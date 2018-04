Operátoři se bojí konkurence, začnou využívat všech frekvencí sítě UMTS

"S ohledem na reálné využití kmitočtů k poskytování služeb širokopásmového přístupu v současné době tedy existuje kmitočtový prostor pro nejméně tři další zcela srovnatelné operátory UMTS," uvedl ČTÚ v materiálu pro ministerstvo průmyslu a obchodu.

Dvouletá lhůta byla stanovena v roce 2010 v rámci novely zákona o elektronických komunikacích. Úřad ale předpokládá, že operátoři z obav vstupu konkurence opětovně požádají o dosud nevyužité frekvence a začnou je skutečně využívat.

"Ano, brzy požádáme o individuální oprávnění. Kmitočty v UMTS využijeme pro navýšení kapacity sítě," potvrdil mluvčí Vodafonu Miroslav Čepický. Podobným způsobem jich využije také T-Mobile, který dle mluvčí Martiny Kemrové již požádal o vydání oprávnění.

Jako nepostradatelný pro Telefóniku O2 označil současný příděl frekvencí mluvčí Hany Farghali. Operátor počítá, dle dostupných předpovědí vývoje datového provozu, s prudkým nárůstem množství dat a požadavků na kapacitu sítí. "Do budoucna bude nezbytné spuštění všech přidělených frekvencí. S využitím celého dostupného přídělu počítáme," dodal.

Operátoři odvádí každý rok státu poplatky pouze za využívané frekvence, loni do státní kasy přibylo více než 420 milionů korun. S nutností začít využívat všechny přidělené frekvencí by se mohly v příštích letech příjmy státu zvýšit o stovky milionů korun. A to i díky plánované aukci v pásmu 2,6 GHz, které chce letos ČTÚ nabídnout spolu s pásmy 800 a 1 800 MHz. Úřad ale předpokládá, že i v pásmu 2,6 GHz budou operátoři blokovat část kmitočtů bez využití.