Operátorské kovbojky I. - o čtyřprocentním roamingu

Když se tak ohlížím nad tím, co se na domácím mobilně telekomunikačním poli urodilo v poslední době, přiznám se, že se nemohu ubránit rozpakům. Jelikož až na výjimky jde o maličkosti, z nichž těžko jednotlivě posoudíte celý trend, nerozpitvávali jsme každou zvlášť, nýbrž je nyní přinášíme coby malé zamyšlení nad ohlédnutím zpět.

První pozastavení si dovolím nad tím slavným radiomobilím roamingem. Když vloni EuroTel zprovoznil Go roaming (Mobil server, jak je zvykem, informoval v předstihu dvou týdnů), uspořádal RadioMobil zvláštní tiskovou konferenci, kde se nad EuroTelím řešením Go roamingu (tedy CallBack přes USSD) obzvláště ošíval.

Tehdy si mne speciálně vzala na starost manažerka roamingu Hana Beniaková, která mi (i dalším novinářům) ochotně vysvětlovala, jakého podvodu se na operátorech EuroTel se svým Go roamingem dopouští. Já jsem dal na oplátku Ezopovu bajku O lišce a kyselých hroznech a v redakci jsem napsal poměrně umírněný článek RadioMobilu se roaming Go karet nelíbí. V něm jsem konstatoval těžko přehlédnutelnou skutečnost, že RadioMobilu je líto, že s roamingem pro předplacené karty nepřišel první. Mému názoru dalo tehdy za pravdu 83% hlasujících čtenářů.

O rok později na stejné tiskové konferenci RadioMobil představuje totéž, co EuroTel presentoval před rokem a navíc přidává roaming přes Camel specifikaci s jedinou sítí, shodou okolností mateřské D1-Telekom. Za aplikaci velblouda bych zatleskal, jenže jak říká staré přísloví, nevyhazuj hořícího velblouda z okna. Vyjma D1 se všude jinde musí používat callback princip, jako u Go.

RadioMobil má nyní dvě možnosti: buďto se bude tvářit, jako že se nic nestalo a že to nebyl on, kdo před rokem Go roaming a jeho princip pomlouval, nebo uzná, že EuroTel s Go našel dobrou díru na trhu. RadioMobil, jak vidno, zvolil cestu první - a navíc s neskutečnou drzostí tvrdí, že jeho roaming je první na světě (ať již to balí jakkoliv).

Jaký si z toho udělá člověk znalý celého pozadí věci závěr? Asi takový, jaký si právě děláte vy: až zase RadioMobil spustí nějakou úžasnou funkci první na světě, je dobré přečíst si u té reklamy poznámky pod čarou, abyste zjistili, o jakou habaďůru tady jde. A až zase bude o něčem tvrdit, že je to nesmyslná nebo nekorektní funkce, šáhněte po ní - to je to nejlepší doporučení. Pokud byste nechtěli toto pravidlo vyvodit z případu roamingu, stačí vzpomenout na EFR, což provedu dále (v pokračování).

Nerad přebírám jako své vlastní názory zkušenosti, jimiž nemohu posloužit z první ruky a tak jsem se o svátcích jal vyzkoušet onen stoprocentní roaming v německé síti D1. Praktická zkušenost: funguje to, když fouká vítr k BTSce, jinak vás síť odmítá i s celým velbloudem. Zatelefonovat si na dva z deseti pokusů, to fakt není nic moc, neřkuli podívat se do cenníku prepaid roamingů - chceteli u RadioMobilu dobře fungující roaming, tarifu se nevyhnete.

Hezky se s RadioMobilem vypořádal EuroTel, když v celostránkových inzerátech srovnává roaming Go a Twist karet. Byť nemám podobné jízlivosti zpravidla v oblibě, nyní myslím, že EuroTel trefil hřebíček na hlavičku a koníka do achillovy paty. Ostatně, inzerát můžete vidět sami, klikem na tento obrázek se vám zobrazí větší verze.

Pokračování zítra...