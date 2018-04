Operátorské kovbojky II. - kvalita a EFR

První díl tohoto povídání Operátorské kovbojky I. - o čtyřprocentním roamingu najdete zde...

Inzerce, zmiňovaná v minulém díle, je dalším bodem mého pozastavení. Jistě jste si všimli, že vzájemná rétorika EuroTelu a RadioMobilu nabrala na jadrnosti - firmy se přetahují, kdo měl první komerční a kdo první středoevropský GPRS přenos, licitují o procentech roamingu případně o počtu DCS-1800 základnových stanic. To vše s takovou vzájemnou jízlivostí, až to musí nutně vyvolávat otázku, zda jsou obě firmy v takovém průšvihu, když se tak podivně prezentují před veřejností.

Zdá se, že ani jedné ze společností to nevadí, a když jsme se dotazovali přímo operátorů, dostalo se nám odpovědi, že tato taktika přináší své ovoce. Novináři v denících totiž běžně přejímají celé tiskové zprávy i včetně často značně zkreslených poukazů na výkony konkurentů. Při podrobnějším náhledu do monitoringu tisku se ukázalo, že tomu tak opravdu je. Značně zavádějící, a dalo by se říci nefér tvrzení, bez uzardění citují i velká média. Dokonce si klidně ve dvou článcích v rozmezí týdne protiřečí. Dá se předpokládat, že pár kritikům na Mobil serveru na této zavedené praxi nic nezmění.

Problémy s hovory...

Když je řeč o kovbojkách, pak je třeba zmínit v poslední době poněkud nejisté fungování samotných sítí našich operátorů.

Dostupné informace nasvědčují tomu, že nejvíce problémů má v současné době, alespoň v Praze, síť Paegas. Víme dokonce o případu, kdy jeden z jeho pražských uživatelů si poznamenával průběh svých hovorů. Výsledek: Paegas v místě plného signálu ze čtrnácti hovorů ukončil deset přerušením hovoru bez přičinění telefonujících. Čtyři hovory byly vedeny na pevnou síť, kde lze ztrátu signálu u stanice volaného očekávat jen těžko. Pokusný telefon se nacházel pár desítek metrů od BTSky, v úrovni prvního patra.

Konkurenční Eurotel není také bez problémů, protože mu někdy opakovaně činí potíže udržet i noční hovory (údajně např. z 15. na 16.7.). Potíže naši čtenáři opakovaně zaznamenali i při hovorech vedených po trase mobil - mobil v autě. Přesto se zdá, že hovory v síti Eurotelu jsou stabilnější, než je tomu u Paegasu.

Oskar, přes přihlédnutí k jeho dětským nemocem, na tom také není úplně dobře. Mnohdy v místech, která jsou pokryta i podle údajů na displejích telefonů plným signálem, se nedaří jeho uživatelům uskutečnit telefonní hovor.

Takže máme tři sítě mobilních telefonů, leč ani jedna nefunguje tak, aby si na ni někdo nestěžoval. Protože operátoři se k potížím ve svých sítích obvykle neznají a naše informace o Eurotelu a Paegasu jsou z Prahy a jejího okolí, nabízí se úvaha. Že by potíže způsobovaly nové BTS pracující v pásmu 1800 MHz? Pokud je tomu skutečně tak, dříve či později problémy přestanou. Duální síť přeci umí pracovat duálně bez toho, aby si toho majitel telefonu povšiml.

Objevují se i další problémy. RadioMobil přichystal pár zajímavých věcí, které mu fungují dobře a například WAP má proti EuroTelu propracovanější, stejně tak SIM Toolkit. Co je to ale člověku platné, když telefonáty končí v černé díře či příbojem moře, alespoň v centru Prahy, kde máme kanceláře (z emailů čtenářů lze vydedukovat, že i leckde jinde)? Vypadá to, že těch několik stovek základnových stanic, které má EuroTel navíc, má svůj smysl. A to i přes všechno ujišťování techniků z RadioMobilu. Snad bude RadioMobil pokračovat ve svém trendu rychlého nasazování DSC-1800 základnových stanic, čímž by mohl znatelně zvýšit kapacitu své sítě.

...a nejenom s hovory

Dalším sporným případem je známé EFR, u EuroTelu prezentované pod hrdým názvem SuperSound. Vychloubání EuroTelu jedinečností SuperSoundu rozhodně působí přehnaně. Faktem sice je, že EFR kvalitu hovoru zvyšuje, ale názory na to, o kolik, se navzájem podstatně liší. A jak podivně zní, když na tiskové konferenci EuroTelu slyšíte, že SuperSound je vylepšené EFR, optimalizované na lidský hlas. To je samozřejmě nesmysl, protože EFR je samo o sobě optimalizováno na lidský hlas. Kdyby ho kdokoliv upravil, stal by se EFR algoritmus v telefonech nekompatibilní se sítí.

RadioMobil velmi aktivně zpochybňoval přínos EFR a tisková mluvčí Paegasu sama situaci komentovala takto:

"Technologie enhanced full rate (EFR) bohužel nesplňuje všechny požadavky, které naši technici na dodavatele mají, a proto se nechystáme ji využívat. Samozřejmě ale sledujeme nejnovější vývoj v oblasti technologií pro sítě GSM a víme o standardech např. technologie Available MultiRate (AMR), které přinesou velmi podstatné zlepšení kvality přenášených hovorů i v místech se stíženým příjmem signálu. Jejich výhodou oproti již zmiňované technologii EFR je výrazné zkvalitnění přenosu řeči právě za špatných příjmových podmínek, což systém EFR neumožňuje."

Technologie AMR je prakticky v nedohlednu, i Paegas sám uvažuje o její implementaci až v roce 2001. Existuje mnoho dohadů o argumentech, jež vedly Paegas k tomu, že odsunul EFR na vedlejší kolej. Pověsti o nedostatečné kapacitě sítě jsou dle informací dostupných Mobil serveru bezpředmětné. Mnohem spíš se na volbě Paegasu podílel finanční faktor. Implementace EFR totiž neznamená žádné přímé příjmy, zato zaručuje nemalé výdaje. Paegas po vzoru svých německých vlastníků nejspíš zvolil jinou cestu, tj. finanční a tvůrčí investice do jiných technologií, jež přinášejí zisky a znamenají konkurenční výhodu oproti ostatním operátorům. Tato taktika je však poněkud riskantní, protože EuroTel absenci EFR u Paegasu velmi úspěšně staví jako konkurenční nevýhodu, na což někteří manažeři i marketing velmi dobře slyší. Oskar považuje EFR za takovou samozřejmost, že celou věc ani zvlášť nepitvá.

Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že nejlépe z toho všeho vychází Oskar. Nesnaží se demagogicky působit na zákazníky a raději se drží přívětivosti, kterou se zaštiťuje. Jinak dobré jméno tohoto našeho nejmladšího operátora bohužel ještě kazí spekulace o způsobu získání licence a občasný zmatek ve fakturaci. Především tyto problémy, ve spojení s prozatím menším pokrytím, odrazují některé potenciální zákazníky, kteří by jinak rádi využili možnosti levného volání s podporou EFR.

V poslední době jste na Mobil serveru takovýchto článků mnoho nečetli. Vycházíme však vstříc vašim přáním a budeme napříště zařazovat podobné materiály častěji. I proto posílejte svoje názory, ať již emailem, nebo do konference.