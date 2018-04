Operátoři mají výhrady k podmínkám aukce pro sítě čtvrté generace

"Za současných podmínek se mohou očekávání ohledně rychlosti budování sítí LTE a vývoje koncových cen pro zákazníky ukázat jako nereálná," uvedl mluvčí Vodafonu Miroslav Čepický. Podle něj by aukce neměla řešit konkurenci na stávajícím mobilním trhu, protože to je předmětem probíhající analýzy. Její výsledky by ČTÚ neměl předjímat a navrhovat uložení přístupových povinností do současných sítí.

Podobného názoru je i Telefónica. "Pokud jde o podmínky spojené se získáním nových přídělů, tyto mohou být nastaveny pouze do budoucna a ve vztahu ke kmitočtům, které jsou předmětem aukce. Opačný přístup považujeme za nezákonný, neboť by byl diskriminační a zasahoval by do existujících platných přídělů a minulých investic," uvedl mluvčí Hany Farghali.

Navrhovaná povinnost dosáhnout plného pokrytí do pěti let je podle Farghaliho nejpřísněji stanovené pravidlo ze všech zemí, kde se dosud aukce uskutečnila. "Navrhujeme, aby striktní povinnosti pokrytí byly vztaženy pouze na znevýhodněné oblasti a aby v komerčně zajímavých oblastech byl ponechán prostor pro působení hospodářské soutěže a mandatorní termín pokrytí byl prodloužen," dodal. Operátorovi se rovněž nelíbí možnost, podle které může zájemce bez rizika stáhnout nejvyšší nabídku, což podporuje spekulativní chování.

T-Mobile považuje podmínky za nastavené tak, že nepřiměřeně zvýhodňují vstup případného nového operátora. Firma proto mimo jiné požaduje snížení vyvolávací ceny zejména v pásmu 800 MHz, vypuštění požadavku na pokrytí železničních koridorů a dálnic nebo zmírnění podmínek pro uložení národního roamingu, který by mohl využít nový operátor.

Česká televize upozornila na nutnost vyřešení možného rušení signálu rozhlasového a televizního vysílání, které sousedí s nabízeným pásmem 800 MHz pro sítě LTE. "Rušení může způsobit problémy s poskytováním služeb LTE i televizním příjmem na nezanedbatelné části území ČR. Navrhujeme, aby se všichni zúčastnění operátoři na odstraňování rušení podíleli společně, jak je tomu například v Nizozemsku či Velké Británii," dodal Čepický.

ČTÚ chce letos nabídnout frekvence v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz. Nejvíce si přitom cení pásmo 800 MHz, které představuje tzv. digitální dividendu, tedy kmitočty uvolněné přechodem na digitální TV vysílání. Od prodeje kmitočtů si slibuje především rozšíření vysokorychlostního internetu a případný vstup čtvrtého mobilního operátora. Souhrnná vyvolávací cena všech nabízených frekvencí je 9,2 miliardy korun.