Operátoři už testují ADSL a počítají první zájemce

Podle oficiálních prohlášení testuje provoz ADSL mezi sítěmi již několik telekomunikačních operátorů; jde přinejmenším o Czech On Line, Ipex (ten již testy dokončil) a SkyNet. Po dokončení technických testů a podepsání smlouvy o připojení k síti Českého Telecomu je možné nabízet ADSL koncovým zákazníkům.

Na spuštění ADSL se čeká již od začátku loňského roku, kdy Telecom neoficiálně avizoval, že tuto vysokorychlostní technologii bude nabízet. Veřejný testovací provoz (IOL Platinum) na přelomu května a června ale krátce po zahájení zakázal Český telekomunikační úřad a letos v lednu jej začal šetřit i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Bližší košile než kabát

Zdá se, že ani nyní se spuštění ADSL neobejde bez problémů a protestů operátorů i zákazníků. Nicméně více než kdy jindy je zřejmé, že spuštění ADSL pro koncové zákazníky je otázkou nejbližších týdnů; a to nejen kvůli tomu, že zahájení poskytování služeb vysokorychlostního připojení plánuje na březen Internet Online, součást Českého Telecomu.

Aby mohli alternativní operátoři a internetoví provideři ADSL nabízet, musí přistoupit na velkoobchodní nabídku Českého Telecomu. Jemu totiž patří telefonní dráty, jejichž prostřednictvím budou tyto firmy vysokorychlostní internet zákazníkům nabízet. I když zatím nikdo smlouvu s Telecomem nepodepsal a navenek všechny zainteresované strany proti jejím podmínkám protestují, všichni usilovně jednají.

Operátorům a providerům kromě podle jejich názoru vysokých cen nevyhovuje na nabídce Telecomu i skutečnost, že nejde o nabídku na propojení sítí, ale o přístup k síti. I když to vypadá jako slovíčkaření, ve skutečnosti jde o mnoho. Propojení sítí je možné regulovat ze strany Českého telekomunikačního úřadu (připojení jen ve velmi omezené míře) a také kvalitativní a technické podmínky jsou na vyšší úrovni než v případě připojení. Pokud budou operátoři a provideři souhlasit s připojením, musí se smířit s tím, že budou moci mnohem méně ovlivňovat chování služby vůči zákazníkovi; větší část možností a pravomocí totiž zůstane u Telecomu.

Konkurenti Telecomu si sice tato rizika uvědomují, jenže musí brát ohled i na své vlastní zájmy. A jejich prvotním zájmem je na ADSL co nejvíce vydělat. Proto diskutují o velkoobchodní nabídce a požadují propojení namísto připojení, ale současně usilovně testují spolupráci vlastní sítě s Telecomem a připravují nabídky koncovým zákazníkům, založené na současné velkoobchodní nabídce Telecomu. To jim totiž umožní prakticky okamžitě smlouvu s Telecomem podepsat a začít nabízet ADSL během několika dnů od podpisu. Jakmile totiž jeden z velkých providerů nebo operátorů s Telecomem podepíše smlouvu, podepíšou i ostatní. Každý den náskoku, který první operátor získá, by totiž pro ně mohl být kritický.

Registrace prvních zákazníků

O tom, že příprava na spuštění ADSL běží na plné obrátky, svědčí i prohlášení SkyNetu. Ten totiž oznámil, že na jeho webových stránkách se již zaregistrovalo několik set zájemců o poskytování vysokorychlostního internetu. A to i přesto, že dosud nejsou známé koncové ceny (jen velkoobchodní), ani termín spuštění. SkyNet možná slibuje něco, co nemůže splnit, ale má k tomu velmi dobrý důvod. Je vidět a většina zaregistrovaných zákazníků si později od něj ADSL koupí (bude-li to možné). Ze stejného důvodu trval Czech On Line na tom, aby byl uváděný jako první operátor, který zahájil testování ADSL s Telecomem.

Předpokládá se, že většina uživatelů ADSL bude patřit Telecomu prostřednictvím jeho providera Internet On Line. I kdyby se naplnil předpoklad Telecomu, že do konce roku si ADSL pořídí 30 tisíc zákazníků, na alternativní operátory a poskytovatele internetu připadne z tohoto počtu nanejvýš několik tisícovek. A protože případné pozitivní reference na konkrétní operátory se budou lavinovitě šířit mezi dalšími zájemci, je důležité získat co nejvíce zákazníků již na začátku. Ostatní se přidají později. A při svém výběru budou velmi obezřetně kromě ceny zjišťovat i zkušenosti již existujících uživatelů a sledovat úspěšnost operátora.