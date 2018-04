Operátoři vám pomohou s přečíslováním na SIM kartě

Operátoři sítí mobilních telefonů pomohou svým zákazníkům pohodlně zvládnout změnu telefonních čísel.Nutnost změnit si všechny záznamy na SIM kartě a v paměti telefonu přitom děsí nejednoho majitele mobilního telefonu. Přečíslování, kvůli kterému je potřeba upravit své telefonní záznamy totiž proběhne již v noci z 22. září. V tomto týdnu jsme již přinesli informace o programu „Přečíslovač“ spolupracujícím s USB čtečkou (upravuje kontakty na SIM kartě) a CD-ROMu Softwarových novin (upravuje kontakty vedené v PC). První řešení vyžaduje investici do čtečky a řeší pouze SIM kartu, druhá možnost přijde na 89 korun za koupi časopisu. Upravená čísla je pak možné nahrát i do mobilního telefonu. Nyní se do problému vložili i mobilní operátoři.

Co operátoři nabízejí

Zákazníci Eurotelu se přečíslování nemusejí obávat. Přinesou do značkové prodejny svůj mobilní telefon, zaplatí jednu korunu a po chvíli odejdou s aktualizovanými telefonními čísly.To samé platí pro zákazníky RadioMobilu s tím, že nebudou platit ani symbolickou korunu. Služba Eurotelu je k dispozici již nyní, Radiomobilu také, ale oficiálně ji spustí přímo před přečíslováním. Jeho značkové prodejny budou otevřeny i v neděli 23.9.Stejnou možnost nabízí také Oskar, který svým zákazníkům čísla upraví zdarma ve ve svých značkových prodejnách. Na svých internetových stránkách však nabízí ke stažení program OskarEditor, který převede telefonní čísla uložená v textových nebo tabulkových editorech včetně Outlooku. Tento editor je možné také koupit za korunu v Oskarových prodejnách a lze jej objednat také prostřednictvím OskarKontaktu.

Ti, kteří si nechají telefonní seznam upravit před přečíslováním 22.9., získají však jen novelizovaná čísla mobilních stanic. Čísla pevných linek bude možné získat až po provedení přečíslování.

Upozornění

Telefonní čísla na mobily se upravují pouze převedením do tzv. mezinárodního formátu. Každé číslo tak začíná předčíslím +420 a ne jak bylo možné dosud samotným 060 nebo 07. Upravená čísla proto budou fungovat i před provedením přečíslování. U pevných stanic se však mění celá čísla a tak nová čísla bude možné používat až od 23. září.

Informace o nových číslech pevných stanic je možné získat také na internetových stránkách Českého Telecomu či Contactelu.