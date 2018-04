Operátoři už mají plán na boj s přesměrovanými linkami

Na začátku loňského září se operátoři dohodli, že budou řešit problém podvodných dialerů v rámci Asociace provozovatelů veřejných telefonních sítí (APVTS) Zástupci firem ustanovili komisi, která hledá řešení vyhovující všem operátorům na tuzemském trhu. "Výsledkem by mohl být určitý kodex, který budou všichni dodržovat. Konkrétní technické řešení však určí komise," řekl předseda APVTS Svatoslav Novák.

Situaci trochu zkomplikovalo vystoupení několika alternativních operátorů z APVTS. „Operátoři, kteří vystoupili z APVTS budou respektovat dohodu, která v jejím rámci vznikne,“ řekl Jan Wenke z Českého Telecomu.

Na včerejší tiskové konferenci už ale představili zástupci operátorů, sdružených v APVTS, mobilních operátorů a ČTÚ své řešení. Prvním krokem k zabezpečení před podvodným volání a přesměrováním je smlouva, kterou uzavře operátor s poskytovatelem služeb. Ta musí obsahovat následující podmínky:

- omezení dálky volání tak, že cena nebo délka jednoho volání dosáhne maximálně 4200 korun a nebo 60 minut

- volání nesmí být uskutečněno na základě nepřesných nebo klamavých informací - volající musí být předem informován o tom, že se jedná o službu se zvýšeným tarifem

- zobrazení ceny včetně DPH za minutu písmem ve velikosti minimálně 16 bodů v kontrastní barvě k podkladu

- jednotková cena musí zůstat na obrazovce po celou dobu spoojení

- zobrazení podmínek pro použití služby v českém jazyce, a to včetně jména, sídla a kontaktu na firmu poskytující obsah

- nastavení dialogového tlačítka "Souhlasím s cenou xx Kč/min", kdy zákazník sám aktivně zaklikne souhlas

Kromě toho ještě nesmí dialer zůstávat v počítači jako rezidentní program a nastavení volání na linku 976 je možné jen pro jedno konkrétní připojení. Zajímavé je i řešení běžného internetu. Volně dostupné webové stránky fungující na číslech 971 nebudou přístupné při volání na linku s předčíslím 976.

Operátoři se dohodli i na řešení problémů s reklamacemi. Odpovědnost za dohled na zneužívání mají jak dominantní, tak alternativní operátoři. V případě podezření poskytovatele ze zneužití služby bude následovat zrychlený proces dokazování.

Jak dokáží "potěšit" dialery?

Podvodná volání a podvodné dialery jsou problém jak pro uživatele pevných linek, tak i operátory. „Když jsem na svém účtu objevil deset tisíc za internet, vůbec jsem netušil co se děje a co s tím mám dělat,“ řekl jeden z obětí podvodného dialeru Viktor Pressl. Počet volání na linky se zvýšeným tarifem vzrostl v druhé polovině loňského roku na dvojnásobek. Nešlo však jen o podvodné dialery. Na číslech s předvolbou 976 se provozují i služby, které uživatele jasně informují o ceně připojení a dodržují pravidla, uzavřená ve smlouvě s operátorem.

Jak se využívají dialery?

Podle informací APVTS využívá 80 procent zákazníků dialery 1 - 2 měsíce. To jsou pravděpodobně ti, kteří se o svém telefonickém úletu dozvědí až z měsíčního vyúčtování. Necelých 15 procent se připojí přes dialer na linku se zvýšeným tarifem během 3 - 5 měsíců. Zajímavá informace ale je ta, že 3 procenta zákazníků využívá služeb linek se zvýšeným tarifem pravidelně více než půl roku.

Podvodné dialery

Dialery jsou malé programy, které mění způsob připojení na internet. Namísto obvyklého surfování za 18 korun na hodinu, pak modemista utrácí až devadesát korun za minutu. Problém dialerů se týká především uživatelů, kteří se připojují z běžných telefonních linek přes modem nebo ISDN. Telefonní účty pak rychle narostou, aniž by o tom uživatel věděl. „Chtěl jsem to reklamovat u Telecomu, ale tam mi řekli, že to bohužel není jejich chyba,“ dodává Pressl.

„Zákazníci často reklamují vysoké účty u Českého Telecomu, a to i v situacích, kdy se připojují přes alternativní operátory,“ řekla Jana Voňavková z Českého Telecomu. Problém je v tom, že Český Telecom má povinnost vyúčtovat zákazníkům všechny telekomunikační služby, bez ohledu nato, v síti kterého operátora byly využívány. Peníze mu však všechny nezůstávají.

Získaná suma peněz se dělí na tři části. Státu se odevzdává 19 procent DPH, Telecomu zůstává 11 procent za propojení, a operátorovi, který linku provozuje zbývá procent 70, což při obvyklé sedmdesátikorunové minutové sazbě celých 49 korun.

Jak se bránit dialerům?

Kromě dialerů existují samozřejmě i antidialery. Ty však zatím umí jen to, že poznají změnu vytáčeného čísla a přeruší spojení. Tím už ale uživatel zaplatí minimálně za první impulz. Aby se dialery do počítače vůbec nedostaly je třeba dodržovat bezpečnostní pravidla. Vhodné je také zrušit si možnost volání do zahraničí a nebo omezit odchozí hovory na drahé linky. Tuto službu nabízí Český Telecom za 21 korun měsíčně při zřizovacím poplatku kolem sedmdesáti korun.

1) aktualizujte operační systém

2) používejte antidialery

3) používejte antivir a osobní firewall

4) používejte anstispyware

5) nastavte si vyšší úroveň zabezpečení v prohlížeči

6) nenavštěvujte podezřelé stránky

7) nedovolte instalovat nic, co neznáte

8) omezte odchozí hovory na drahé linky

Jak to řeší v zahraničí?

V západní Evropě řeší problém s dialery každý po svém. V Německu vytvořili speciální zákon, který zneužívání čísel 0190 a 0900 vykládá jako trestný čin. Zřízena byla také veřejná internetová databáze linek se zvýšenou tarifikací a jejich poskytovatelů. Ti mají povinnost upozornit volajícího minimálně tři vteřiny před připojením na cenu, kterou by zaplatil, za použití volané linky.

Ve Velké Británii bdí nad čísly se zvláštní tarifikací nezávislý výbor už od roku 1986. Ten také stanovil podmínky pro poskytovatele. Provozovatel musí zveřejnit informace o ceně ještě před spojením, a bez nutnosti rolování obrazovky. Spojení se Britům automaticky přerušuje při dosažení limitu dvaceti liber a o tom, kolik zákazník prosurfoval musí být informován přímo na obrazovce.

Zbavíme se jich?

Jestliže se podaří vymýtit problém podvodného volání z České republiky, neznamená to, že dialery přestanou fungovat. Nepřestanou. „Drtivá většina dialerů, připojuje prostřednictvím tuzemských poskytovatelů obsahu. Existuje ale možnost, že content provider sídlí jinde než na území ČR a má tedy smlouvu s operátorem v cizí zemi. Na takové dialery jsou zatím všechna preventivní opatření krátká,“ řekl Vladan Crha z Českého Telecomu.