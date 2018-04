Operátoři vás nenechají na pokoji ani na záchodě

Přišli jsme na to náhodou. Na pisoáru jedné pražské hospůdky, kde před námi stanula reklama Vodafonu. Ptala se nás, zda "bychom to chtěli nabitější."

Operátor však nelenil a svou provokativní reklamu s ohnutou pistolkou umístil i na dámské toalety, avšak s pozměněným dotazem: "Dáváte přednost nabitějšímu?"

Reklama svůj účel očividně splnila. "Vědí moc dobře, co dělají. Už jen to, že se tu o těch reklamách bavíme, na nás nepřímo působí," řekl nám jeden nejmenovaný kreativec.

Originalitě se meze nekladou

Reklamy našich operátorů však nalezneme i na mnohem zajímavějších místech a některé z nich skrývají hlubší podtext než jen ten, kdy je (ne)nabitá pistolka přirovnávána k více či méně nabité mužské chloubě.

Každá z nich má však za úkol jediné: oslovit přesně tu cílovou skupinu, která se na daném místě nejčastěji vyskytuje. Kde všude tedy nalezneme reklamy našich operátorů a jak originální jsou?

Zůstaneme-li ještě chvíli u Vodafonu, nalezneme ve výčtu netradičních reklam například i zajímavé nálepky na poštovní schránky či zcela obyčejný a z pohledu nákladů velmi úsporný "trhací" inzerát propagující firemní web. Méně úspornou záležitostí je pak přebarvení celé vlakové soupravy na trase C pražského metra.





Reklamu Vodafonu dokonce naleznete i na tankovacích pistolích u vybraných čerpacích stanic. Jednoduché a zároveň velmi chytré. Jak by řekl náš redakční kolega: "Vždyť si to vem: kam asi těch pět minut, co tankuješ, koukáš? Na stojan a...tankovací pistoli."

Jste dostatečně sexy?

T-Mobile je na tom s přesným cílením své reklamy velmi podobně. Velmi často propaguje své zvýhodnění Girls Talk. Reklamy na tuto službu můžete najít v parfumerii ve formě papírků pro testování vůní nebo na zrcadlech obchodů s módním oblečením.





Kreativu na propagování nových kreditních tarifů pak můžete nalézt s doplňující větičkou "podle vaší chuti" zastrčenou v jídelních lístcích vybraných restaurací.

Kromě služeb se T-Mobile chlubí i svou hitparádou T-Music, jejíž propagaci naleznete na pivních táccích či ve formě grafických kreativ umístěných na pečlivě vybíraných místech; tedy na těch, kde se nejčastěji vyskytuje výkvět naší moderní civilizace.

Originalita? Raději megalománie...

Ani O2 na tom se svou kreativitou není zas tak na štíru. Své reklamy zaměřuje více než na originalitu na masový dopad: přemalovává celé zastávky městské hromadné dopravy či po vzoru Vodafonu přebaluje pražské mosty vlastní reklamou. Zajímavě působí i billboardy ve tvaru dominových kostek či "průhledné" reklamní poutáky.

Za nejoriginálnější reklamní tah Telefónicy lze považovat polepená madla ve vybraných vozech MHD. Jednotlivá madla totiž představují bonus, který si může zákazník ke své službě vybrat. A pokud jsme u Vodafonu zmínili přemalované pražské metro, O2 má zas vlastní letadlo. - více zde

Reklamy jsou všude

Reklamy (nejen) našich operátorů na nás zkrátka číhají na každém kroku. Někdy jsou otravné, někdy stačí být jen více pozorný a člověk se občas i zasměje, co to zas ta reklamní agentura vymyslela. Pokud jste ve vašem okolí přišli na nějakou další netradiční reklamu, neváhejte se o svůj zážitek podělit na našem redakčním emailu.