Operátoři už zase mají podpultové tarify. Stačí se zeptat na prodejnách

Ještě před pár lety bylo obvyklé o tarify smlouvat. Ceny byly vysoké a operátoři raději dali lepší cenu pod rukou, než aby plošně zlevnili. Pak přišla na jaře 2013 tarifní revoluce, která ceny výrazně srazila, a podpultové tarify (nepočítaje nabídky při prodloužení smlouvy) se na nějaký čas vypařily. Ale dnes jsou podpultové nabídky zpět, a to přímo v obchodech operátorů, nejenom přes telefon, jak to bylo dříve obvyklé.

V prosinci jsme opakovaně navštívili prodejny všech tří síťových operátorů v Praze a ve východních Čechách. Ve všech případech jsme dostali nabídku slevy, nebo tarifu, který není běžně k dispozici.

Běžná nabídka jako přes kopírák

Nutno dodat, že jsme nešli naslepo, zkoušeli jsme to, na co nás upozornili čtenáři. V prodejnách jsme tak poptávali neomezený tarif s nižší měsíční cenou, než je ta inzerovaná, což je u všech tří operátorů překvapivě shodně 749 korun a úplně stejné jsou i tarify. Obsahují neomezené volání a SMS + 1,5 GB dat. Za uvedenou cenu u všech tří s úvazkem.

Operátoři k uvedeným tarifům běžně umožňují přidávat data a připlatit si, ale ubírat a ušetřit nikoliv. Když jsme však požadavek na neomezený tarif s menším objemem dat vyslovili v prodejnách O2 a T-Mobile, tak jsme se dočkali zajímavé nabídky. Dodejme, že jsme poptávali tarif jako noví zákazníci, případně s převodem čísla od jiného operátora. Pro vlastní zákazníky operátoři takové nabídky nemají. Respektive jsme netestovali nabídku při prodloužení smlouvy, což si necháme na samostatný test.

Méně dat za méně peněz

U O2 nám shodně nabídli tarif s 200 MB dat a neomezeným voláním a internetem za 499 korun měsíčně. Někde nám bylo řečeno, že tarif je bez dat a oněch 200 MB je dárek. T-Mobile je štědřejší, za 490 korun nabídne neomezené volání a SMS, k tomu pak 400 MB dat.

Ani jeden z těchto dvou tarifů není nabízen veřejně. Pokud někdo nepotřebuje data, tak je to zajímavá nabídka. U O2 je to v podstatě cena za nižší tarif Free O2 Plus, kde jsou navíc neomezené hovory a SMS do cizích sítí místo 120 minut a žádné SMS. U T-Mobilu je cena dokonce lepší než u tarifu S námi v sítích+, který má stejnou strukturu jako tarif u O2 a je zde i dvojnásobek dat. Nabídka je to tedy zajímavá.

Prý jen do konce měsíce

U O2 i T-Mobilu nám bylo řečeno, že nabídka je omezená, ale konkrétní údaje se lišily. Buď do konce roku, do Vánoc, nebo že skončí brzy, či je k dispozici jen omezený počet jakýchsi voucherů.

V prodejnách Vodafonu nám žádný speciální tarif nenabídli, ale dostali bychom slevu 10 procent. Tu pak Vodafone nabízí i na svém webu. Při dvouletém úvazku bychom se slevou ušetřili 1 800 korun. Což sice není závratná částka, ale nicotná také ne.

Dodejme, že jsme nesmlouvali. Jen jsme si vyslechli první nabídku, kterou nám prodavači v prodejnách operátorů předložili. Neveřejné tarify a slevy nám byly nabídnuty hned, přestože ani v prodejnách nejsou nikde uvedeny.