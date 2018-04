Operátoři zvládli Vánoce bez problémů

Investice do zvyšování kapacity a stabilizace mobilních sítí v České republice se našim operátorům rozhodně vyplatily. Až do včerejšího večera (26. 12.) totiž nebyl hlášen žádný závažnější výpadek sítě nebo problém ve funkčnosti služeb. Loňské zkušenosti, kdy obě sítě měly závažné problémy se svými SMS centry a s častými výpadky, byly zřejmě pro všechny odpovědné osoby dostatečně varující.

Nejvíce zranitelným místem mobilních sítí jsou SMS centra. V posledních dvou měsících tak naši operátoři GSM vrhli všechny síly na stabilizaci center zpráv i dalších kritických částí sítě.

Snad každý náš čtenář odeslal a také dostal spoustu SMS (Short Message Services, textových zpráv, textovek) s vánočními přáními. A takových textovek se u nás v průběhu posledního týdne přeneslo několik desítek milionů, což přineslo pernamentní zvýšenou zátěž SMS center. S mimořádnými nároky se naši operátoři vypořádali se ctí. Některé textovky sice přišly až druhý den po odeslání, ale to lze tolerovat. Zvláště, když přišly téměř všechny odeslané textovky.

Samozřejmě, na některých přetížených místech byly dočasné problémy s odesíláním textovek. A to ve všech mobilních sítích. Také v těch místech, kde se v jednom okamžiku pokoušelo telefonovat mnohem více lidí, než je kapacita sítě, docházelo k nemožnosti volání. Jenže tyto problémy byly jen místní a podle současných zpráv poměrně řídké. Rozhodně nedocházelo k problémům ve větších oblastech.

Úpravy se vyplatily

Úpravy, které RadioMobil provedl před Vánoci ve své moravské části sítě, se ukázaly být úspěšnými. Zatímco na přelomu listopadu a prosince padala síť Paegas na Moravě téměř na požádání, o vánočních svátcích téměř nezakolísala. Mluvčí RadioMobilu Tereza Kakosová to s jistou hrdostí komentovala: " Během letošního Štědrého dne prošlo přes SMS centrum naší společnosti celkem 15 milionů SMS. (Loni to bylo kolem 3,5 mil SMS.) Naším SMS centrem tak prošlo o 300% více SMS ve srovnání s běžným pracovním dnem. Ve chvílích nejsilnějšího provozu se odeslalo až 30 000 SMS za 1 min."

Také pokus EuroTelu, jak otestovat úpravy své sítě při reálné zátěži (nabídl volání za poloviční sazbu, což podle předpokladů vede k většímu objemu volání, než je běžné), skončil očekávaným výsledkem – nic negativního se nestalo. EuroTel zaznamenal o Štědrém dnu 7,5 miliónu doručených zpráv, za celé září to bylo 40 miliónů zpráv. Pouze Oskar měl menší problémy se včasností doručení některých svých textovek – měly největší (až několikahodinové) zpoždění.

Opravdová zkouška teprve přijde

I když to tak nevypadá, ani tyto Vánoce pro některé zaměstnance našich mobilních operátorů nebyly zcela klidné. Infolinky všech operátorů byly posíleny – očekával se nápor nových majitelů mobilů. Pracovníci technických oddělení byli v pohotovosti a pokud nebyli na pracovišti, tak s hrůzou očekávali, kdy jim zazvoní mobilní (či pevný) telefon s tím, že se mají dostavit do práce. Štědrý den pro většinu z pohotovostních pracovníků dopadl dobře a nikam nemuseli. Čeká je však ještě jeden takový den.

I když Vánoce znamenají větší zatížení mobilních sítí než je běžné, ještě více se volá a posílají textovky poslední den v roce. A tato zatěžkávací zkouška naše mobilní operátory ještě čeká. Až o té síti, která bez potíží přečká Vánoce i Silvestra, se dá prohlásit, že je opravdu stabilní. Takže popřejme všem našim operátorům šťastný a úspěšný přelom roku a jejich sítím stabilitu v tom roce příštím.