíše pamětnickou záležitostí. PocketPC platforma dnes naopak v oblasti barevných modelů definuje nový low-end, a to díky 200 USD Dellu Axim5.

Bariéry rozvoje barevných modelů...

... se totiž výrobům daří stále úspěšněji eliminovat, a tak je jisté, že svět handheldů čeká stejný proces, jako kdysi PC a po nich notebooky - černobílé displeje zcela vymizí a je jen otázkou, kdy se to stane.

Těmi bariérami byly až donedávna :

zvětšení velikosti handheldu s barevným displejem. To už dnes takřka neplatí, PDA s barvou jsou takřka stejně velké jako jejich černobílé varianty.

drastické snížení výdrže modelů s barevným displejem. Ani tento argument už dnes není fatální, a to díky novým technologiím při výrobě displejů a baterií.

vysoká cena modelů s barevnými displeji. Černobílý model je stále mírně levnější, poměr cena/výkon se ale už srovnal a levnější barevné handheldy se dostaly pod hranici 200 USD.

Barevný handheld se hodí čím dál víc

V neposlední řadě je třeba zmínit rozvoj software pro barevné handheldy - od prvních hříček s barvami, prohlížení fotografií a hraní her se barva jako výrazový a informační prostředek stala mocným nástrojem vývojářů a výrazným usnadněním a zpřehledněním práce pro uživatele samotné.

Moderní uživatel si rychle zvyká na barevné kategorie schůzek v diáři, na přehledné grafy, červené debety ve finančních programech, podbarvené buňky ve spradsheetu atd. atd... Zpátky se už vrací dost těžko...

Jaká je vlastně v současné době nabídka barevných modelů v PalmOS a PocketPC nižší a střední třídy? (Informace v tabulkách jsou ze stránek výrobců PDA ze dne 22.ledna 2003)

Platforma Výrobce Typ Cena USD PalmOS Palm, Inc. Palm m130 $249, po rabatu $199 Palm m515 $349 Handspring Treo90 $299 Sony Clié SJ30 $250 Clié T665c $300 PocketPC HP iPAQ 1910 $300 Dell Axim X5 Entry $249 Axim X5 Advanced $349 Toshiba e330 $349

Je tedy černobílým modelům odzvoněno?

Z dlouhodobého a historického hlediska určitě ano, ale to se dá říct i o dnešních barevných displejích, které zcela určitě jednou nahradí trojrozměrné holografické, či projekční technologie... Vše je zkrátka jen otázkou možností a ceny, správného výrobku na správném místě.

Handheldy s černobílým displejem jsou stále v prodeji a jsou jich prodány miliony kusů, což znamená neutuchající podporu i do dalších let. Drtivá většina aplikací je kompatibilní na barevných i černobílých displejích a vývojáři si pečlivě hlídají, aby jejich produkt šel spustit i na černobílém displeji a byl na něm přehledný. Většina používaných černobílých handheldů má navíc ve svém rozlišení několik odstínů šedé barvy, které barvu v jistém smyslu a se zřejmými omezeními dokáží nahradit.

A jak to vlastně vypadá v současné době s černobílými typy handheldů?

Platforma Výrobce Typ Cena USD PalmOS Palm, Inc. Palm Zire $99 Palm m105 $99 Palm m125 $139 Palm m500 $149 Handspring Visor Pro $199 Visor Platinum $149 Sony Clié SL10 $130 Clié SJ20 $180 HandEra TrgPro $220 HandEra330 $300

Nabídka je stále ještě poměrně bohatá, nicméně u řady výrobků jsou to již jen doprodeje hotových výrobků. Je třeba vidět trendy a ty už dnes jasně hovoří ve prospěch barevných modelů...