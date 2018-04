Opička nejen na léto: nabíječky PowerMonkey a MotorMonkey

Stále větší množství přístrojů, které s sebou neustále nosíme, obvykle znamená i množství nabíječek. Jen si to někdy zkuste spočítat, až budete vyrážet třeba na dovolenou: mobily (často dva), hudební přehrávač, foťák, navigace a mnoho dalších. Když vyrážíte dál, vstupují do hry ještě redukce na různé zásuvky. Zkrátka najednou máte v tašce přes kilo různých nabíječek a kabelů. I proto dává stále více lidí přednost univerzálním nabíječkám.

PowerMonkey má navíc v záloze velký trumf, přístroje s ní nabijete prakticky kdekoli. Stačí zásuvka, ale také sluníčko nebo USB port počítače (třeba v internetové kavárně). MotorMonkey zase umožní nabíjení z autozapalovače, kde díky svému povedenému designu může zůstávat skoro pořád.

Univerzálnost hlavní výhodou

Zvláště před letní sezonou se vyrojí na trhu množství solárních nabíječek. Velká většina z nich je ale dost pochybného původu a s funkčností je to také na hraně. Nabíječka PowerMonkey eXplorer zaboduje svojí univerzálností. Umožňuje totiž nabíjet energií ze slunce, ze zásuvky a také z přídavného modulu s akumulátory. Pro cestovatele je to skvělé řešení, během pochodu nebo třeba jízdy na kole necháte energií ze slunce nabít akumulátorový modul a z něj pak mobil či jakýkoli další přístroj. Na delším treku se tak klidně obejdete bez zásuvky.

Přídavný modul obsahuje akumulátory s celkovou kapacitou 2 200 mAh, přičemž na výstupu nabídne 700 mAh. To by podle údajů výrobce mělo postačit na 40 hodin pro iPod, případně na 96 hodin pro mobilní telefony. V tomto případě samozřejmě hodně záleží na typu telefonu a také na tom, jakou baterii používá. Většinu běžných přístrojů byl ale modul schopen zcela dobít. Na problémy jsme narazili u některých nokií, které si s modulem vůbec nerozuměly. Stávkovaly zejména přístroje z řady N a E Series, ale také XpressMusic. U ostatních značek ovšem žádný problém nenastal, modul nabíjel korektně.

Kromě toho je součástí balení i klasická nabíječka, doplněná hned třemi redukcemi pro zásuvky prakticky po celém světě – Evropa, USA, Velká Británie. S touto kombinací vystačíte opravdu téměř všude, od západního pobřeží USA po jihovýchodní Asii a Austrálii. Základ nabíječky je stále stejný, vyměňují se jen poměrně malé nástavce. Kdysi něco podobného dodával v baleních ericsson, ale to už je dávno. Na druhý konec nabíječky můžete připojit jeden z 9 konektorů. V sadě nechybí žádný z velké pětky výrobců mobilů, stejně jako konektor pro iPod. Kromě toho je zde i redukce na USB, takže zbytek snadno vyřeší kabel.

Tak jako slunečnice každým dnem…

Poslední částí kompletu je solární nabíječka. Ta může buď přímo dobíjet přístroj, nebo sloužit jako prostředník pro dobíjení akumulátorového modulu. Vzhledem k tomu, že obě části jsou voděodolné, můžete je bez problémů nosit třeba na batohu nebo vozit na brašně kola. Problémem solárního modulu je, že je opravdu hodně citlivý na intenzitu slunečního záření. Takže pokud se dostanete do stínu, jednoduše nabíjet přestane.

To ostatně prokázalo i naše měření. Zatímco na přímém slunci dokázala nabíječka poskytnout výstupní napětí až 6 V a přímo pod zářivkou 4,2 V, jakmile slunce zapadlo nebo jsme se přesunuli do stínu, spadla "produkce" téhle šikovné opičky na pouhých 1,2 V. Zatímco na slunci přístroj bez problémů dobíjel i energeticky náročné nokie se symbianem, ve stínu už neuspěl. Jen pro porovnání připomeňme, že výstupní napětí USB konektoru počítače je přibližně 5 V. Tato hodnota, jak víme, pro nabíjení telefonů bohatě stačí. Ostatně i v balení PowerMonkey najdeme redukci, která umožní nabíjet přímo z počítače nebo notebooku.

Zbavte se změti nabíječek

Jak už jsme se zmínili na začátku, PowerMonkey eXplorer boduje zejména svou univerzálností. Snad jen majitelé nokií mohou trochu zaváhat, ale i oni mohou využít přímé solární dobíjení a také klasickou nabíječku do zásuvky.

Nabíječka je dodávána v praktickém cestovním boxu a váha celého balení jen těsně přeskočí půl kilogramu. To není špatné. Cena není sice úplně nízká, ale vzhledem k tomu, že za přístrojem stojí respektovaný britský výrobce, je docela únosná. V Česku se prodává za 2 499 korun, v Británii je k mání za 64 liber (asi 1 900 Kč).

Malý, hezký, ale dražší

Od stejného výrobce pochází i druhá z opiček, tentokráte určená pro řidiče. Univerzální autonabíječka MotorMonkey se skládá z malého konektoru do zapalovače v autě s USB konektorem a dále USB kabelu se sadou 7 konektorů, v níž nechybí konektor pro nokii (úzký), standardní mini USB či třeba konektor pro PSP nebo iPod. Další konektory si lze dokoupit, ale opět můžete s úspěchem využít i USB kabel pro váš přístroj. A samozřejmě se přímo nabízí i kombinace se sadou pro PowerMonkey.

Pravda je, že univerzálních USB nabíječek do autozapalovače je na trhu opravdu spousta. MotorMonkey nad nimi ční především designem, základní modul má totiž rozměry jen 43 x 24 mm, což znamená, že prakticky celý zaleze do zásuvky v autě. Pokud tedy nekouříte, můžete ho tam nechat neustále, aniž by nějak narušoval interiér auta. MotorMonkey nepřekáží dokonce ani v autech, kde je zapalovač schovaný pod krytkou. V dodávce je opět cestovní pouzdro. Představa, že vám v autě stačí jediná nabíječka na všechno, je hodně lákavá.

Nabíječka si poradí jak s 12 V, tak s 24 V, takže se dá využít i v nákladních autech. Po zapojení nabízela výstupní napětí 5,5 V a bez problémů nabíjela všechny přístroje, které jsme připojili. Problém je, že tak jako ční nad ostatní autonabíječky designem, ční i cenou. Zatímco běžnou nabíječku do auta koupíte za nějakých 100 či 150 korun, za MotorMonkey zaplatíte v Česku 699 korun, v Británii pak 20 liber (asi 595 Kč). Musíte si tedy odpovědět na otázku, jestli vám hezký interiér auta stojí za skoro pětinásobek ceny.