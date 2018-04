Další nové ceny předplacených sad Eurotelu platné od prvního listopadu:

Go Puls - Ericsson A2628 - 3495 Kč

Go Hot - Siemens C35 - 4495 Kč

Go Sen - Motorola T205 - 4495 Kč

Go Bravo - Alcatel OT511 - 8495 Kč