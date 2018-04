Operátoři zlevňují, začínají bojovat cenami. Přichází revoluce?

Letošní vánoční kampaň zřejmě bude v lecčems přelomová. Jako by si operátoři uvědomili, že časově omezené akce, pár volných SMS a dárečky v podobě lístků do kina už nikoho nedojmou a že zákazníci chtějí hlavně solidní ceny za volání a služby. Nutno ovšem podotknout, že ceny v zahraničí jsou stále nižší a levnější nabídky mají i čeští šedí operátoři, které ti tři velcí tiše tolerují. Je tedy otázka, zda zlevňování bude pokračovat.

Jako první "rukavici do ringu" hodila Telefónika. Razantně a natrvalo zlevnila ceny volání z předplacených karet, které byly zatím poměrně vysoké.

SMS zprávy budou odteď stát 1,50 Kč, minuta volání pak 3,50 Kč. Ceny platí navždy, jedinou podmínkou je měsíční dobití ve výši 200 korun. Na takovouto cenu se konkurenti zatím u předplacených tarifů nedostanou, jejich ceny jsou výrazně vyšší. U Vodafonu se dá nejlevněji v rámci předplacenky do všech sítí volat za 6,50 Kč/min, u T-Mobilu za 6,90 Kč/min.

T-Mobile se více držel konceptu z let minulých, nabídl například časově omezenou akci zdvojnásobení FUP limitů, ale i on vyšel do boje s cenami, a to tentokrát s cenami chytrých mobilních telefonů. Samsung Galaxy Ace, který nedotovaný stojí okolo šesti tisíc korun, bude dotovaný již od 499 korun, Samsung Galaxy S II za 6 499 korun, Nokia 700 za 999 Kč a Nokia 500 za korunu.

Zajímavější je nabídka Vodafonu. V jednom případě tento operátor výrazně snížil cenu o víc jak 50 procent, a to u neomezeného tarifu. Cena 1 490 korun za neomezené volání, neomezené SMS a Internet v mobilu, to tu skutečně ještě nebylo. Cena je navíc trvalá v případě aktivace do konce roku. Ceny ostatních operátorů se pohybují okolo 4 000 korun, a to ještě většinou bez SMS a internetu.

I když, T-Mobile má v současné době na neomezený tarif také akci. Nabízí jej za 2 992,50 Kč. "Náhodou" je v ceně i Internet v mobilu Premium a 300 SMS. Podmínkou je smlouva na dobu určitou. I když je nabídka Vodafonu stále výhodnější, je vidět, že snížení cen jednoho operátora může vyvolat řetězovou reakci.

Vodafone navíc navýšil na dvojnásobek počty volných minut v balíčcích. Něco podobného už zde bylo mnohokrát, ovšem Vodafone i tuto nabídku nabízí v případě aktivace do konce roku natrvalo. Že by operátoři konečně začali o zákazníky bojovat nikoliv celebritami v kampaních, ale cenami?