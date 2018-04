Operátoři vytahují předvánoční trumfy

Zatímco v předchozích letech společnosti téměř shodně zvolily stejnou taktiku, různé slevy či dárky, a zaměřovaly se na získání nových klientů zejména u předplacených sad, letos tomu bude jinak. Nejstarší mobilní operátor Eurotel tentokrát vsadil na podporu multimediálních zpráv MMS, konkurenční T-Mobile přichází se soutěží Valící se melouny a Oskar zůstává u zvýhodněné Oskarty.

Podle Hospodářských novin letos Eurotel přichází s nabídkou odesílání multimediálních zpráv MMS zdarma. Ti klienti, kteří si ji aktivují od konce listopadu do konce prosince, mají odesílání zpráv po dobu dvou měsíců zdarma. Zákazníci, kteří si službu již pořídili, nebudou platit za MMS zprávy do konce roku. Službu MMS začal Eurotel, stejně jako konkurenční T-Mobile nabízet letos v srpnu.

MMS zprávy podporuje také druhý T-Mobile, když ve své předvánoční nabídce srazil cenu mobilního telefonu Sony Ericsson, který zasílání MMS umožňuje, pod pět tisíc korun. Hlavním tahákem má být však vánoční soutěž Valící se melouny. Pro soutěžící je připraveno 35 milionů korun a 110 přístrojů T-Mobile MDA. Princip soutěže je jednoduchý. Klienti zasílají každou hodinu platné heslo, za odeslání textovky platí pět korun, a pak jsou zařazeni do

slosování. Vítěz ještě musí správně odpovědět na vědomostní otázku.

Nejmladší mobilní operátor na českém trhu, Český Mobil, vsadil opět na osvědčenou taktiku, a to na zvýhodněnou Oskartu. U speciální limitované edice se odečítá kredit pouze u prvních pěti minut hovoru, poté je volání do sítě Oskar zdarma, maximálně však jednu hodinu. Kartu, která stojí tisíc korun, přičemž v této ceně je zahrnut stokorunový kredit, je nutné

aktivovat do konce prosince a dobít ji nejpozději do tří měsíců.

Deník upozorňuje, že stejně jako loni ani tyto předvánoční nabídky mobilních operátorů nemusí být konečné. Před loňskými Vánocemi totiž společnosti svá lákadla postupně vylepšovaly či prodlužovaly.