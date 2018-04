Operátoři zlevňují - Sony Ericsson K800i padl o dva tisíce

S příchodem měsíce dubna jsou tu změny cen u našich operátorů. Modelů, které šly s cenou dolů, je velké množství, a tak si na své přijde opravdu každý. Ty nejvýraznější změny cen ale hledejte u Vodafone, kde má nejvyšší sleva hodnotu dvou tisíc korun. Přišla u krále fotomobilů, Sony Ericssonu K800i, který tak padl pod velmi přijatelnou hranici osmi tisíc korun.

Pozadu však nezůstal ani T-Mobile, který snížil cenu u více než deseti modelů ze své nabídky. Slevy již nejdou do tisíců, jedinou výjimkou je čtrnáctistovková sleva u stylového Samsungu D900. Potěší také slevy u Sony Ericssonu K790i a multimediální Nokie N73. Ostatní snížení cen je již jen v řádech několika málo set.

Také operátor O2 šel s cenou dolů celkem u trojice telefonů ze své nabídky. Slevy ale nejsou tak výrazné, větší změnou je pouze sleva u jednoduchého modelu LG KG110, která má hodnotu dvou set korun. Osmistovkové zlevnění u luxusní Nokie 8800 Sirocco Edition zřejmě případného zájemce moc nepotěší, výrazná není ani sleva u pracovní Nokie E50.

Na pultech operátorů najdeme také několik novinek. O2 si jich v průběhu minulého měsíce připravilo celkem pět. Mezi modely bez operačního systému jde až na jednu výjimku o stylovky, nechybí ani sportovní model Sony Ericsson W710i. Klasickou konstrukcí se chlubí pouze model K320i téhož výrobce. Poslední novinkou je pak O2 XDA Orbit, tedy první přístroj na našem trhu, který nese označení O2.

Také T-Mobile obohatil svou nabídku, konkrétně o dva nové modely, které mají mnoho společného. Tím je především tenká konstrukce a stylový vzhled. Novými modely v nabídce T-Mobilu jsou Nokia 6300 a také walkman Sony Ericsson W880i.

Slevy u Vodafone

Vodafone snížil cenu u celkem osmi telefonů ze své nabídky. O dva tisíce levněji tak nyní pořídíte Sony Ericsson K800i, výrazná sleva přišla u Motoroly KRZR K1 a má hodnotu šestnácti set korun. O tisícovku pak padla celá trojice modelů, manažerská Nokia 6234, multimediální smartphone N73 a také top-model od Samsungu D900.

Samsung E250 patří na pomezí střední a vyšší třídy. Do střední třídy telefon řadí TFT displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů, pro pořizování fotografií je připraven integrovaný fotoaparát s rozlišením VGA.

- 400 Cena: 3 577 Kč

Samsung E570 je nástupce úspěšného véčka E530 určeného pro ženy. Novinka s označením má nový design s květinovými vzory, vylepšením prošla i funkční výbava.

- 600 Cena: 4 977 Kč

Sony Ericsson V630i je model připravený pro operátora Vodafone. Novinka má výbavu jako model K610i, ale vzhled si vypůjčila od nového Walkmanu W810i.

- 400 Cena: 5 577 Kč

Nokia 6234 je určena výhradně pro operátora Vodafone. Výbava je shodná s Nokií 6233 a zahrnuje mimo jiné FM rádio, MP3 a eAAC+ přehrávač a 2MPix fotoaparát.

- 1 000 Cena: 5 577 Kč

Motorola KRZR je právoplatný nástupce legendárních RAZRů. Vzhledově své rodiče nezapře, jen oproti nim ubral na šířce. Výbavě dominuje dvoumegapixelový fotoaparát.

- 1 600 Cena: 6 977 Kč

Sony Ericsson K800i je dlouho očekávaný nástupce modelu K750i. Novinka nabídne špičkový fotoaparát s rozlišením 3,2Mpix a podporuje také sítě třetí generace.

- 2 000 Cena: 7 977 Kč

Samsungu D900 je vysouvací model tenké konstrukce, který se může mimo jiné pochlubit fotoaparátem s rozlišením 3,13 megapixelu. Vestavěná paměť má hodnotu 80 MB a je ji možné rozšířit pomocí paměťových karet.

- 1 000 Cena: 7 977 Kč

Hlavním lákadlem Nokie N73 je 3,2 megapixelový fotoaparát s optikou Carl Zeiss a automatickým ostřením. Zaujme i rozměrný barevný displej s úhlopříčkou přes šest centimetrů.

- 1 000 Cena: 10 977 Kč

Slevy u T-Mobile

Do nového měsíce vyráží T-Mobile s nabídkou jedenácti zlevněných telefonů, mezi kterými se o nejvýraznější pokles ceny postaral vysouvací Samsung D900. Potěší také sleva u Nokie N73 a Sony Ericssonu K790i.

Oproti svému předchůdci přináší Sony Ericsson K510i fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelu. Jedná se tedy o dobře vybavený telefon střední třídy.

-150 Cena: 3 449 Kč

-100 Cena: 3 999 Kč

Sony Ericsson K750i vychází ze stejné platformy jako model D750i nebo Walkman W800i. V nabídce najdete 2Mpix fotoaparát, Bluetooth, podporu MP3 i rádio s RDS.

