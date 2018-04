Operátoři vyprodávají mobily. Můžete ušetřit tisíce

Na začátku každého měsíce zařazují operátoři do svých nabídek nové modely telefonů. Ty starší, jejichž životní cyklus se přesunul do druhé poloviny, tak musí uvolnit místo svým mladším kolegům. Ve výprodeji O2 najdeme v současné době celkem devět modelů, jejichž ceny jsou až o tisíce korun nižší. Vyplatí se ale také zabrousit do nabídky Vodafonu, který vyprodává tři velmi zajímavé mobily.

Výprodej telefonů u O2

Nokia 2630 je poměrně elegantní model klasické konstrukce. Ve výbavě má VGA fotoaparát, Bluetooth, FM rádio a e-mailový klient.

-700 Cena: 1 895 Kč

Super tenký, elegantní a s výbornou výbavou. Samsung U600 ale zaujme i funkcí proti zlodějům, inteligentním vyhledáváním, velmi dobrým fotoaparátem a MP3 přehrávačem.

-500 Cena: 3 845 Kč

Sony Ericsson K770i představuje levnější alternativu ke špičkovému modelu K850i. Telefon láká především na svůj integrovaný fotoaparát. Ten má rozlišení 3,2 megapixelu a má automatické ostření.

-1 800 Cena: 3 845 Kč

Sony Ericsson W880i patří do hudební řady Walkman a je prvním tenkým modelem výrobce. I přes své útlé tělo se však nevzdal pokročilých funkcí, jako je dvoumegapixelový fotoaparát, podpora sítí třetí generace UMTS či schopnost blogování.

-2 500 Cena: 2 495 Kč

Sony Ericsson W910i nabízí v tenkém těle docela dost "muziky". Telefon je také jako první Sony Ericsson vybaven pohybovým senzorem, pomocí kterého můžeme ovládat hudební přehrávač a hrát hry.



-200 Cena: 5 095 Kč

Sony Ericsson C702 je telefon střední třídy s GPS modulem, 3Mpix fotoaparátem a zvýšenou odolností. Jedním z velikých lákadel modelu C702 je jeho vestavěný GPS modul. Samozřejmostí ve výbavě je i hudební přehrávač.

-200 Cena: 5 595 Kč

Sony Ericsson G700 je chytrý telefon s operačním systémem Symbian UIQ a dotykovým displejem, který však lze ovládat jako klasický telefon. Největším nedostatkem jsou chybějící datové funkce.

-300 Cena: 5 995 Kč

Sony Ericsson P1i je nástupce modelu M600i, se kterým má společný základní tvar, ale také nástupce modelu P990i. Sony Ericsson P1i je špičkově vybavený mobil s otevřeným operačním systémem. Novinkou je 3,2megapixelový fotoaparát a podpora wi-fi.

-2 200 Cena: 6 895 Kč



LG KF600 je stylový vysouvací mobil, který nezaujme pouze dotykovým ovládáním InteractPad, ale také slušnou výbavou. Fotoaparát, který má automatické ostření, nabízí rozlišení tři megapixely. Ve výbavě najdeme hudební přehrávač, Bluetooth 2.0 a USB 2.0.

-2 200 Cena: 2 495 Kč



Výprodej u Vodafonu

Supertenký, elegantní a s výbornou výbavou. Samsung U600 ale zaujme i funkcí proti zlodějům, inteligentním vyhledáváním, velmi dobrým fotoaparátem a MP3 přehrávačem.

-400 Cena: 3 577 Kč

Sony Ericsson W910i nabízí v tenkém těle docela dost "muziky". Telefon je také jako první Sony Ericsson vybaven pohybovým senzorem, pomocí kterého můžeme ovládat hudební přehrávač a hrát hry.

-1 200 Cena: 3 777 Kč

Sony Ericsson C902 je tenký model z nové řady Cyber-Shot C902i s pětimegapixelovým fotoaparátem, kterému nechybí ani autofokus. Ve výbavě dále najdeme hudební přehrávač a FM rádio. Hudbu z přehrávače lze poslouchat i přes stereofonní Bluetooth sluchátka.

-1 300 Cena: 7 577 Kč