Operátorům lze vypovědět i smlouvu na dobu určitou. Nebojte se bránit

Podepsat smlouvu na dobu určitou – rok, dva či tři – podle všeho velké části českých zákazníků nevadí. Nakonec proč také, za úvazek obvykle získají nějaký bonus v podobě levného telefonu nebo třeba výhodnějšího volání. Velmi rozšířené jsou dvouleté smlouvy i u firemních zákazníků.

Často vše funguje bez problémů, mohou ale nastat situace, kdy už vám nabídka operátora přestane vyhovovat. A nemusí jít vždy o lepší nabídku od konkurence. Vypovědět předčasně smlouvu na dobu určitou totiž není právě jednoduché. Bránit se ale lze, například když operátor změní obchodní podmínky. Musíte však reagovat rychle, máte jen 15 dnů.

Pozor na změny podmínek

Při podepsání smlouvy s operátorem podepisujete i souhlas s jeho Všeobecnými obchodními podmínkami. V Česku se přitom rozmohla v zahraničí nepříliš obvyklá praxe, že si operátoři upravují Obchodní podmínky podle aktuální situace. A zákazníkům obvykle nedávají příliš na výběr. Nepoučený zákazník si může myslet, že vlastně nemůže nic dělat.

I když se totiž obrátí na zákaznickou linku operátora, obvykle narazí na odmítavou reakci. Vyškolení pracovníci infolinek jsou ve většině případů instruováni tak, aby trpělivě opakovali, že smlouvu na dobu určitou lze vypovědět jen v případě zaplacení pokuty (jednoduše doplacení zbývající části kontraktu). Ale pozor, to nemusí být vždy pravda.

Zákon o elektronických komunikacích totiž ve svém paragrafu 63 v odstavci 3 uvádí, že operátor musí "na své náklady nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti podstatné změny smluvních podmínek, která pro účastníka představuje jejich zhoršení, odpovídajícím způsobem vyrozumět účastníka o této změně a současně jej informovat o jeho právu vypovědět smlouvu bez sankce, jestliže nové podmínky nebude akceptovat".

Toto právo je zakotveno i ve Všeobecných obchodních podmínkách operátorů. Konkrétně u O2 se jedná o článek 12.2.1, u T-Mobile o článek 14.4, u Vodafone o 7.1.2 a u U:fona najdete podobnou možnost v článku 7.3.2. Ve všech verzích se říká v podstatě totéž. Pokud změní operátor Všeobecné obchodní podmínky v neprospěch zákazníka, lze vypovědět i smlouvu na dobu určitou. A to bez jakýchkoli sankcí. Výjimkou jsou pouze případy, kdy si změnu obchodních podmínek vynutí právní předpisy.

Zdražení vám neprospěje

O možnost výpovědi smlouvy na dobu určitou se začala řada zákazníků, zejména firemních, zajímat po zvýšení cen za SMS do zahraničí. K tomu sáhla nejprve Telefónica O2 (čtěte: O2 zdražilo mezinárodní SMS zprávy) a letos v březnu i T-Mobile (čtěte: T-Mobile sjednotil ceny SMS do zahraničí. Tedy zdražil…). Pro zákazníky, kteří potřebují často komunikovat se svými zahraničními partnery, to znamenalo jednoznačné zhoršení podmínek. Nicméně operátor tuto skutečnost nechtěl uznat.

Všeobecné obchodní podmínky českých operátorů Telefónica O2 T-Mobile U:fon Vodafone

Všichni postižení zákazníci se ale odbýt nedali. Jeden ze zákazníků T-Mobile se obrátil na ČTÚ, který mu dal ve své odpovědi do rukou důležitý argument. "Ve Vašem případě došlo pravděpodobně k podání zavádějící informace ze strany společnosti T-Mobile (zákaznické centrum). Váš podnět jsme postoupili k řešení společnosti T-Mobile," uvádí se v dopise od Jana Ševčíka, ředitele odboru státní kontroly elektronických komunikací. Dopis má redakce Mobil.cz k dispozici.

Jednejte rychle

Zmíněný zákazník se poté znovu obrátil na T-Mobile a ten ukončení smlouvy akceptoval. Následně pak oznámil zákazníkovi, že jeho telefonní čísla uvolnil pro přenos. A to ačkoli do konce smlouvy na dobu určitou zbývalo ještě několik měsíců. Pokud vám tedy operátor změní podmínky a vy s nimi nesouhlasíte, můžete smlouvu vypovědět.

Musíte ale jednat rychle. Výpověď smlouvy musíte doručit operátorovi v přesně stanoveném termínu od okamžiku, kdy vám změnu oznámí. V případě O2 to musíte udělat do účinnosti změny Všeobecných podmínek. Připomínáme, že tu musí operátor oznámit minimálně měsíc předem. T-Mobile stanovuje tuto lhůtu na 20 dnů, Vodafone na 15 dnů a U:fon na 30 dnů.

Výpověď smlouvy by ve většině případů měla být písemná. Počítejte s tím, že operátor se "své smlouvy" nevzdá tak snadno, a bude vás přesvědčovat, že na výpověď nemáte právo. Proto je vhodné bezodkladně odeslat písemnou výpověď na adresu operátora. Právníci v tomto případě doporučují, sáhnout po doporučeném dopise s dodejkou. Zaplatíte sice vyšší poštovné, ale v ruce budete mít důkaz, kdy operátor vaši výpověď skutečně obdržel. Mějte na paměti, že v tomto případě nestačí poštovní razítko. Výpověď totiž musí v příslušném termínu dorazit k operátorovi.

Nenechte se vylekat, když vám bude operátor tvrdit, že na odstoupení od smlouvy nemáte právo. Z definice je totiž výpověď či odstoupení od smlouvy jednostranný právní úkon. V platnost tak vstupuje okamžikem, kdy ho protistraně doručíte. Názor protistrany na to nemá z právního hlediska žádný vliv. Přirozeně k odstoupení od smlouvy musíte mít nějaký právní důvod, pokud ve smlouvě není uvedeno, že ji lze ukončit kdykoli.

Nebojte se, bojujte

I když si to operátoři myslí, skutečně nejsou všemocní. Od zdražení SMS u T-Mobile už uplynula delší doba, její zákazníci už tedy nové Obchodní podmínky akceptovali. Je ale téměř jisté, že nejde o změnu poslední. Až vám tedy příště operátor oznámí, že pro vás mění podmínky smlouvy, pozorně si změny přečtěte. A pokud nebudete souhlasit, braňte se.

Operátor se zřejmě výpovědi bude bránit, ale ve většině případů stačí vytrvat. Pokud opravdu vypovíte smlouvu na základě změny obchodních podmínek, nebude operátor s největší pravděpodobností riskovat soudní spor a poškození svého jména v očích veřejnosti. Nakonec tedy budete slavit úspěch.