-100 Cena: 4 699 Kč

U Nokie 5300 byl kladen důraz na hudbu a také na styl. Ve výbavě proto nechybí hudební přehrávač. Displej je na rozdíl od modelu 5200 aktivní a typu TFT.

-200 Cena: 5 599 Kč

Nokia 7373 navazuje na model 7370. Novinka dostala nový růžový kabátek a ve výbavě přibyl lepší fotoaparát a stereofonní reproduktory.

-200 Cena: 6 849 Kč

Nokia E50 je další model z řady E, která je určená především pro pracovní využití. Nokia má jednoduchý a elegantní design. V její vybavě pak nechybí propracovaný e-mailový klient.

-200 Cena: 6 849 Kč

Nástupce Nokie 6230i, Nokia 6233, přináší řadu vylepšení, mezi kterými nechybí displej s vyšším rozlišením, kvalitnější fotoaparát a také podpora pro provoz v sítích třetí generace UMTS.

-50 Cena: 6 849 Kč

Sony Ericsson připravil nový hudební mobil W810i, který na rozdíl od W800i podporuje datové přenosy EDGE. Novinka bude nabízena v černém barevném provedení a design telefonu doznal několika změn.

-200 Cena: 6 849 Kč

Samsung D900 je vysouvací model tenké konstrukce, který se může mimo jiné pochlubit fotoaparátem s rozlišením 3,13 megapixelu. Vestavěná paměť má hodnotu 80 MB a je ji možné rozšířit pomocí paměťových karet.

-1 400 Cena: 8 199 Kč

Sony Ericsson K790i je identický s modelem K800i. Jediným rozdílem je absence podpory sítí třetí generace, naopak přidává rychlé datové přenosy EDGE.

-600 Cena: 8 399 Kč

Hlavním lákadlem Nokie N73 je 3,2 megapixelový fotoaparát s optikou Carl Zeiss a automatickým ostřením. Zaujme i rozměrný barevný displej s úhlopříčkou přes šest centimetrů.

-700 Cena: 11 299 Kč

Novinky u T-Mobile

Nokia 6300 je alternativou k modelu 6233, s níž sdílí stejnou výbavu. Na rozdíl od baculaté Nokie 6233 vás možná osloví svými třinácti milimetry v pase.

Cena: 6 399 Kč

Sony Ericsson W880i patří do hudební řady Walkman a je prvním tenkým modelem výrobce. I přes své útlé tělo se však nevzdal pokročilých funkcí jako je dvoumegapixelový fotoaparát, podpora sítí třetí generace UMTS či schopnost blogování.

Cena: 13 199 Kč

Slevy u O2

Pokles cen mobilních telefonů u O2 není zcela aktuální, přesto jsme se rozhodli jej v dnešním přehledu připomenout. V minulých týdnech snížil operátor ceny u celkem tří modelů ze své nabídky.

LG KG110 je low-endový model, který se může pochlubit pouze základní výbavou. Telefon klasické konstrukce má ale barevný displej a nechybí u něj ani podpora datových přenosů.

- 200 Cena: 1 295 Kč

Nokia 8800 Sirocco je nástupce luxusního modelu 8800. Zaujme opět výsuvný kryt klávesnice a z výbavy především dvoumegapixelový fotoaparát.

- 800 Cena: 25 195 Kč

Nokia E50 je další model z řady E, která je určena především pro pracovní využití. Nokia má jednoduchý a elegantní design. V její výbavě pak nechybí propracovaný e-mailový klient.

- 100 Cena: 7 195 Kč

Novinky u O2

Operátor O2 zařadil v průběhu měsíce března do své nabídky celkem pět novinek. Zájemce o stylové telefony potěší dvojice Samsungů E570 a X530. Nový přírůstek do rodiny Walkmanů, Sony Ericsson W710i, pak můžeme nazvat fitness mobilem. Čtvrtou novinkou je telefon klasické konstrukce, Sony Ericsson K320i. Nový komunikátor postavený na platformě Windows Mobile for Pocket PC je pak první zařízení pod vlastní značkou O2.

Samsung E570 je nástupce úspěšného véčka E530 určeného pro ženy. Novinka má nový design s květinovými vzory, vylepšením prošla i funkční výbava.

Cena: 5 795 Kč

Samsung X530 patří mezi low-endy. Telefon sice má integrovaný fotoaparát, ten má však pouze rozlišení VGA. Displej telefonu se chlubí rozlišením 128 x 160 obrazových bodů.

Cena: 3 395 Kč

Nový přírůstek do rodiny Walkmanů, Sony Ericsson W710i, můžeme nazvat fitness mobilem. Má totiž v sobě zabudovaný pohybový senzor a několik aplikací, které se budou hodit při sportování.

Cena: 7 395 Kč

Sony Ericsson K320i vychází z modelu K310i. Má stejnou funkční výbavu i design jako předchůdce, navíc však přidává podporu Bluetooth. Ve výbavě nechybí VGA fotoaparát, e-mailový klient nebo HTML prohlížeč.

Cena: 2 795 Kč

O2 XDA Orbit je vlastně HTC Artemis, které je převlečeno do designově velmi povedeného kabátku. Na rozdíl od modelu MDA Compact III v nabídce T-Mobile, má komunikátor od O2 vestavěnou podporu Wi-Fi.

Cena: 13 995 Kč