Operátoři v pasti. Firmy po nich chtějí stále více supertarifů

Před pár lety se totiž někteří operátoři v honbě za silnější tržní pozicí firmám sami podbízeli. Obchodníci dokázali s tehdejšími vysokými cenami doslova kouzlit, pokud měli vidinu až desetitisíců firemních zákazníků. Dnes ovšem veřejným institucím stačí již jen vypsat veřejnou soutěž a čekat, který operátor přispěchá s nejvýhodnější nabídkou. Ty mohou být z pohledu běžného zákazníka doslova snové, a to jak skladbou služeb, tak měsíčním paušálem. Připomeňme například ministerstvem financí nedávno vysoutěžený neomezený hlasový tarif s 10 GB dat jen za 163 korun od T-Mobilu (více zde).

Operátorům ovšem pomalu dochází trpělivost. A to zejména proto, že firmy stále častěji požadují vysoké počty SIM karet, několikanásobně převyšující stav zaměstnanců. Na jeden takový případ nedávno upozornily Hospodářské noviny.

Krajská nemocnice Liberec totiž koncem letošního dubna vypsala veřejnou soutěž, v níž chtěla podle příloh zadávací dokumentace veřejné zakázky v celkové hodnotě 36 milionů korun výhodně vysoutěžit až 12 tisíc SIM - 3 000 tarifů bez volných jednotek, 3 000 tarifů se 150 minutami a 100 SMS a 6 000 neomezených tarifů. Součástí výběrového řízení byly kromě poptávky jednotek pro hlasové a textové služby i datové služby. Nemocnice poptávala data ve výši 1,5 GB, 5 GB, 10 GB a 100 GB.

Ovšem již předpokládaný počet aktivních SIM, který podle přílohy v součtu činí 7 720, značně převyšuje počet zaměstnanců liberecké nemocnice. Tam totiž podle Hospodářských novin pracuje 2 650 lidí. Vyšší počet tarifů pak mluvčí nemocnice Václav Řičář vysvětlil jako vítaný a atraktivní benefit pro zaměstnance. Tedy spíše pro jejich rodinné příslušníky.

V minulosti ovšem takové praktiky často vedly ke vzniku šedých operátorů, firmy totiž nadbytečné SIM s výhodnějšími službami nabízely i lidem vně zaměstnanecké struktury. V obou případech takové praktiky, tedy výhodné tarify jako zaměstnanecký benefit pro rodinné příslušníky zaměstnanců i přeprodej SIM koncovým zákazníkům mimo firmu, představují pro operátory odliv běžných zákazníků.

Rozhodnutí o neúčasti ve veřejných soutěžích není jednoduché

Řešení situace se zdá být na první pohled jednoduché, a sice neúčast operátorů v takových veřejných soutěžích. V případě veřejné zakázky Krajské nemocnice Liberec se tak skutečně stalo, účast v ní údajně odmítl Vodafone. Takové rozhodnutí není ovšem jednoduché.

„Jedná se často o tak velké zakázky, že z byznysového pohledu je těžké rozhodnutí se jich nezúčastnit. Určitě by pomohlo nastavení jasných pravidel,“ uvedla pro Mobil.iDNES.cz mluvčí O2 Lucie Pecháčková. Podle ní není situace, kdy firmy či veřejné instituce ve výběrovém řízení poptávají několikanásobný počet SIM, než mají zaměstnanců, zdaleka ojedinělá.

„Již dlouhou dobu upozorňujeme na to, že nákup služeb a jejich další distribuce např. zaměstnancům není v pořádku a pokřivuje trh. Subjekty se tímto způsobem mohou dostat do rozporu hned s několika zákony, včetně daňových předpisů,“ doplnila s tím, že rizika nesou i samotní koncoví uživatelé služeb. Ať už jde o nemožnost přenést číslo k jinému operátorovi či riziko zneužití citlivých osobních údajů, které nejsou chráněny odpovídajícím způsobem.

Veřejné zakázky slouží k nákupu služeb pro činnost zadavatele

Že nejsou praktiky firem poptávajících nadbytečný počet SIM korektní, vnímají i ostatní operátoři.

„Ve veřejných zakázkách se utrácí peníze daňových poplatníků. Jejich smyslem je nákup služeb pro činnost zadavatele. Nákup služeb pro jiné subjekty tento princip porušuje,“ uvedla pro Mobil.iDNES.cz mluvčí Vodafonu Markéta Kuklová.

„Máme za to, že státní podniky a instituce by měly vynakládat prostředky ze státního rozpočtu hospodárně a výhradně na služební účely. Zahrnování benefitů pro rodinné příslušníky do probíhajících výběrových řízení je s touto zásadou v přímém rozporu,“ reagovala mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Vzniku šedých operátorů brání smlouvy, konat musí prý i úřady

Proti přeprodeji (vzniku šedého operátora) bojují operátoři již přímo ve smluvních podmínkách. Jakýkoli přeprodej SIM je považován za porušení smlouvy, za které hrozí její ukončení.

„Zadavatel může přijít o slevy, které si vysoutěžil, a platit standardní maloobchodní cenu,“ upřesnila Kuklová s tím, že porušením smlouvy je už ovšem i samotné umožnění využít zlevněných služeb mimo okruh zaměstnanců zákazníka.

Operátoři se shodují, že situaci, kdy si veřejné instituce ve výběrových řízeních prosazují podmínky, které v mnoha ohledech snižují rentabilitu poskytovaných služeb, je potřeba řešit. „Na toto téma hodláme i nadále vést se zadavateli dialog, v nutných případech jsme připraveni vznášet podněty na ÚOHS,“ doplnila Kemrová z T-Mobilu.

Podle Vodafonu může situaci změnit i Český telekomunikační úřad. „ČTÚ by měl konzistentně vykládat zákon ve sporech s šedými operátory a chránit tak spotřebitele. Měl by také kontrolovat všechny subjekty, které se registrovaly jako poskytovatelé telekomunikačních služeb,“ upozornila Kuklová.

ČTÚ ovšem namítá, že sami operátoři, respektive Asociace provozovatelů mobilních sítí nemá v definici šedého operátora jasno. „Je od sebe nutné zásadně odlišovat stav, kdy subjekt uzavře s operátorem rámcovou smlouvou, na základě které vymezený okruh lidí získá právo uzavřít napřímo s operátorem účastnickou smlouvu za určitých podmínek, a stav, kdy účastníkem (a vlastníkem čísel) je daný subjekt, který jako jediný vystupuje ve smluvním vztahu vůči operátorovi, hradí vůči němu veškeré závazky a náklady případně dalším osobám přeúčtovává,“ uvedl mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Poptávaný počet SIM v tendrech ovšem Drtina nevnímá jako znak čehokoli nedovoleného, tedy například neoprávněného podnikání v elektronických komunikacích.

„Je na každém zadavateli, aby specifikoval rozsah veřejné zakázky, je také na každém dodavateli, aby si vyhodnotil, zda je pro něho takto zadaná veřejná zakázka výhodná a zda podá nabídku,“ dodal mluvčí ČTÚ.