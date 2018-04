Operátorské kovbojky III.

Služby WAPu nabízejí naši operátoři již přibližně půl roku. Zatím jsme však svědky pouze trapných výpadů, za které by se každý soudný člověk mohl jedině stydět. Jeden se řídí heslema druhý se pokouší oklamat zákazníky masivní reklamou, ale ve skutečnosti zatím ukázal jen velmi málo. Jak se věci mají?

WAP je jednou z technologií nové generace, a proto bychom zájem o ni čekali třeba zrovna u operátora, o kterém se říká, že je u nás nejinovativnější. Řeč je samozřejmě o Paegasu, nicméně tento jeho přívlastek se začíná čím dál častěji používat spíše v ironickém smyslu slova.

Pro tohoto operátora platí první výše zmíněné pravidlo: kdo nic nedělá, nic nepokazí. Paegas nabídnul svůj WAP až po EuroTelu,který jej uvedl v únoru letošního roku, nicméně chlubí se tím, že byl prvním operátorem na světě, který tyto služby nabídl také zákazníkům předplacených karet. To se dá samozřejmě jedině pochválit, nicméně WAP pro předplacené karty dnes nabízí už i EuroTel a za podstatně zajímavějších cenových podmínek (mimo špičku i za 1Kč/min).

Paegas zřejmě považuje tento stav za zcela uspokojivý a snaží se těžit z toho, že ve špičce je pořád ještě o 50 haléřů levnější. Kromě inovací v oblasti cen bychom však od něj čekali též nějakou technologickou.

Druhým operátorem, který u nás nabízí WAP služby, je přirozeně EuroTel. Ten s nimi začal již na sklonku minulého roku. Jeho cenová politika určená pro běžné tarifní programy byla přibližně stejná jako u Paegasu. Výjimkou je snad zmatená aktivace, kdy vás tento operátor dokonce přinutí navštívit značkovou prodejnu kvůli pouhé aktivaci datového čísla.

S WAPem pro předplacené karty přišel Eurotel teprve v červnu, i když za výhodných cenových podmínek, které nabízejí např. mimo špičku sazbu od 1 Kč/min. Tím přirozeně silně konkuruje Paegasu, který cenu zatím nijak neupravil. Byli to však právě zástupci Radiomobilu, kteří vždy tvrdili, že jsou schopni svým zákazníkům nabídnout nejlepší poměr kvality a ceny.

Přístup EuroTelu k WAPu má však své horší stránky. Ty jsou většinou spojeny s jeho klamavou až místy prolhanou reklamou na portál Juice. Poněkud méně důležitým problémem je skutečnost, že EuroTel tvrdí, že Juice je prvním mobilním portálem ve střední Evropě. Zaměstnanci této firmy by si zřejmě buď měli ujasnit, co je to portál, nebo si osvěžit své zeměpisné znalosti. Okruhy funkcí, které poskytuje Juice, totiž poskytují i domovské stránky Paegasu, které fungovaly již tři měsíce před Juicem. Podobné servery také již dávno před tím provozovalo několik českých content-providerů.

Prvenství v portálu však jistě není pro zákazníka primárním kritériem. Oklamán může být zákazník i reklamou na údajně o 50% vyšší rychlost EuroTel WAPu. Operátor sice nabízí rychlost 14,4 kbps, nicméně řady nezávislých testů jasně prokazují, že rychlost v načítání a zobrazování stránek je u obou operátorů přibližně stejná a často i lépe vyznívající pro Paegas. Fyzická přenosová rychlost totiž zdaleka není jediným určujícím faktorem.

Co však určitě můžeme považovat za pravé obelhávání a podvádění zákazníků, je část Juice reklamní kampaně "prodávající" její možnosti, konkrétně rezervaci vstupenek. Billboardy, inzeráty v novinách, popř. televizní reklama jasně tvrdí, že s Juicem je možné provádět rezervaci vstupenek. Tato reklama navíc běží již více než měsíc. Realitou však je, že tato funkce vůbec neexistuje a dokonce i infolinka ochotně potvrzuje, že možnost rezervování vstupenek je teprve ve stádiu příprav.

Přístup našich operátorů je tedy typickou ukázkou toho, jak by WAP služby rozhodně vypadat neměly. Zvlášť v případě, kdy se jedná o mladou a neosvědčenou technologii, by bylo vhodné zákazníka přesvědčit o jejích přednostech i jinak než jen reklamou. Na této realitě nic nemění ani fakt, že Česká republika je jinak považována za prostředí s vysokou konkurencí a úrovní (zj. technologickou) poskytovaných služeb, neboť řada z nich má u nás světové prvenství.

Milí operátoři, co tak zkusit místo slov činy?